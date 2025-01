BeQuiet! Light Base 900FX

Tilbage i juni under årets Computex i Taipei præsenterede BeQuiet deres nye Light Base serie af kabinetter, og nu er de endelig klar til test. Vi har taget et kig på Light Base 900, som er det største kabinet i serien.

6 jan. 2025 kl. 08:36 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale Specifikationer

Fully windowed front and side panel for a stunning panoramic view on all your PC components

Impressive illumination from every angle with a massive ARGB LED strip

4 Light Wings 140mm PWM fans for high airflow and quiet operation

Can be switched to inverted or horizontal layout in literal seconds thanks to intuitive handling

Extra spacious design for up to two 420mm radiators at the same time and an E-ATX motherboard

Support for motherboards with backside connector design

Light Base 900 kommer i fire versioner. Light Base 900 FX, som vi har fået på besøg, som kommer med fire Light Wings 140mm blæsere og så Light Base 900 DX som kommer ude blæsere. Begge varianter kan desuden fås i enten hvid eller sort.





En tur rundt om BeQuiet! Light Base 900 FX

Light Base 900 FX er et kabinet som er lavet til at blive set. Det er stort og og det er lavet med et panorama vindue der dækker både den ene side og fronten. Det er lavet af to hærdede glas paneler og ikke i et stykke med looket er stadig slående.

I fronten finder vi power og reset knapper sammen med en til at skifte imellem RGB lys profiler. De er suppleret af to USB 3.2 Type A stik, et enkelt USB 3.2 Gen 2 Type C stik og et kombineret 3,5 mm stik til lyd.

Vi kan også let se en anden design feature som er helt central for Light Base 900FX. Det er den RGB Lys bar der går hele vejen om kabinettet. Den er lavet til at skabe et smukt jævnt lys hele vejen rundt.

Lyset spiller også sammen med den anden centrale feature ved kabinettet hvilket er muligheden for let og hurtigt at skifte orienteringen af det.

BeQuiet har tidligere lavet kabinetter hvor man kunne vende det indre setup så man kunne skifte hvilken side af kabinettet hardwaren skulle ses fra. Det har dig som regel været en ret omstændig process hvor man skulle skrue dele løs og flytte paneler og kabler.

Alt det er BeQuiet kommet uden om med Light Base 900FX ved simpelthen at designe hele kabinettet til at kunne roteres. Det er blandt andet årsagen til det meget symetriske design på lyset der går hele vejen rundt.

Fødderne på Light Base 900FX kan let afmonteres ved at dreje på dem og herefter kan de monteres på en anden side af kabinettet. På den måde kan man hurtigt konfigurere kabinettet til tre forskellige orienteringer ved udelukkende flytte fødderne. Alt sammen uden behov for at bruge værktøj.

Du kan orientere Light Base 900FX enten højre- eller venstrevendt eller “fladt” med glassiden op og frem. Jeg skriver fladt i anførselstegn da Light Base 900FX er et ret stort kabinet og derfor aldrig bliver specielt fladt.

Muligheden for super hurtigt og let at kunne vælge den orientering som man ønsker er en meget lækker feature. Samtidigt er det super meget lettere end tidligere tiders behov for at fjerne og rotere hele den indre del af et kabinet.

Hvis vi springer til det indre design og layout så har BeQuiet valgt det meget åbne “akvarie” look som er blevet meget populært. Det betyder at det er en to kammer opdeling hvor strømforsyning, kabler og evt. lager og USB tilbehør er gemt væk bag bundkortet.

På den måde har man muligheden for et super ryddeligt og rent look på sit system build. Light Base 900FX understøtter også bagside monterede stik på visse bundkort så hvis man har et af dem kan man slippe for stort set alle synlige kabler.

Light Base 900FX kommer med fire 140mm LightWings blæsere monteret. Der er dog god plads til endnu mere med understøttelse for op til 420 mm radiatorer eller tilsvarende blæsere i både toppen og bunden af Light Base 900FX.

Meget praktisk er der løse beslag til montering af køling i både toppen og bunden, hvilket er med til at lette installationen betydeligt.

Der er masser af kabelgennemføringer hvor der kan være behov og man får endda en præinstalleret støtte med til grafikkortet. BeQuiet forestiller sig nok med rette af Light Base 900FX kommer til at blive brugt i systemer med kraftige og dermed store grafikkort.

Ser vi på bagsiden i det skjulte kammer så er der også god plads her. Strømforsyningen monteres lodret men der er god plads til kabler så man kan let få tingene på plads uden behov for at spekulere alt for meget på kabelstyring.

Der er dog til formålet et skjold som kan være med til at kontrollere kabelrodet en smule. Meget praktisk fungerer det også som monteringsbeslag for to 2,5” SSD’er.

Vil man have mere end det eller har man behov for 3,5” harddiske så er der under strømforsyningens plads et bur med plads til to 3,5” harddiske eller fore 2,5” SSD’er. Lidt underligt har BeQuiet dog kun valgt at inkludere slæde til en af de to pladser så hvis man skal udnytte det hele skal man købe en seperat.

Hele buret kan dog let fjernes hvis man ikke skal bruge det og man hellere vil have et mere åbent layout i det bagerste kammer.

I både toppen og bunden af det bagerste kammer får vi en blæser og RGB hub. Der er plads til seks blæsere og seks DRGB enheder i hver hub, så der er masser af muligheder for let at tilslutte og styre enhederne centralt.

Sidepanelet over det bagerste kammer er et mesh materiale og er forsynet med et støvfilter.





Test build

Jeg skulle naturligvis også se hvordan det var at samle et system i Light Base 900FX. Til formålet brugte jeg et AMD Baseret ATX system.





Hardwaren i systemet bestod af:

Bundkort: ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi

ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi Køling: BeQuiet Light Loop 360

BeQuiet Light Loop 360 CPU: AMD Ryzen 9 9900X

AMD Ryzen 9 9900X RAM: Kingston Fury Renegade DDR5 @8000 MHz

Kingston Fury Renegade DDR5 @8000 MHz Lager: Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 (2 TB)

Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 (2 TB) PSU: Seasonic Vertex GX-1000

Valget af en stor 360 mm AIO var dels forbi BeQuiet havde sendt en forbi og så naturligvis også for at teste hvor god pladsen egentlig er i Light Base 900FX.

Det meget åbne og rummelig layout i Light Base 900FX betød at det var super let at komme til. Jeg startede med at pille så mange paneler af som jeg kunne for at have fri adgang fra alle sider.

Det kammer opdelte design betød også at det var let at komme til med strømforsyningen. Herfra var det super let at trække kabler til de rigtige steder. Dejligt ikke at skulle rode rundt i et lille kammer i bunden af kabinettet.

Installationen af AIO kleren var også gjort let med beslaget i toppen af kabinettet. Det betød at jeg kun installere alle delene uden for kabinettet og derfra flytte det som en samlet enhed over i Light Base 900FX.

Samlet set tog det mig ikke mere end omkring 40 minutter før alt var på plads i kabinettet og jeg var klar til at starte systemet op.

Alle blæsere blev tilsluttet de to Hubs som er installeret i toppen og bunden af Light Base 900FX. Det betød at alt kunne styre centralt og let.

Der er mulighed for at skifte RGB lys og effekter i kabinettet og de installerede Light Loop blæsere via en knap på fronten af kabinettet men det kan også kobles op så det synkroniseres via dit bundkort og software i Windows.

Med et samlet system i kabinettet kunne jeg også teste muligheden for de forskellige orienteringer. Det var helt som annonceret blot at flytte de fire fødder på kabinettet og flytte den til en anden side.

Det var en proces, der ikke tog mere end et par minutter. Man skal dog være opmærksom på at fødderne bliver monteret det rigtige sted, da de ikke kan sættes lige hvor man vil i rillerne ved RGB lyset.

Fødderne er lavet af plastik og jeg kan godt være en smule bekymret for deres holdbarhed i længden hvis man ofte skifter rundt på dem. De føles ikke super solide og monteringen er ret stram hvilket betyder at der kommer meget belastning på den tyndeste del af dem hver gang de skal drejes ud eller på plads.

Jeg forestiller mig dog at det er de færreste der skifter meget rundt på orienteringen af deres kabinet på den måde.

Hvordan man fortrækker sit kabinet orienteret er naturligvis en smagssag eller baseret på hvordan ens indretning ved bordet er. Med Light Base 900FX er det dog super let at vælge lige netop den der passer bedst til dig.

Samtidigt er designet også lavet, så kabinettet tager sig godt ud i alle tre af de mulige konfigurationer.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Light Base 900FX med en online pris på lige omkring 1700 kroner. Det placerer den klart i high end gruppen og dermed den dyre klasse af kabinetter.





Konklusion

BeQuiet er gode til at innovere på kabinetter og det har de også klaret med Light Base 900FX. Det er egentligt ikke fordi de har opfundet den dybe tallerken da det basalt set “bare” er et dual chamber kabinet i den akvarie stil som vi har set mange af over de seneste år.

BeQuiet har dog raffineret designet og med nogen mindre feature tilføjelser lavet et kabinet med muligheder som ingen andre har på markedet pt.

De har samtidigt gjort det på en måde hvor jeg personligt synes de har skabt et smukt kabinet. Den gennemgående designstil holder hele vejen rundt. Det er endda stort set bogstaveligt med deres RGB lys bar, der vikler sig hele vejen rundt om kabinettet og betyder at det tager sig godt ud uanset hvordan man vælger at vende det.

Man får dog også lov til at betale for tingene men den side er svær at komme uden om med kabinetter der har en lang feature liste med muligheder for et bredt udvalg af high end systemer.

Vi lander med en endelig karakter på 9 for et smukt og gennemført kabinet med fokus på detaljerne til high end brugeren.





Fordele

Let at skifte orientering

Lækkert design

Gennemført RGB

Masser af plads og muligheder





Ulemper