HAVN HS 420 VGPU

HS 420 VGPU fra HAVN er et mid-tower kabinet designet til entusiaster, der ønsker optimal køling og en imponerende visning af deres vertikalt monterede grafikkort. Med sin dobbelte kammerstruktur, avancerede luftstrømssystem og medfølgende PCIe 5.0 riser kabel, tilbyder kabinettet både funktionalitet og æstetik. I denne test vil vi evaluere kølingseffektiviteten, installationsprocessen og den overordnede brugervenlighed af dette kabinet.

Inden vi går i gang, har jeg modtaget reviewer guide fra HAVN, hvor jeg har kunne finde specifikationer på HS 420 VGPU.

Specifikationer og features

Type: Mid tower

Mid tower Dimensioner: 541 x 259,5 x 547 mm

541 x 259,5 x 547 mm Materialer: Metal, hærdet glas

Metal, hærdet glas Bundkort support: Op til E-ATX

Op til E-ATX Harddisk pladser: 8+2 x 2.5” / 4+1 x 3.5”

8+2 x 2.5” / 4+1 x 3.5” Maksimal PSU-længde: 220 mm

220 mm CPU-køler maksimal højde: 185 mm

185 mm Grafikkort maksimal længde: 470 mm

470 mm Farver: Sort/hvid

Sort/hvid PCI-slots: 4 vertikalt eller 6 horisontalt

Blæser support:

Front: -

- Top: 3x 120 mm / 3x 140 mm

3x 120 mm / 3x 140 mm Bag: 2x 120 mm / 2x 140 mm

2x 120 mm / 2x 140 mm Bund: 3x 120 / 3x 140 mm

3x 120 / 3x 140 mm Side: 3x 120 / 3x 140 mm

Radiator support:

Front: -

- Top: Op til 360/420 mm

Op til 360/420 mm Bag: -

- Bund: -

- Side: Op til 360/420 mm

Rundt om HS420 VGPU

HS 420 VGPU er et avanceret mid-tower kabinet, der understøtter E-ATX, ATX, M-ATX og Mini-ITX bundkort. Det har et unikt dobbeltkammerdesign og inkluderer en Vertikal GPU-monteringskit med PCIe 5.0 riser kabel, der muliggør både horisontal og vertikal montering af grafikkort. Kabinettet har plads til op til elleve 140mm blæsere og understøtter radiatorer på op til 420mm, hvilket sikrer effektiv køling af selv de mest krævende systemer.

HS 420 VGPU har et moderne design med en kurvet UniSheet glaspanel, der giver en klar panoramaudsigt over komponenterne. Kabinettets dobbeltkammerstruktur er optimeret til effektiv GPU-køling. Dets stilrene og aerodynamiske linjer kombineres med et intuitivt kabelstyringssystem for en ryddelig opsætning. Designet balancerer funktionalitet med æstetik, hvilket gør det ideelt til både kraftfulde og elegante opsætninger.

For at adskille fronten på HS 420 VGPU kabinettet, skal du først fjerne de fire skruer, der holder fronten og siden fast sammen. Disse skruer sikrer både frontpanelet og sidepanelet, så når de fjernes, kan både fronten og siden tages af samtidigt. Dette design gør det muligt at få adgang til kabinettets indre dele for nemmere installation, vedligeholdelse eller rengøring af komponenter og kølesystemer

HS 420 VGPU kabinettets I/O-panel er placeret på toppen for nem adgang og inkluderer moderne tilslutningsmuligheder. Det består af en USB 3.2 Gen 2 Type-C port, to USB 3.2 Gen 1 Type-A porte, en kombineret audio jack til hovedtelefoner og mikrofon, samt strøm- og resetknapper. Denne opsætning giver brugeren hurtig og praktisk adgang til de mest anvendte porte, hvilket gør det nemt at tilslutte eksterne enheder og periferiudstyr uden at skulle nå ned bag på kabinettet. Designet er både funktionelt og stilrent, hvilket matcher kabinettets overordnede æstetik.

HS 420 VGPU kabinettets indvendige design er både rummeligt og fleksibelt, hvilket gør det muligt at understøtte bundkort op til E-ATX. Det kan rumme grafikkort med en længde på op til 470 mm, hvilket giver plads til selv de største GPU'er. Kabinettet inkluderer også et Vertikal GPU-monteringskit, som gør det muligt at montere grafikkortet lodret for en mere iøjnefaldende præsentation. Med hensyn til køling understøtter kabinettet radiatorer på op til 420 mm i toppen og siden, hvilket sikrer effektiv temperaturstyring. Det dobbelte kammerdesign forbedrer luftstrømmen og adskiller komponenterne for optimal køleeffektivitet og nem kabelstyring.

HS 420 VGPU kabinettet giver dig stor fleksibilitet i placeringen af blæsere, hvilket sikrer optimal køling af dine komponenter. I toppen kan du installere op til tre 120mm eller tre 140mm blæsere. Bagpå er der plads til op til to 120mm eller to 140mm blæsere, mens bunden kan rumme tre 120mm eller tre 140mm blæsere, der er monteret skråt for at forbedre luftstrømmen. På siden kan du også placere op til tre 120mm eller tre 140mm blæsere. Denne alsidighed i blæserplaceringen gør det muligt at opnå en effektiv luftcirkulation gennem hele kabinettet, hvilket sikrer, at dine komponenter holdes kølige under selv de mest krævende forhold.

HS 420 VGPU kabinettet er udstyret med fleksible PCIe ekspansionsslots, som giver dig mulighed for at tilpasse din opsætning efter behov. Kabinettet har seks horisontale ekspansionsslots, der understøtter standard montering af grafikkort og andre udvidelseskort. Derudover inkluderer det fire vertikale slots, der giver mulighed for lodret montering af et grafikkort ved hjælp af det medfølgende Vertikal GPU-monteringskit. Denne konfiguration gør det nemt at fremvise dit grafikkort og giver samtidig mulighed for en mere kompakt og stilfuld opbygning, uden at gå på kompromis med kompatibilitet eller ydelse.

Bagsiden af HS 420 VGPU kabinettet er designet med en stærk fokus på effektiv kabelstyring og brugervenlighed. For at hjælpe med at holde kablerne organiserede og rene, er der små klistermærker placeret strategisk langs kabelføringsruterne. Disse klistermærker fungerer som en vejledning for brugeren, hvilket gør det nemt at rute kablerne korrekt og sikre en pæn og ryddelig opsætning.

Derudover er der monteret to FAN hubs på bagsiden, hver med plads til op til 6 blæsere. Dette giver mulighed for at tilslutte i alt 12 blæsere via disse hubs, hvilket centraliserer styringen og gør det nemt at organisere og optimere blæseropsætningen. Denne omhyggeligt planlagte kabelstyring og FAN hub placering bidrager til en mere effektiv køling, samtidig med at det bevarer et stilrent og organiseret indre layout.

Montering af hardware

Udover selve HS 420 VGPU kabinettet følger der flere praktiske tilbehør med for at lette installationen og forbedre brugeroplevelsen. Der medfølger blandt andet en række skruer, kabelbindere til kabelstyring, samt en brugervejledning, der hjælper med installationen. Udover det medfølger også et ”Glas airflow guide”, som kan hjælpe med at styre den varme luft fra grafikkortet væk fra blæserne og ud af systemet. Ved siden af det medfølger også et VESA display beslag, til montering af en mindre skærm i kabinettet. Alt dette sikrer, at du har det nødvendige udstyr til at bygge et velorganiseret og effektivt system.

Monteringen af strømforsyningen i HS 420 VGPU kabinettet er designet til at være enkel og brugervenlig. Strømforsyningen monteres i et dedikeret rum i bunden af kabinettet, bagved PSU-shrouden, som skjuler kablerne og bidrager til et pænt indre layout. For at installere strømforsyningen skal du først fjerne bagsiden af kabinettet ved at løsne de tilhørende skruer. Når bagsiden er fjernet, kan strømforsyningen nemt sættes ind i rummet fra siden.

Efter montering af strømforsyningen sikrer de medfølgende skruer, at den sidder sikkert fast. Når strømforsyningen er på plads, kan kablerne nemt rutes gennem de præinstallerede kabelgennemføringer, hvilket gør det muligt at holde kablerne organiserede og ude af vejen for andre komponenter.

Selvom det kræver skruer som skal fjernes, for at få åbnet op for kabinettet, er det stadig lavet på en simpel måde, som gør det nemt at komme ind til kabinettet. Det kræver lidt forsigtighed, når fronten skal fjernes, da den vejer en god del, og gør brug af en lille ”krog” som skal slippe eller fange kabinettet, an på om du påsætte eller afmontere. Med et ATX bundkort og et større grafikkort, kan det ses, at kabinettet stadig byder på en masse plads, til større.

Pris

Jeg er blevet oplyst om en MSRP på 2760,- DKK. Hvilket sætter den i den høje ende af skalaen.

Ønsker du at se flere detaljer omkring HS420 VGPU fra HAVN, kan du finde mere på HAVN’s hjemmeside, ved at klikke på banneret.

Konklusion

HS 420 VGPU kabinettet er en solid løsning for entusiaster og gamere, der søger både funktionalitet og æstetik til deres næste byggeprojekt. Monteringen er enkel og brugervenlig, hvilket er en vigtig faktor for mange, der ønsker en problemfri oplevelse, når de bygger deres system. Placeringen af strømforsyningen i et dedikeret rum bag PSU-shrouden sikrer, at kablerne er skjult og organiseret, hvilket bidrager til et rent og professionelt indre layout. Selvom det kræver, at nogle skruer fjernes for at få adgang til kabinettet, er processen gjort så ligetil som muligt, hvilket viser den omhyggelige overvejelse i designet for at lette brugernes installation.

En af de mere teknisk krævende aspekter af kabinettet er fjernelsen af fronten, som kan være lidt udfordrende på grund af dens vægt og den lille "krog", der skal frigøres for at tage fronten af. Dette kræver en vis forsigtighed, men det er ikke noget, der bør afskrække brugere, da det er et relativt lille kompromis i en ellers veludført designproces. Kabinettet rummer nemt et ATX-bundkort og et større grafikkort, samtidig med at det efterlader masser af plads til yderligere komponenter. Dette er en klar fordel for dem, der ønsker at bygge et kraftfuldt system uden at gå på kompromis med plads og muligheder for fremtidige opgraderinger.

Når det kommer til prisen, placerer HS 420 VGPU sig i den højere ende med en MSRP på 2760,- DKK. Denne pris kan være en udfordring for nogle købere, især når man tager i betragtning, at kabinettet ikke inkluderer blæsere, som mange andre kabinetter i denne prisklasse ofte gør. På den anden side afspejler prisen dog den høje kvalitet af materialerne og den avancerede designfunktionalitet, som kabinettet tilbyder.

Fordelene ved HS 420 VGPU er mange og inkluderer god plads til komponenter, fremragende byggekvalitet, og et design, der er optimeret for airflow. Der er også mulighed for at installere avancerede kølesystemer, herunder vandkøling, samt at montere en lille skærm inde i kabinettet, hvilket er en unik funktion, der kan tilføje ekstra flair til en allerede imponerende opbygning. USB-C porten på frontpanelet er en velkommen tilføjelse, der fremtidssikrer kabinettet, og den vertikale GPU-monteringsmulighed med PCIe 5.0 er ideel for dem, der ønsker at fremvise deres grafikkort på en stilfuld måde. De mange støvfiltre, der følger med kabinettet, hjælper med at holde systemet rent og fri for støv, hvilket forlænger komponenternes levetid og sikrer stabil ydeevne over tid.

På den negative side skal det bemærkes, at prisen kan virke afskrækkende for nogle brugere, især da kabinettet ikke leveres med blæsere, hvilket betyder, at der skal investeres yderligere i køling. Dette kan påvirke den samlede omkostning ved at bygge et system i dette kabinet og kan være en faktor, som købere skal overveje, når de sammenligner det med andre muligheder på markedet.

Personligt kunne jeg bruge at kabinettet havde været en smule mindre, da jeg syntes det er tættere på tower kabinet, fremfor Mid tower. Deres design valg er dog meget interessante, og de formår at have nogle tiltag som er meget interessante, blandt andet med de skrå blæsere i bunden.

Samlet set scorer HS 420 VGPU højt for sin funktionalitet, kvalitet og design. På trods af de få ulemper, som prisen og manglen på medfølgende blæsere repræsenterer, leverer kabinettet en førsteklasses byggeoplevelse med masser af plads til avancerede opsætninger. Det er et fremragende valg for dem, der er villige til at investere i et kabinet, der både ser godt ud og performer på et højt niveau. Med en score på 9 ud af 10 sammen med Great Product award, er det et produkt, der klart kan anbefales til den seriøse bygger og gameren.

Fordele

God plads

God kvalitet

Airflow optimeret

Mulighed for vandkøling

Mulighed for lille skærm i kabinettet

USB-C på front panel

Montering af vertikalt grafikkort med PCIe 5.0

Masser af støvfiltre

Ulemper

Ingen blæser

Pris

Score: 9 + Great Produkt