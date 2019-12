AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-03-12 14:35:00

Corsair Carbide 678C

Er du på udkig efter et stilrent og lydløst kabinet der samtidig skal have plads til en god portion hardware og køling? Så kunne Carbide 678C fra Corsair meget vel være et nærmere kig værd for dig. Vi har haft kabinettet forbi testbænken, og er nu klar med vores vurdering.

Carbide serien fra Corsair er bestemt ikke en ny en af slagsen, men det er 678C kabinettet til gengæld som vi skal se på i denne test, som netop er blevet en del af Carbide familien. Vi har at gøre med et fuldvoksent miditower som har fokus på at være støjsvagt, men samtidig også se godt ud, uden at stjæle alt opmærksomheden.

Af features kan jeg kort fremhæve; sidepanel i hærdet glas monteret på hængsler, oceaner af plads til blæsere/radiatorer, åbent og modulært layout og ikke mindst et frontpanel der er 2019 værdigt, med en USB 3.1 Type-C port inkluderet. Disse ting og meget mere, gør Carbide 678C til et yderst spændende kabinet, som vi skal hele vejen rundt om i denne test. Som altid starter vi ud med at få det tekniske overblik nedenfor, i form af specifikationerne.

Specifikationer og features

Eftersom at jeg skriver denne test under NDA, hvilket betyder at Carbide 678C kabinettet officielt ikke er lanceret endnu. Tog jeg en tur ned i min reviewers guide og fandt en række oplysninger som jeg har listet op nedenfor:

Type: Miditower

Dimensioner: 549 x 239 x 497 mm (LxBxH)

Materialer: Metal, plastik og hærdet glas

PCI-slots: 7+2 vertikale

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX og E-ATX

Harddisk support: 3x2.5” + 6x.3.5” (9x2.5” hvis ingen 3.5” monteres)

Maksimal strømforsyningslængde: 225 mm

CPU-køler maksimal højde: 170 mm

Grafikkort længde max: 370 mm

Støvfiltre: Front, bund og top

Frontpanel: 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C og lyd ind/ud

Blæser support max:

- Front: 3x120 / 2x140 mm (1x140 mm inkluderet)

- Top: 3x120 / 3x140 mm (1x140 mm inkluderet)

- Bunden: 2x120 / 2x140 mm

- Bagende: 1x120 / 1x140 mm (1x140 mm inkluderet)

- Front: 280 / 360 mm

- Top: 360 / 420 mm (med ODD-holderen fjernet)

- Bagende: 120 / 140 mm

En tur rundt om Corsair Carbide 678C kabinettet

Lad os starte vores tur rundt om Carbide 678C kabinettet, med et par overbliks billeder nedenfor. Mens at vi på den venstre side, finder et stort panel i hærdet glas, er der på den højre blot en blank metalplade – ganske som på stort set alle andre kabinetter. Førstehåndsindtrykket skriger på lækker kvalitet og stilrent design.

På toppen af kabinettet, finder vi ikke blot et magnetisk støvfilter som på de fleste andre semi-high end kabinetter. Der er nemlig endnu et lag, i form af et solidt panel man kan vælge at montere hvis man ønsker at gå all in på at være støjsvag. Begge paneler monteres magnetisk, og det er derfor let og enkelt at klare rengøring eller ændringer her oppe. Hvad angår support for blæsere / radiatorer her oppe, er der plads til intet mindre end 3x120 / 3x140 mm blæsere, eller en 360 / 420 mm radiator. Corsair selv har monteret én 140 mm blæser her oppe, som er den første ud af tre blæsere vi kommer til at støde på. Det er desuden også her oppe vi finder frontpanelet bestående af: 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C og lyd ind/ud i et enkelt jack-stik.

Fronten på Carbide 678C består af en magnetisk låge der åbner op i venstre side. Her inde bag finder vi et støvfilter der dækker over endnu en 140 mm blæser. I fronten finder vi plads til en 280 / 360 mm radiator maksimalt, hvilket betyder at du i realiteten kan montere to 360 mm radiatorer i 678C uden problemer – fedt! Skulle du også stadig hænge fast på et 5.25” drev, er der også support for dette i kabinettet her.

Bagenden på kabinettet byder på det klassiske layout, hvo vi finder hullet til strømforsyningen nederst, efterfulgt af 7+2 PCI-slots ovenfor, hvor af to af dem er vertikale, således at grafikkort kan monteres så de let kan ses igennem sideruden. Fortsætter vi længere op, finder vi naturligvis hullet til bundkortets I/O panel, samt den tredje 140 mm blæser der er inkluderet. Denne er monteret på skinner, således at den kan justeres op/ned i højden.

I bunden på 678C finder vi fire solide fødder i metal-look med gummi monteret for at minimere vibrationer. Der er også et enormt støvfilter som trækkes ud via fronten, for at gøre det så let så muligt når det kommer til rengøring. Det var engang at støvfiltre altid kom ud af bagenden, men dette betød at man ofte er nødt til at flytte sin computer – not cool, når man er nørd right?

Hvor stort set alle andre producenter benytter tommelskruer til at holde glaspaneler fast i deres kabinetter, er det noget lidt andet med 678C kabinettet. Her er glasset nemlig monteret på to hængsler, hvilket gør at det kan svinge ud bagfra og derefter let løftes af når man arbejder. Ruden holdes lukket med stærke magneter, og jeg vil vurdere at det ikke kan springe op af sig selv, heller ikke under transport.

På den modsatte side, som er et metalpanel, finder vi støjreducerende materiale påklistret. Carbide 678C har fuld fokus på at være så lydløst som muligt, hvilket også er hvorfor vi ser lignende materiale på både lågen i fronten og det solide magnetiske panel i toppen. Lad os ligge panelerne til side for nu, og tage en tur indenfor i kabinettet.

Carbide 678C byder på et åbnet design, kun brudt af nogle svævende harddiskburer i fronten. Der er et stort PSU-cover som løber langs hele bunden og er ventileret og åbent mod fronten for at tillade plads til radiatorer/blæsere. Alle PCI-covers er naturligvis ventilerede og fastgjort med tommelskruer, således at montering af grafikkort med videre, kan klares uden brug af værktøj. Der er også et enormt hul til udskiftning af CPU-kølere, således at man ikke behøver at have bundkortet ud når køleren skal skiftes.

PSU-coveret er permanent monteret og kan ikke fjernes fra kabinettet. Der er tre huller, hvor af det ene er med gummi for at give et mere clean look når kabler trækkes igennem. Dette hul kan med fordel bruges til PCI-Express stikkene til ens grafikkort, mens de andre er til frontpanelets stik.

Stik modsat i toppen kan vi tydeligt se hvor meget af det åbne design, de svævende harddiskburer faktisk optager, samt holderen til 5.25” drev. Alle disse ting kan dog let afmonteres ved at løsne nogle tommelskruer.

Dette har jeg gjort nedenfor, hvor jeg har fjernet alle fire inkluderede harddiskburer fra bundkortpladen. Ideen med det modulære design fungerer og er let og ligetil at arbejde med – MEN. Hvis du skulle ønske at fjerne alle burene og i stedet benytte de andre pladser til harddiske (mere om dette lige om lidt), ender du ud med fire aflange huller i fronten. Corsair inkluderer to covers til dette, men der er altså seks huller at dække, såfremt at alle harddiskburene er fjernet. Jeg havde derfor gerne set fire ekstra covers i kassen – det er bedre at have ting man måske ikke skal bruge, i stedet for at mangle dem.

Lad os skrue harddiskburene i igen, og vende kabinettet om så vi kan tage et kig på den anden side. Her omme er der masser af spændende ting at kigge på i 678C. Først og fremmest er der et dedikeret beslag til tre 2.5” diske, hvor disse blot skal klikkes i uden brug af værktøj.

Derudover er der også en indbygget PWM-splitter som gør det muligt at tilslutte op til seks PWM-blæsere og kontrollere disse via ét enkelt stik på bundkortet. Der er også et utal af steder hvor strips kan fastgøres, hvilket sammen med den gode plads, gør kabelføringen til en leg. Ud over de fire svævende harddiskburer er der også to ekstra i bunden, som fungerer på samme måde men ikke kan ses fra den modsatte side. Det vil med andre ord sige, at du kan montere op til 3x2.5” plus 2x3.5” diske som alle er gemt, og derved have fri passage i fronten – great!

Montering af hardware

Lad os få smidt noget hardware i 678C kabinettet og se hvordan det rent faktisk er at bygge i og arbejde med. Mens at monteringen af 2.5” drev som nævnt, kan klares uden brug af noget værktøj. Skal skruer og skruetrækkeren frem når 3.5” diske skal fastgøres.

Det er også fra bagsiden at strømforsyningen monteres i kabinettet. Som på et hvert andet kabinet med PSU-cover, kan det være en god ide at montere alle de kabler du regner med at få brug for, inden du skubber strømforsyningen ind i kabinettet, da pladsen kan være ret trang når først denne er monteret.

Nedenfor ser vi det færdige resultat af byggeriet i 678C kabinettet, selvom det dog er den lidt kedelige side med alle kablerne. Processen foregik ganske smertefrit og var lige til, takket være det åbne design og oceaner af plads til kabler på bagsiden. Selv hvis du ikke gør brug af strips til at fastgøre kablerne, vil du stadig have plads til at kunne få sidepanelet monteret uden store problemer.

Med den anden side til kameraet kan vi se det færdige resultat i Carbide 678C kabinettet. Selv med de fire harddiskburer monteret i fronten, og fuld størrelse ATX bundkort og grafikkort er der stadig plads at arbejde med i fronten og resten af kabinettet. Hvis du benytter komponenter i sorte/grå farver vil du kunne lave et yderst stilrent build i dette kabinet!

Selvom det er muligt at montere sit grafikkort vertikalt i dette kabinet, er det personligt ikke noget jeg ville foreslå, da det ganske enkelt kommer MEGET tæt på sidepanelet og desuden kræver at man køber ekstra udstyr for at få adgang til denne feature. Alt i alt er Carbide 678C et gennemført miditower, med rigtig mange fede muligheder og features, som er mere end tilstrækkelige til at tilfredsstille langt de fleste brugere. Lad os få samlet tankerne og snakke pris og konklusion nedenfor, og få rundet testen af.

Pris

Eftersom at denne test bliver skrevet, inden den officielle lancering af Carbide 678C kabinettet, betyder det naturligvis også at der ikke er nogle forhandlere endnu. Vi har dog fået oplyst MSRP prisen fra Corsair som lyder på 1579,- DKK inklusiv dansk moms med videre. Dette er en ret stejl pris for et miditower kabinet, som umiddelbart ikke har noget eksklusivt eller ekstraordinært at tilbyde. Carbide 678C er ganske vidst et rigtig lækkert kabinet, henvendt til dem der ønsker en støjsvag computer og tilbyder mange lækre features – men i min optik er prisen til den gode side, altså lidt for høj.

Alle detaljerne på Carbide 678C kabinettet kan naturligvis findes på Corsairs hjemmeside. Klik blot på banneret med deres navn herunder, og bliv sendt direkte til deres produktside med alle oplysningerne på 678C.

Konklusion

Carbide 678C er kabinettet for dig der ønsker et stilrent miditower uden at skulle gå på kompromis med hverken funktionalitet, design eller støjniveau – dette kabinet klarer alle disse ting til UG. Først og fremmest er der det ydre design som er meget anonymt og tilbageholdende, således at det ikke stjæler alt opmærksomheden på kontoret eller værelset. Byggekvaliteten er on point, og fede detaljer såsom sidepanel i hærdet glas der er monteret på hængsler, gør at 678C føles eksklusivt og dyrt, hvilket det til dels også er.

Inde i kabinettet fortsætter de gode takter, da der her er oceaner af plads til både hardware og køling, hvad end du er til vand eller luft. Med plads til både 360 mm i front og top, eller op til 9x120 eller 7x140 mm blæsere, er det ikke køle kapacitet du kommer til at mangle, hvis du bygger i 678C. Disse ting kombineret med støvfiltre alle tænkelige steder, PWM-splitter til seks blæsere og ikke mindst USB Type-C stil på frontpanelet, gør at Carbide 678C i den grad er et kabinet der er værdigt for et 2019 release.

Der er dog et par ting der kunne gøres bedre ved kabinettet. Først og fremmest er der prisen, som jeg personligt syntes er lidt i den høje ende, sammenlignet med kabinetter fra for eksempel Fractal Design, som tilbyder lignende features, men er noget billigere. Derudover er en af de fede features ved 678C også en af de svage sider ved kabinettet. Hvis man benytter alle fire af de svævende harddiskburer er der ikke noget problem. Men ønsker man at fjerne disse, og åbne mere op ender man ud med fire aflange huller i bundkortpladen. Her ville jeg gerne have set Corsair inkludere fire ekstra covers til at lukke hullerne med.

Alt i alt er Carbide 678C fra Corsair dog et yderst gennemført kabinet, med en uhyre masse positive ting og kun enkelte minusser. Dette gør at vi lander på en samlet score på 9/10 samt vores Great Product award. Havde prisen været en anelse lavere og der havde medfulgt de små omtalte plastikcovers, havde vi været meget tæt på en topscorer – så lækkert er 678C kabinettet nemlig, over and out.

Godt

Stilrent og anonymt design

Hængslet sidepanel i hærdet glas

Oceaner af plads til køling og hardware

Frontpanel med USB Type-C

Støvfilte alle tænkelige steder

Masser af plads til kabelføring

Fås i to forskellige farver

Indbygget PWM-splitter til seks blæsere

Optimeret til at være støjsvagt

Knap så godt

Ingen ekstra covers til harddiskburene

Prisen er i den høje ende

Score: 9 + Great Product award