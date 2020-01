AUTHOR : Jan Blaszkevizc

Corsair Carbide SPEC-OMEGA RGB

Specielt design - tjek, indbygget RGB lys - tjek, hærdet glas - tjek... Ja, vi kunne blive ved, listen af lang på det nye og anderledes kabinet fra Corsair. Carbide SPEC-OMEGA, har været en tur igennem maskineriet her på Tweak.dk. Vi er klar med vores test og vurdering af dette meget spændende og unikke kabinet fra Corsair

I et marked hvor kabinetter ligner hinanden mere og mere, er det fedt at se nogle skille sig ud fra mængden ind i mellem. Lige netop dette har Corsair gjort med deres seneste kabinet ved navn CORSAIR Carbide Series SPEC-OMEGA RGB Tempered Glass.

Vi finder stadig mange af de features der forventes af et moderne kabinet i 2018, såsom sidepanel i hærdet glas, RGB lys, PSU-cover og et åbent layout. Hvor Corsair for alvor har ændret tingene er på det ydre design som ikke ligner noget andet vi tidligere har set. Det er aggressivt, der er skarpe vinkler og spidse fødder som ikke mange andre kabinetter tilbyder.

Men kan Corsair Spec-Omega RGB andet end at skille sig ud fra mængden? Hvordan er det at bygge i, er kvaliteten i orden og ikke mindst – virker det indbyggede RGB lys som det skal? (joke).

Vi kigger nærmere på det spændende og anderledes kabinet, efter vores lækre præsentationsvideo nedenfor, efterfulgt at specifikationerne!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Corsair’s hjemmeside og fundet en række oplysninger på Spec-Omega RGB kabinettet i form af nogle specifikationer og et par beskrivende billeder med nogle af de features der tilbydes:

Type: Miditower

Dimensioner: 232 x 495 x 516

Vægt: 7.56 kilo

Materialer: Metal, plastik og glas

Tilgængelige farver: Sort, rød og hvid

Frontpanel: Power, reset, 2x USB 3.0 og lyd ind/ud

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX og ATX

Maksimal CPU-køler højde: 170 mm

Grafikkort maksimal længde: 370 mm

Drevpladser: 2x3.5”/2.5” + 3x2.5”

Blæser support:

- Front: 2x140 mm / 3x120 mm (1x120 mm RGB inkluderet)

- Bagende: 1x120 mm (1x120 mm RGB inkluderet)

- Top: 2x120 / 2x140 mm

- Bunden: N/A

- Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm

- Bagende: 120 mm

- Top: 120 / 140 / 240 / 280 mm

- Bunden: N/A

En tur rundt om Corsair Carbide SPEC-OMEGA kabinettet

Da vi nu har fuldstændig styr på alle specifikationerne på Spec-Omega RGB kabinettet, er det blevet tid til at se nærmere på hvordan kabinettet rent faktisk ser ud. Vi starter ud med et par billeder af kabinettet som helhed nedenfor, skråt fra hver side. Det første der springer i øjnene er det ret specielle og meget aggressive design som Spec-Omega RGB har. Med de mange skarpe kanter og ben der stikker ud i fronten, ligner det ikke noget andet kabinet på markedet.

Mens at der på den venstre side er et stort panel i hærdet glas, finder vi på den højre et normalt panel i metal. Bemærk plexiglasruden i fronten, og manglen på ventilation her. Der er faktisk kun en lille trekant i bunden af fronten hvor blæserne kan trække luft ind, resten er lukket af – ikke optimalt.

Frontpanelet består af en power samt reset knap, efterfulgt af to USB 3.0 porte og lyd ind/ud. Ikke noget fancy eller specielt her, men blot de porte vi forventer at se i 2018. En USB Type-C port havde været lækkert at se, selvom det stadig er en mangelvare på mange nye kabinetter.

Billede to nedenfor viser et close-up billede at den førnævnte trekant, hvor alt luften til blæserne i fronten skal suges ind. Den hvide/grå streg der løber op af fronten er en del af det indbyggede RGB lys, som vi ser nærmere på lidt senere når vi får hardwaren monteret. Fødderne på Spec-Omega RGB er meget specielle at se på, og har de samme skarpe linjer som resten af fronten og toppen af kabinettet som desuden er fremstillet i plastik.

I bagenden finder vi et velkendt design som stort set alle moderne kabinetter i dag deler. Det betyder at strømforsyningen monteres i bunden, mens at bundkortet placeres i toppen. Det betyder at der øverst er et hul til bundkortets I/O panel, samt en 120 mm RGB blæser monteret.

Der er syv PCI-slots som giver support til et ATX bundkort som det største. Der er ikke mulighed for at montere sit grafikkort vertikalt i Spec-Omega RGB, selvom det efterhånden også er blevet en trend. I stedet for har Corsair valgt at bruge dette område til ventilation. Bunden byder på fire forskellige plastikfødder, som alle har gummi monteret for at minimere vibrationer. Der er et støvfilter foran indsugningen til strømforsyningen, og ellers ikke det store at nævne her nede.

For at afmontere glaspanelet på venstre side, skal der bruges en umbraco nøgle. Dette så vi også da vi for nyligt kiggede på et andet kabinet fra Corsair’s Carbide serie. Selvom det giver lidt ekstra sikkerhed når man skal ind i kabinettet, er det også mere besværligt, da det kræver værktøj. Personligt havde jeg hellere set Corsair bruge normale tommelskruer, men det er måske bare mig?

Når det venstre sidepanel er afmonteret kan toppanelet også komme af. Der er nogle hårde plastikklips som holder det på plads, som skal trykkes indefra for at indgå at noget knækker. Med det store plastikpanel af vejen, mødes vi af en standard top med plads til både 120 og 140 mm blæsere og radiatorer.

Lad os fjerne det højre sidepanel også, og fortsætte vores tur indenfor i Spec-Omega RGB kabinettet. Designet her inde er meget åbent, hvilket tillader godt airflow fra fronten hen over komponenterne – hvis altså ikke de blev kvalt af manglen på ventilation i fronten. Der er et todelt PSU-cover i bunden, som ud over at dække for strømforsyningen også gemmer på et harddiskbur. Vi finder en enkelt 120 mm RGB blæser placeret i fronten, med plads til yderligere to af slagsen, eller et par 140 mm hvis man er mere til det.

Blæseren i bagenden er af samme type som den i fronten, og det er de to eneste blæsere vi finder præmonteret i Spec-Omega RGB. Jeg havde gerne set en tredje blæser inkluderet i fronten, hvis vi tænker på prisen som Corsair forlanger. Alle syv PCI-slots har ventilerede covers, og er alle fastgjorte med tommelskruer som er lette at afmontere. Blæser og radiatorhullerne i toppen er rykket ud mod det venstre sidepanel, hvilket gør at kompatibiliteten bliver bedst muligt med køleprofiler på bundkort. Vi kigger lidt nærmere på dette når vi får hardwaren monteret.

Inden vi når der til, skal vi dog lige en tur om på den anden side af Spec-Omega RGB kabinettet. Her omme er der masser af pladser hvor strips kan fastgøres, for at hjælpe med kabelføringen. Der er tre store huller ude langs bundkortet som alle har gummi monteret, mens der er yderligere to i toppen og et i bunden uden. Hul til udskiftning af CPU-køler er naturligvis også implementeret. Derudover er der et stort plastikbeslag monteret heromme, som kan huse tre SSD’er/2.5” harddiske. Der er også monteret en RGB-control HUB som de to blæsere og det indbyggede RGB lys er tilsluttet. Det er muligt at koble yderligere tre enheder til denne.

Montering af hardware

Lad os få smidt vores hardware i Spec-Omega RGB kabinettet, og se hvordan det er at bygge i og ikke mindst ser ud. For at få strømforsyningen monteret, skal PSU-coveret først fjernes. Det er delt i to dele, hvor hver del er fastgjort med en enkelt skrue og ellers klikkes fast. Det er lækkert at se at Corsair har holdt det på et minimum hvad angår skruer, og gjort det super let at afmontere og få på igen. Her kunne Cooler Master lære en ting eller to. Med PSU-coveret afmonteret kan vi også se harddiskburet som det gemmer på. Her er det muligt at montere op til to harddiske. Dog behøver du ikke fjerne coveret for at få diskene i, da skufferne kan trækkes ud fra den anden side.

Vær opmærksom på længden på din strømforsyning når du bygger i Spec-Omega RGB, og du ønsker at have harddiskburet monteret. Som vi kan se på billede to nedenfor, er der ikke særlig meget plads bagved strømforsyningen, selvom vi blot har en standard ATX model monteret. Både SSD’er og normale 3.5” harddiske kræver ingen brug af værktøj for at blive monteret i Spec-Omega RGB, hvilket gør det lækkert og lige til.

Monteringen af hardwaren tog ikke meget mere end 5-10 minutter, og det var endda selvom jeg brugte lidt tid på at stoppe kablerne væk under PSU-coveret og gøre det pænt på den anden side. Det åbne design i Spec-Omega RGB gør det super let at arbejde med, på begge sider, og selv uden brug af strips er der godt med plads til kablerne så du kan få sidepanelet på uden problemer.

Lad os vende kabinettet en halv omgang og tage et kig på den anden side som er lidt mere spændende. Med et ATX bundkort og to grafikkort monteret, er der godt fyldt op i kabinettet, selvom der faktisk stadig er en god portion plads i fronten til en AIO køler eller lignende. Hullet i det todelte PSU-cover kan for eksempel bruges til at trække dine PCI-Express kabler, som vi har gjort det i vores build.

Med support for CPU-kølere på op til 170 mm betyder det at Spec-Omega RGB kan huse de fleste på markedet, og samtidig har plads til grafikkort med høje print, såsom EVGA FTW eller lignende. Bemærk hullerne ude foran de syv PCI-slots. Det gør det muligt at bruge en skruetrækker, selvom de er gemt væk inde bag rammen, hvilket er super smart tænkt og gør monteringen betydeligt lettere.

Der er også en fin mængde plads fra bundkortet op til toppen, så du uden problemer bør kunne montere radiator her oppe. Du skal være opmærksom og påpasselig ved 140 / 280 mm radiatorer, mens at 120 / 240 ikke bør skabe problemer, da monteringshullerne for disse er helt ude mod sidepanelet.

Vi runder vores tur rundt om Spec-Omega RGB af med tre billeder af det indbyggede RGB lys i blæserne og kabinettet, med vores hardware monteret. Lyset i blæserne og fronten er klare og pæne i farverne, og hvis du er en RGB fan, kilder det garanteret alle de rigtige steder lige nu. Nyd de tre billeder og rul videre til et kig på prisen og konklusionen efterfølgende!

Pris

I skrivende stund d. 27/06 2018 kan Spec-Omega RGB fra Corsair findes på nettet til omkring 1200,- DKK inklusiv fragt. Dette er en OK pris for et kabinet med de features som der tilbydes her. Du får et unikt design som ikke minder om noget andet på markedet, to lækre RGB blæsere, samt integreret RGB lys i kabinettet – plus en masse andre lækkerier. De mange features gør at prisen i sidste ende giver fint mening.

Alle detaljerne kan naturligvis også findes hos Corsair selv. Klik blot på banneret med deres navn herunder, og bliv sendt direkte til deres side med alle informationerne på Spec-Omega RGB kabinettet.

Konklusion

Med Corsair Carbide SPEC-OMEGA kabinettet har Corsair skabt et unikt tower som på ingen måde ligner andre på markedet. Dette er en rigtig positiv ting hvis man ønsker at skille sig ud fra mængden, men samtidig kan det også være negativt da designet er yderst specielt og måske derfor ikke er for alle – jeg vil lade bedømmelsen være op til dig.

Hvis vi ser på kabinettet ud fra hvad man får med til prisen så er Spec-Omega RGB faktisk en ret god handel på flere punkter. For det første får man to af Corsair’s lækre RGB blæsere med, samt indbygget RGB lys i fronten. Hærdet glas er naturligvis også til stede, ellers ville det jo ikke være et sandt kabinet i 2018 – spøg til side.

Det interne layout er som vi er kommet til at forvente i 2018, med et åbent design hvor der er et PSU-cover i bunden til at dække kabler og harddiskburet der også er placeret her nede. Det er godt med plads til både masser af hardware, samt luft eller vandkøling alt efter hvad man er til. Du skal dog være opmærksom på at fronten på Spec-Omega RGB er ret lukket, så det er begrænset hvor meget luft der kan trækkes ind denne vej hvis du for eksempel vælger at montere en AIO i fronten. I forhold til mange andre kabinetter, er der en hel del plastikdele på Spec-Omega RGB. Dog betyder det ikke så meget, da farverne fint matcher resten af kabinettet, samt at plastikken der er brugt i er en ganske god og solid kvalitet.

Alt i alt er der ikke rigtig de store negative ting at sige omkring Spec-Omega RGB kabinettet. Hvis du er til det ret specielle og kan leve med en del plastikdele på dit kabinet, er dette et super godt bud. Med lækkert integreret RGB lys, gode blæsere, hærdet glas og et internt design med plads til det hele er der ikke så meget andet at sige, end job well done Corsair. Det betyder at vi lander på en samlet score der hedder 8,5/10 samt vores Safe Buy award i denne omgang.

Godt

Leveres med to lækre RGB blæsere

Sidepanel i hærdet glas

Flere farvevarianter tilgængelige

Integreret PSU-cover

Corsair RGB-control HUB inkluderet

Fin support for både luft og vandkøling

Rigtig gode kabelføringsmuligheder

Designet er meget specielt…

Knap så godt

Airflowet i fronten er begrænset

Der er ret mange plastikdele

Score: 8,5 + Safe Buy award