AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-07-17 12:21:00

Phanteks Enthoo Pro Special Edition Build

Phanteks er tilbage med en revideret version af deres oprindelige Phanteks Enthoo Pro kabinet, og Tweak.dk er klar med en anmeldelse af Enthoo Pro Special Edition Black and White.

Phanteks er endnu engang med os her på redaktionen, når der skal bygges nyt system. Denne gang skal vi bygge et Intel Core i9-7900X system i et Phanteks Enthoo Pro Special Edition kabinet med et sort og hvidt farvetema. Vi har tidligere testet deres Phanteks Enthoo Pro, og nu er vi altså klar med en anmeldelse af deres version 2.0 af samme kabinet. Vi bygger i samarbejde med ASRock i denne omgang, der har sponsoreret bundkort og CPU. Phanteks har leveret kabinet, og Aquatuning.de har leveret vandkølingen.

De tekniske specifikationer:

Til dagens build bygger vi med følgende dele:

Phanteks Enthoo Pro Special Edition

ASRock X299 Killer SLI/ac

Intel Core i9-7900X

Western Digital Black 1 TB NVMe SSD

Samsung EVO 750 250 GB

Samsung EVO 850 500 GB

Alphacool Eisbrecher PRO XT45 Full Copper 360 mm. radiator

Phobya ZuperZero Crystal Blue Liquid

Seasonic Prime Titanium 850 Watt PSU

Phanteks Enthoo Pro Special Edition er lidt anderledes udført end version 1.0, og sideruden er lavet i hærdet glas. Indersiden er lavet i hvide pladedele, mens resten af kabinettet er lavet i sort plastik.

Plastikken er lavet i et sort, børstet materiale. På fronten finder vi en powerknap med en power LED omkring. Nedenunder finder vi et I/O-panel, der kan gemmes væk under en klap, hvis man ikke bruger portene. En dejlig detalje, når man leder efter det stilrene look.

I fronten har vi også et større mesh, der fungerer som støvfilter for blæserne inde bagved. Her blev jeg dog nødt til at modificere fronten lidt, så jeg kunne få udskiftet blæserne med nogle andre Phanteks PH-F120MP blæsere, som jeg blev nødt til at montere på ydersiden.

Sideglasset er fastskruet med disse fingerskruer. Gevindhullet og glaspladen er adskilt med en gummimembran, der sørger for, at man ikke kommer til at splintre glasset, når man skal lukke siden.

Siden er fæstnet til et hængsel, så kabinettet kan åbnes op, uden at man absolut skal have hele glassiden af. Dog kan den stadig løftes af hængslet, hvis man skal rode meget rundt med kabinettet. Som når man skal udlufte sit vandkølingssystem.

Phanteks Enthoo Pro Special Edition kommer med et PSU shroud, så man kan få gemt sin PSU væk sammen med diverse ledninger og derved skabe et meget clean look. Der er beslag til at fæstne tre 5.25" drev/fan controllers eller lignende. Derudover er der to harddiskbure med i alt seks pladser til 2.5"- eller 3.5" harddiske. Harddiskburene tager vi ud i dag, da der skal monteres et reservoir.

Phanteks Enthoo Pro Special Edition kan derudover rumme op til fire 2.5" SSD'er/harddiske i ekstra mounts, men der medfølger dog kun to mounts.

På bagsiden har vi otte expansion slots, og på indersiden er der monteret yderligere én 120 mm. blæser.

Piller vi bagsiden af kabinettet finder vi oceaner af plads til ledningsføring. Der er rigeligt med gennemføringer til at stikke ledninger igennem til bundkortet. Derudover er der også godt med velcrobånd og yderligere monteringshuller til strips.

Phanteks har også monteret en fanhub på bagsiden af kabinettet, der kan styre seks fans blæsere. Det kan være ganske smart, hvis man gerne vil have vandkøling og derfor skal styre flere blæsere ud fra CPU'ens temperatur.



Fronten kan pilles af med et let ryk i bunden. Fronten sidder nemlig blot fast med nogle plastikdutter, der går ind i et lidt mindre hul og låser fronten på plads. I fronten sidder der et støvfilter, som beskytter systemet fra en masse støv, der bliver suget ind gennem gitteret.

Toppen pilles lige så enkelt af som fronten, og her er der plads til en radiator op til 360/420 mm. alt efter om man vælger 120- eller 140 mm. dimension på sin radiator.

Hardwaremontage

Seasonice Prime Platinum 850 watt PSU venligst sponsoreret af Seasonic

Western Digital WD Black 1 TB NVMe SSD venligst sponsoreret af Western Digital

Alphacool Eisbrecher PRO XT45 Full Copper 240- og 360 mm. radiator. Vi bygger dog kun med 360 mm. varianten, da der ikke er plads til begge modeller i Phanteks Enthoo Pro.

Phanteks Enthoo Pro kommer med et pumpe- og reservoirmounting kit. Men da vores reservoir er af den lange model, kan den derfor ikke være i kabinettet grundet manglende højde. Vi monterer derfor vores pumpe/reservoir combo med et andet mount i bunden af kabinettet, hvor harddiskburene tidligere var.

I toppen har vi monteret tre Phanteks PH-F120SP blæsere, der blæser varm luft ud af kabinettet. I fronten af kabinettet har jeg monteret tre blæsere, hvilket har gjort, at jeg har været nødt til at skære lidt dele væk af fronten, så den stadig kan lukkes. Dertil er der kun tilbage at samle kabinettet og få det startet op.

Pris:

I skrivende stund, den 16. juli 2018, er Phanteks Enthoo Pro Special Edition set med et prisskilt på 999,00 DKK inklusiv fragt.

Hvis I ønsker at læse om Phanteks Enthoo Pro Special Edition, kan I klikke på banneret herunder.

Konklusion:

Phanteks er ved at være nogle garvede hunde, når det kommer til at lave kabinetter og køling, og det kommer generelt også til kende med Phanteks Enthoo Pro Special Edition.

Kabinettet virker måske en smule skrøbeligt, når man begynder at skille det ad for at installere hardware, men så snart man får siderne skruet fast, så virker det faktisk ganske stabilt. Der er dog en detalje, som jeg ikke forstår, selvom det er en mindre detalje, man som bruger selv kan gøre noget ved. Når man laver et kabinet med en hel side i glas, så giver det for mig ingen mening, at der slet ikke er nogen form for lys inde i kabinettet. Det er trods alt et showcase kabinet.

Når det så er sagt, så er der med Phanteks Enthoo Pro Special Edition lagt i ovnen til et seriøst fedt build med masser af plads til at montere hardware, selvom der stadig kun er tale om et miditower kabinet. Man kan faktisk installere grafikkort med rigtig store AIB kølere monteret, og på bagsiden er der rigtig meget plads og godt med gummi gennemføringer til kabelføring, så man kan få alle kablerne gemt godt væk. En anden fed detalje med kabinettet, som min kollega Jan også konkludere ved den originale version, er, at Phanteks Enthoo Pro Special Edition er skruet sammen alle steder frem for at være nittet sammen, så man kan modificere sit kabinet til fulde efter eget ønske

Designet er generelt yderst stilrent, og der er mulighed for at få et kabinet, der står mere eller mindre uden noget som helst, der springer i øjnene, eftersom frontpanelet kan gemmes væk bag en låge.

En pris på små 1.000,00 kroner er for mig en fair pris for et ATX miditower kabinet af en kvalitet, som Phanteks har udviklet har, selvom det havde nogle enkelte flaws. Dog har det nye kabinet fået et hak op i prisskalaen i forhold til det gamle Enthoo Pro. I det store hele vælger jeg at give Phanteks Enthoo Pro Special Edition en score på 9 og en Great Product Award. Især prisskiltet er skyld i, at det ikke sniger sig helt op på samme score, som da vi testede det originale Enthoo Pro.

Godt:

God byggekvalitet, men...

MASSER af plads til lækker hardware

God plads til vandkøling

Kabinettet er skruet sammen, hvilket giver gode modificeringsmuligheder

Der er oceaner af plads og muligheder for kabelføring

Der er PSU shroud i kabinettet

Fornuftig pris, men...2

Knapt så godt:

...det bliver lidt skrøbeligt, når man begynder at skille det ad for at montere hardware

Der mangler en eller anden form for lys i kabinettet

...2 Prisen er steget noget i forhold til det originale Enthoo Pro kabinet

Score: 9 + Great Product Award