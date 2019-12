AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-01-27 09:30:00

SilverStone Kabinet - KUBLAI KL07

Kabinettet er en af de vigtigste komponenter i en computer, i hvert fald hvis man ikke vil have en masse hardware liggende på sit skrivebord. SilverStone laver alverdens forskellige kabinetter, der hver især tilbyder forskellige features. Hvad enten du er gamer, vandhund eller noget helt tredje så har SilverStone højst sandsynligt et kabinet til dig

SilverStone er nok mest kendte for deres lækre kabinetter og strømforsyninger, men producerer også køling og andre gadgets. I denne test skal vi hilse på det nyeste medlem i Kublai kabinet familien, ved navn KL07. Der er tale om et miditower med plads til det meste, som er optimeret til at være så lydløst som muligt. Med støjreducerende skum, støvfiltre og godt internt layout er der lagt i kakkelovnen til endnu et lækkert kabinet review her på Tweak.dk – skal vi ikke bare se at komme i gang?

Specifikationer og features

Vi har været en tur forbi SilverStones hjemmeside og fundet lidt specifikationer og features – så slipper du for turen der ind. De er som følger:

Dimensioner: 222 x 510 x 467 mm (BxHxD)

Vægt: 7,7 Kg

Materialer: Metal og plastik

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX og ATX

Front panel: 2x USB 3.0, 1x USB Type-C og lyd ind/ud

PCI-slots: 7

Grafikkort op til: 38,68 cm

Maksimal CPU-køler højde: 163 mm

Maksimal PSU længde: 140-200 (kommer an på harddiskburets placering)

Drev pladser: 3x3,5” (også support for 2,5”) + 3x2,5”

Blæser/radiator support:

Front: 3x120/140mm (2x140mm inkluderet)

Bagende: 1x120/140mm (1x140mm inkluderet)

Side: N/A

Top: 2x120/140mm

Bund: N/A

Intern: N/A

Et kig på kabinettet

Lad os få taget et første rigtige kig på kabinettet. Som vi kan se nedenfor er kabinettet helt sort, og meget anonymt at se på. Højre og venstre side ligner til forveksling hinanden, eftersom der hverken er noget vindue eller andet at byde på. Vi finder ventilation i hver side på fronten, samt toppen.

Front, eller skulle man sige toppanelet er delt i to på kabinettet. På toppen i den højre side finder vi både lyd ind/ud, to USB 3.0 porte samt en USB Type-C port. Det er de færreste kabinetter der kan prale med sidst nævnte, men det er dejligt at se at der begynder at komme flere og flere. Power og reset knap, samt LEDs finder vi integreret i striben der løber ned langs den venstre side i fronten. Det er fedt at se SilverStone gøre så meget som muligt for at holde det anonyme design som KL07 har. Fronten er én blank overflade, på nær det meget diskrete SilverStone logo nederst i højre hjørne.

Tager man fat nederst i fronten og giver et ryk, popper fronten let af. Her inde finder vi et magnetisk støvfilter som dækker hele fronten. SilverStone har inkluderet to 140mm blæsere, men der er faktisk plads til endnu en, eller 3x120 mm naturligvis. Der er støjreducerende skum på fronten, men det er langt fra det eneste sted.

Vi fortsætter om til bagenden på kabinettet, hvor vi finder det velkendte layout med strømforsyningen nederst, syv PCI-slots og bundkort og blæser i toppen. Bunden er samme historie med fire solide fødder, samt et støvfilter bagerst der dækker indsugningen ved strømforsyningen. Byggekvaliteten på kabinettet er virkelig lækker. Metallet der er brugt er solidt og ikke tynde plader. Det samme gør sig gældende med plastikken, som også er i god kvalitet.

På begge sidepaneler finder vi mere støjreducerende skum. I forhold til de normale støjreducerende plader som mange andre bruger, så er tilføjer skummet ikke særlig meget vægt til kabinettet, men er stadig meget effektivt. Det betyder også at den samlede vægt på kabinettet, er under otte kilo, på trods af store mængder skum.

Med siderne afmonteret, kan fronten også klikkes af. Her oppe finder vi endnu et magnetisk støvfilter som dækker hele toppens område med ventilation, og naturligvis også mere skum.

Med sidepanelerne af vejen, og toppen monteret igen, kan vi tage vores lille tur rundt inde i kabinettet. Vi starter som altid med et skud lige fra, så vi kan se hele layoutet.

Kabinettet er meget åbent, og blæserne i fronten kan ubesværet blæse luft ind til alle komponenterne. Ud over den 140mm store inkluderede blæser i bagenden, er alle PCI-slots covers også ventilerede således at luft også kan komme ud den vej. En lille men lækker detalje, er at alle kablerne på både blæsere og frontpanel er 100% sorte – its all about the details.

Selvom der ikke er noget vindue i kabinettet, finder vi alligevel et cover foran strømforsyningen. I modsætning til andre kabinetter, er det ikke muligt at montere harddiske eller andet på dette cover. Dog er det muligt at afmontere en lille plade som er monteret i fronten på coveret. Med denne fjernet er der plads til en tyk radiator i fronten.

Vi vender kabinettet 180 grader og tager et kig på den modsatte side. Her omme finder vi rigtig god med plads til at trække kabler, selvom der ikke er super mange steder hvor strips kan fastgøres. Der er tre dedikerede pladser til 2,5” harddiske på bundkortpladen, samt tre skuffer til 3,5”/2.5” harddiske nede ved strømforsyningen.

Montering af hardware

Lad os få smidt noget hardware i kabinettet og tage nogle flere billeder. Hvad enten du vil montere 2,5” eller 3,5” harddiske behøver du ikke nogen skruetrækker. Såfremt at du vel og mærke monterer 2,5” diskene i de små holdere på bundkortpladen og ikke skufferne. I så fald må skruetrækkeren alligevel frem.



For at montere grafikkort med videre, er der et lidt sjovt system i KL07 kabinettet. Normalt har hvert PCI-slot cover en skrue, men ikke her. I stedet finder vi én stor holder, som løsnes med fire skruer, hvor efter alle PCI-slot covers er løse. Det er heldigvis muligt at give hvert slot en skrue alligevel, da man ellers ville kunne få problemer med tunge grafikkort.

Samlingen af computeren foregik smertefrit og helt uden nogen problemer. Der er rigtig god plads at arbejde på inde i kabinettet, både på for- og bagside. Lige ledes er pladsen til kabler også rigtig god, som førnævnt på trods af at jeg gerne havde set flere pladser til at fastgøre strips eller velcro bånd.

Med to grafikkort monteret på et standard ATX bundkort er der faktisk stadig god plads inde i kabinettet – i hvert fald i fronten. Her vil man uden problemer kunne montere en tyk radiator eller to. Pladsen for radiatorer i toppen er meget sparsom, som det kan ses på det sidste billede herunder. Ofte kan det også være en fordel at bruge luft-køler på sin CPU hvis man ønsker at have den så lydløs som muligt, idet pumpen på en AIO godt kan larme. Såfremt man måtte ønske dette, har man 163mm at lege med i højden, før man rammer skummet på sidepanelet. Det samme gør sig naturligvis gældende for højden på grafikkort – custom PCB kort, jeg tænker på jer!

Pris

Konklusion

KL07 er kabinettet for dig der vil have et nærmest lydløst kabinet, men stadig ikke gå ned på plads og mulighed for at have highend hardware monteret. Kabinettet er yderst stilrent at se på, og stjæler ikke meget opmærksomhed at have stående. Jeg kunne godt tænke mig at SilverStone tilbød en udgave med vindue, for folk der stadig godt kunne tænke sig at vise deres lækre hardware frem – kun en tanke. KL07 er virkelig gennemført, alle steder hvor du ser på det. Støvfiltre og støjdæmpende skum er at finde alle steder! Der er god med plads til at trække kabler, og hullerne har gode placeringer.

Der ud over har SilverStone også skabt plads til både tre SSD´er og samme antal 3,5” diske hvilket er lækkert at se. Selvom pladsen i toppen ikke rigtig tillader radiatorer, så kompenserer SilverStone for dette, ved at gøre det muligt at montere en voldsom tyk radiator i fronten, ved at afmontere en lille plade hvilket er meget smart. Men det bedste ved kabinettet, må siges at være lydniveauet de inkluderede blæsere har. Kabinettet er næsten helt lydløst, hvilket er intet mindre end imponerende. Dog skal du også vælge dit hardware med omhu, da det ellers vil være ligegyldigt hvis det overdøver resten. Alt i alt har SilverStone igen skabt et rigtig lækkert kabinet, med kvaliteten helt i top. Dette belønner jeg med en flot score på 9/10 samt vores Great Product award.

Godt

Meget stilrent at se på

Nærmest lydløst

Støvfiltrer inkluderet

USB Type-C på frontpanel

Plads til det meste hardware på markedet

Gode kabelførings muligheder

Støjdæmpende skum alle tænkelige steder

Mulighed for tyk radiator i fronten

Lækker byggekvaltiet!

Knap så godt

Toppen er lidt svær at få af

En udgave med vindue kunne være fedt

Conclusion

The KL07 is for the person who wants an almost soundless case, but still don’t want to go down on the space and opportunities to have highend hardware installed. The case is extremely stylish to look at and do not steal much attention in the room. I would like Silverstone to offer a version with a window for people who still would like to show off their hardware - just a thought. The KL07 very well put together, wherever you look at it. Dust filters and sound absorbing foam is located in all spaces possible! There is plenty of room to run wires and the holes have good locations too.

Besides that, Silverstone also have created room for three SSDs and the same number of 3.5 "disks which is nice to see. Although the top of the case does not really allow radiators, Silverstone compensates for this, by making it possible to mount a very thick radiator in the front, by removing a small plate which is very smart. But the best thing about the case have to be the sound level of the included fans. The cae is almost completely silent, which is nothing less than impressive. However, you have to select your hardware carefully, otherwise it will not matter. Overall, Silverstone again have created a really nice case with a perfect build quality. This of cause have to be rewarded with a nice score of 9/10 and our Great Product award.

Pros

Very stylish to look at

Almost dead silent

Dust filters included

USB Type-C on the frontpanel

Room for the most hardware on the market

Great cable management space

Noise dampening foam everywhere

Thick radiator can be mounted in the front

Awesome build quality!

Cons

The top is hard to get of

A window option could be nice

Score: 9 + Great Product award