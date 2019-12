AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-04-05 11:59:00

be quiet! Pure Base 600 TG Mid-Tower

Hvis du syntes at det store Dark Base PRO 900 kabinet fra be quiet! var lidt for meget for dig, så fortvivl ikke - det laver vi om på i dag. Vi har modtaget det nyeste kabinet fra be quiet! ved navn Pure Base 600. På trods af at være i normal midi tower størrelse, er der stadig masser af lækre features. Klik ind og læs test af be quiet! Pure Base 600 TG.

Vi skal i denne test tage et nærmere kig på endnu et kabinet fra be quiet! Et firma der startede med CPU-kølere, og nu også er en seriøst PC kabinet producent. Denne gang tager vi pulsen på deres nye Pure Base 600 Mid-Tower, som er et budget orienteret kabinet. Dette betyder dog ikke at man går ned på features – tværtimod. Der er både en udgave med hærdet glas som vi kigger på i dag. Samt en silent udgave som har solide sidepaneler og støjreducerende materiale i stedet for.

Lad os med det samme gå i gang med test af be quiet! Pure Base 600 TG Mid-Tower kabinettet.

Specifikationer

Vi har været en tur forbi be quiet!’s hjemmeside og fundet en række specifikationer og Pure Base 600 kabinettet, dem finder du listet op herunder:

Materialer: Plastik, metal og glas

Dimensioner inkl. fødder: 492 x 220 x 470 mm

Vægt: 8.45 kg

Frontpanel: 2x USB 3.0, lyd ind/ud og blæser kontrol

PCI-slots: 7

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX og ATX

Maksimal PSU-længde: 210 mm

Maksimal CPU-køler højde: 165 mm

Maksimal grafikkort længde: 280 mm (med harddiskbur) / 425 mm (uden harddiskbur)

Drev pladser:

- 5,25”: 2

- 3,5”: 3

- 2,5”: 8

- 5,25”: 2 - 3,5”: 3 - 2,5”: 8 Blæser support max:

- Front: 2x 140 mm / 3x 120 mm (1x Pure Wings 2 140 mm inkluderet)

- Top: 2x 140 mm / 3x 120 mm

- Bund: N/A

- Bagende: 1x 120 mm (1x Pure Wings 2 120 mm inkluderet)

- Front: 2x 140 mm / 3x 120 mm (1x Pure Wings 2 140 mm inkluderet) - Top: 2x 140 mm / 3x 120 mm - Bund: N/A - Bagende: 1x 120 mm (1x Pure Wings 2 120 mm inkluderet) Radiator support:

- Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm

- Top: 120 / 240 / 360 mm

- Bund: N/A

- Bagende: 120 mm

Et kig på PURE BASE 600 kabinettet

Med det tekniske overblik, kan vi nu gå videre til at se på selve kabinettet. Der er tre forskellige farve kombinationer tilgængelig af Pure Base 600 kabinettet. Sort/sort, sort/grå og sort/orange som vi har modtaget. Det er ikke kun detaljerne på fronten der er orange, farven fortsætter også indenfor – mere om dette senere.

På den venstre side er hele siden dækket af et stort stykke hærdet glas, som er fastgjort med fire tommelskruer. Den højre side er blot en blank flade, uden nogen detaljer. Hvis man vælger silent udgaven af kabinettet, vil den venstre side også se sådan ud.

Frontpanelet finder vi naturligvis øverst i fronten. Dette består af to USB 3.0 porte, lyd ind/ud samt en tre-trins blæser kontrol. Vender vi blikket mod toppen, finder vi bagerst fire riller til ventilation. Pure Base 600 har dog et trick i ærmet her oppe, som vi kigger nærmere på lidt senere.

I bagenden af kabinettet, finder vi hvad jeg vil kalde standard layoutet efterhånden. Nederst finder vi hul til strømforsyning, efterfulgt af syv PCI-slots. Mens toppen byder på en 120 mm blæser, samt hul til bundkortets I/O panel.

Bunden har fire solide plastikfødder med gummi monteret for at minimere vibrationer. Derudover er der et stort støvfilter som dækker indsugningen ved strømforsyningen – ganske som vi ser ved alle andre kabinetter. Noget andet vi også ser ved mange andre computer-kabinetter, i hvert fald dem med glas – er fedtede fingre. Pure Base 600 kræver meget rengøring for at fremstå pænt, lige som alle andre kabinetter som også har glaspaneler.

På trods af at vi ikke har med silent udgaven at gøre, har be quiet! alligevel monteret støjreducerende materiale på det højre sidepanel. Lige ledes hænger tommelskruerne også fast på panelet, hvilket er et plus. Det hærdede glas panel er let tonet, hvilket gør at hardwaren kan ses selv uden lys i kabinettet.

Ved at løsne nogle klips inde bag frontpanelet, kan dette også afmonteres. Inde bagved finder vi en 140 mm Pure Wings 2 blæser monteret. be quiet! er meget kendt for deres gode blæsere, så at se dem inkluderet i kabinettet er et stort plus! Også på frontpanelet er der monteret støjreducerende materiale. Lige ledes er der støvfiltre i siderne, hvor blæseren skal trække sin luft ind – disse kan dog ikke afmonteres, men er af fin kvalitet.

Vi skal en tur tilbage til toppen af kabinettet, som jeg lovede jer tidligere. De fire riller med ventilation er nemlig ikke alt hvad toppen har at tilbyde. Plastik coveret kan klikkes af, og også her finder vi støjreducerende materiale monteret. På hver af de otte ben, er der nogle indhak som faktisk er ret smarte.

Dette betyder nemlig at det er muligt at få panelet til at ”svæve” og derved åbne op for airflowet, som det kan ses på sidste billede herunder. Dette er super smart tænkt, og en fed feature fra be quiet!’s side. Der er plads til maksimal to 140 mm eller tre 120 mm blæsere her oppe, eller en 280 / 360 mm radiator – awesome!

Med turen rundt om det ydre overstået, er det blevet tid til at kigge nærmere indenfor i kabinettet. Som vi kan se på det første billede herunder, fortsætter de orange farver også her inde. Hvis man vælger den grå udgave, vil alle de orange dele, naturligvis være grå i stedet. Det er de færreste producenter der tilbyder farve match på denne måde i deres kabinetter, good job be quiet! Lad os gå lidt mere i detaljer.

Forrest i kabinettet finder vi tre svævene harddiskburer. Hver af disse kan huse en enkelt 3,5” harddisk, eller to 2,5” harddiske – dog ikke på samme tid. Alle burene kan afmonteres, og flyttes rundt som man har lyst til. Montering af grafikkort med videre, foregår uden brug af værktøj, takket være tommelskruer. Det er i øvrigt også en Pure Wings 2 blæser der er monteret i bagenden.

Umiddelbart ser kabelførings mulighederne i Pure Base 600 ganske fornuftige ud. Der er hele seks huller med gummi til kabler, plus nogle ekstra små til CPU-strømmen og frontpanel stik. Det er dog lidt en anden historie når hardwaren kommer i – vi vender tilbage til dette lidt senere.

Vi fortsætter vores tur rundt til bagsiden af kabinettet. Her er det rigtig tydeligt hvor enormt hullet til udskiftning af CPU-køler er. Der er også en del steder hvor strips kan fastgøres her omme, hvilket er et stort plus.

Ud over de ”svævene” harddiskburer er der også plads til to 2,5” harddiske bag bundkortet. be quiet! har virkelig udnyttet pladsen alle steder i Pure Base 600. Lad os nu få noget hardware monteret!

Montering af hardware i PURE BASE 600

Hvad end du ønsker at montere 3,5” eller 2,5” harddiske i Pure Base 600, må du have skruetrækkeren frem – ikke noget smart klik-system eller andet her.

Installationen af hardwaren foregik forholdsvis smertefrit. Pladsen var god både på for – og bagside. Dog er gummiet i kabelførings hullerne ALT for blødt. Lige meget hvilke kabler man trækker igennem, følger gummiet med, hvilket er meget frustrerende. Der var også et andet problem, som vi kan se når vi kommer om på den anden side…

De tre kabel huller som løber ned langs bundkortets højre side, er nemlig alle dækket når bundkortet er installeret. Jeg kan ikke forstå hvordan gutterne hos be quiet! har kunne acceptere dette. Man bliver nærmest tvunget til at købe et smalt ATX bundkort, hvis man vil bruge hullerne til at trække kabler.

Vores to grafikkort kan lige akkurat være der i længden, for de tre harddiskbure i fronten. Hvis du har længere grafikkort kan burene afmonteres eller flyttes efter behov.

CPU-kølere må have en maksimal højde på 165 mm, hvilket er det samme for grafikkort. Dette betyder at langt de fleste grafikkort på markedet kan monteres uden problemer. Hullerne til montering af blæsere/radiatorer i toppen sidder forskudt. Dette betyder at man ikke burde komme i problemer med høje RAM, eller køleprofiler på bundkort.

Flere udgaver tilgængelige – input fra Anders

Inden vi springer til prisen og konklusionen, tager vi lige et kig på silent udgaven af Pure Base 600. Vores anden anmelder Anders, har nemlig også modtaget Midi-Tower kabinettet – men altså i silent udgaven. Dette betyder solide sidepaneler med støjreducerende materiale, i stedet for glas. Ud over dette er alle andre features dog de samme, både inde som ude. Nærstuder billederne herunder, og rul videre til konklusionen når du er klar.

Pris

Hvad end du måtte ønske Pure Base 600 i silent eller hærdet glas udgave, er prisen stort set den samme. Du må punge ud med lige omkring 700,- DKK inklusiv fragt, lige meget hvilken udgave du vælger. Jeg er faktisk lidt overrasket over at der ikke er nogen prisforskel på de to udgaver. Da jeg umiddelbart skulle mere at glas er dyrere end metal? Any ways, er prisen hvad jeg vil kalde særdeles fair.

Hvis du ønsker alle detaljerne fra be quiet! selv, kan du besøge deres hjemmeside ved at klikke på banneret med deres navn herunder. Jeg har naturligvis valgt at linke til udgaven med hærdet glas, da det jo er den vi har kigget nærmere på her, men også silent udgaverne kan let findes på samme link.

Konklusion

Det er nu blevet tid til at vi skal have rundet testen af Pure Base 600 computer kabinettet af. Det har været en fornøjelse at have PC-kabinettet på testbænken og lært det bedre at kende. be quiet! viser igen at de kan andet end blot at lave kølere. Der er dog nogle ting der kunne gøres bedre, lad os starte med at få dem ud af verden. For det første, så er jeg nødt til at nævne gummiet i kabel hullerne. Dette er ALT for løst/blødt, hvilket betyder at det hopper ud når man trækker kabler igennem. Dette er meget frustrerende når man bygger. Jeg kan heller ikke forstå hvorfor be quiet! har valgt at placere kabelhullerne der hvor de har. Monterer man et normalt ATX bundkort, bliver de tre primære huller nemlig dækket. Med andre ord, tvinger be quiet! nærmest end til at købe et smalt ATX bundkort, hvis man skal trække kablerne korrekt.

Det er dog ikke alt negativt, for der er i den grad også mange gode ting ved Pure Base 600. For det første er der designet, som naturligvis minder meget om de andre kabinetter fra be quiet! Det er fedt med mulighed for forskellige farvemuligheder, samt valget mellem en silent og hærdet glas udgave. Modulært design og support for vandkøling er også et meget stærkt punkt i PC kabinettet, da der er plads til hele to 360 mm radiatorer! Indbygget fan-controller og inkluderede Pure Wings 2 blæsere er bare endnu et plus på listen. Vi ender på en samlet score på 8/10 for denne gang, for et fint mid-tower kabinet, dog med nogle lidt uforståelige fejl/valg i min optik.

Godt

Pænt stilrent design

Mulighed for tre forskellige farvekombinationer

Silent og hærdet glas udgave – samme pris

God support for vandkøling

Indbygget fan-controller

Modulært design både ude og inde

Pure Wings 2 blæsere inkluderet

Knap så godt

Bundkortet dækker kabelførings hullerne

Gummi i kabelhullerne er ALT for blødt

Conclusion

It is now time for us to wrap up our review of the Pure Base 600 case. It has been a pleasure to have this case on the test bench and get to know it. Again, be quiet! is showing that they can do more than just make coolers. There are some things that could have been done better, let's start by getting them out of the way. Firstly, I have to mention the rubber on the cable holes. They are WAY too loose/soft, meaning they jump out when you try to pull cables through. This is very frustrating when building. Neither can I understand why be quiet! have placed the cable holes where they have. If you install a normal ATX motherboard, the three primary holes for cables is blocked. In other words, be quiet! is almost forcing you to buy a narrow ATX motherboard, if you want to use the holes the way they are meant to.

It is not all negative though, because there are also many good things about the Pure Base 600. First, look at the design, which of course is very like the other cases from be quiet! It's great with the possibility of different color options, and the choice between a silent and tempered glass version. Modular design and support for water cooling is also a very strong point with this case, as there is room for nothing less than two 360mm radiators! Built-in fan controller and included Pure Wings 2 fans are just some more pluses on the list. We end on a total score of 8/10 this time, for a great midi tower case, with somewhat obscure fails/choices in my point of view.

Pros

Nice and stylish design

Three color options available

Silent and tempered glass edition – same price

Great water cooling support

Build in fan-controller

Modular design both in – and outside

Pure Wings 2 fans included

Cons

The motherboard covers the cable management holes

Too loose rubber in cable management holes

Score: 8