Hyte Y40

Hyte har været ude med en masse nye kabinetter, i forskellige størrelser. I denne omgang, skal vi kigge på en af de lidt mindre, nemlig Y40, som kommer med en god størrelse, masser af plads og et stilrent design. Den kommer i flere forskellige farver, lige fra standard helt sort, eller sort med enten hvid eller rød og til sidst deres snow white, som skaber fundamentet til et helt hvidt build.

2 jan. 2024 kl. 09:14 Af Berger DEL:

Inden vi går i gang, har jeg været inde på Hytes hjemmeside, for at finde specifikationer på Y40.

Specifikationer og features

Type: Mid tower

Mid tower Dimensioner: 439 x 240 x 472 mm

439 x 240 x 472 mm Materialer: Metal, hærdet glas

Metal, hærdet glas Bundkort support: Op til ATX

Op til ATX Harddisk pladser: 2x 2.5” + 1x 3.5”

2x 2.5” + 1x 3.5” Maksimal PSU-længde: 224 mm

224 mm CPU-køler maksimal højde: 183 mm

183 mm Grafikkort maksimal længde: 422 mm

422 mm Farver: Sort/hvid/rød/Snow white

Sort/hvid/rød/Snow white PCI-slots: 4+6 half height

Blæser support:

Front: -

- Top: 3x 120 mm

3x 120 mm Bag: 1x 120 mm

1x 120 mm Bund: 1x 120 / 1x 140 mm

1x 120 / 1x 140 mm Side: 2x 120 / 2x 140 mm

Radiator support:

Front: -

- Top: Op til 360 mm

Op til 360 mm Bag: Op til 120 mm

Op til 120 mm Bund: -

- Side: Op til 240/280 mm

Rundt om Hyte Y40

Hyte Y40 kommer i forskellige varianter i farverne. Kabinettet er et mindre mid tower, som kan klare op til ATX bundkort. Uden at skulle købe ekstra, er det muligt at montere grafikkortet både vertikalt og horisontalt.

Hyte Y40, minder på nogle punkter omkring sin storebrødre Y60 og Y70, med nogle få forskellige. Selve designet er meget stilrent, med kombinationen af den hvide og sorte. Kabinettet har glas på både side og front.

Fronten kan nemt tages af, og sidder fast med et klik system i toppen. Som gør der ikke er brug for værktøj, for at få siderne af.

Kigger vi nærmere på bunden af kabinettet, har er IO panelet moneteret i bunden af kabinettet på fronten. Vi har indgang til jackstik, to USB-A, én USB-C og powerknappen.

Inde i kabinettet, så undstøtter Hyte Y40 op til ATX bundkort. Selvom kabinettet har 10L mindre kapacitet end Y60, så er der stadig plads til større grafikkort, hvor det kan blive op til 422mm kontra 350mm som Y60 havde. Selvom kabinettet har en mindre størrelse, så har den stadig plads til 360mm radiator i toppen eller 280mm i siden. Fra start er der også monteret horisontal adapter til grafikkortet, med Hyte design og logo, som passer til resten af designet.

Da det er glas front, er det ikke muligt at montere blæser i fronten. Men det er dog muligt at montere enten to 120mm eller to 140mm blæser i siden.

På bagsiden har vi seks halve PCIe ekspansions slots, samt yderligere fire som er vertikalt monteret. Hvilket gør man skal være opmærksom på i forhold til montering af PCIe enheder.

Får vi åbnet op for kabinettet, så kan vi se, hvordan kablerne føres fra bunden, og derfor ikke har behov for at fylde op fra toppen. Udover det, har den også monteret blæser i bunden, som kan sikre kold luft fra bund mod top. Der er god plads til at fører kablerne rundt.

Montering af hardware

Inden vi går videre til montering af hardware i kabinettet, skal vi tage et kig på medfølgende tilbehør. Vi har en jackstik adapter, nogle strips og skruer til montering af bundkort, SSD og HDD.

Strømforsyningen sættes ind fra siden bagpå, hvor den derefter skrues fast til kabinettet.

Kabinettet har været nemt at arbejde med, men det nemmeste var uden tvivl at få fjernet alle sider, for at have fri adgang til at kunne montere alt hardwaren. Med et ATX bundkort monteret, passer det fint med indgange til kabler. Selve grafikkortet er i den større størrelse, men der er stadig god plads i kabinettet. Der kræves dog lidt arbejde med kablerne fra grafikkortet, som går ned til strømforsyningen. Da blæseren sad lige omkring, hvor kablerne går ned og videre til strømforsyning.

Pris

Jeg har fundet en pris på Y40 Fra Hyte som ender på 899,- DKK.

Ønsker du at se flere detaljer omkring Y40 fra Hyte, kan du finde mere på Hytes hjemmeside, ved at klikke på banneret.

Konklusion

Hyte Y40 er et yderst spændene kabinet. Som kommer med en lavere pris, og lidt mindre plads end forgængeren Y60. På trods af mindre plads og billigere pris. Så er der ikke gået på kompromis med pladsen til at kunne montere større hardware.

Selve kvaliteten er rigtig god, og det er muligt at arbejde med kabinettet, uden at skulle have gang i en masse værktøj.

Kabinettet kommer med en utrolig god pris, og den kunne også godt have haft en højere pris, hvor den stadig ville kunne forsvare den pris.

Vi har også medfølgende PCIe 4.0 riser som følger med, og selvom kabinettet kræver det lidt for at kunne fungere korrekt med et grafikkort, så er det stadig ikke en ekstra ting, som skal tilkøbes for at kunne fungere.

Selve monteringen af IO panel, kan selvfølgelig diskuteres om det er den bedste placering. Men hvis du har kabinettet stående på et bord, eller ikke har behovet for at gøre brug af USB i fronten, så ofte, giver det fint mening. Der kan dog sagtens være risiko for skader, hvis man får sparket til et USB stik, som sidder til kabinettet i den højde.

En ting, som jeg oplevede med de medfølgende blæsere, var støjniveauet på dem, her var lydniveauet utrolig højt, og da de kørte med 3-pin, var det kun muligt med en hastighed. Dette er dog en lille ting, som nemt kan ordnes.

Jeg slutter testen af med at give Y40 fra Hyte en score på 9 ud af 10. Det er uden tvivl et fedt ”lille” mid tower kabinet at arbejde med, kvaliteten er god, prisen er den rigtige og designet flot. Med nogle andre blæsere, og accept at grafikkortet kun kan være vertikalt, så er det uden tvivl et godt køb af kabinet.

Godt

God plads

God kvalitet

Airflow optimeret

Mulighed for vandkøling

Pris

USB-C på front panel

Montering af vertikalt grafikkort med PCIe 4.0

Masser af støvfiltre

Knap så godt

Horisontalt grafikkort, med halv højde på PCIe

Støjniveau fra blæserne

Score: 9