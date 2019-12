AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-03-25 07:46:06

Build VLog - AMD Threadripper Workstation Build

Videoerne til vores YouTube kanal er længe blevet redigeret på et Intel X99 baseret system. Men nu er turen kommet til at give AMD Threadripper et forsøg. AMD Ryzen Threadripper 2950X, ASUS ROG Zenith Extreme, Seasonic Prime Gold 1300W og Cooler Master MasterCase H500M, er få blandt mange dele i vores AMD Threadripper Workstation Build.

Dagens opgave er en opgradering af det system, der har stået for redigering af alle de videoer som er kommet op på vores YouTube kanal de sidste to års tid.

Systemet har efterhånden et par år på bagen, og selv om det i og for sig er kraftigt hardware, så er der uden tvivl noget at hente på ydelsen ved at opgradere. Bedre/optimeret performance er ensbetydende med besparelse af tid, når vi taler om videoredigering.

Se vores build vlog på vores YouTube kanal for den komplette gennemgang.

Vores nuværende system er baseret på Intels X99 platform og er bygget på et ASUS ROG Rampage V Edition 10 bundkort med en i7-6800K CPU. Det er altså 6 kerner og 12 tråde, med en max turbo clock på 3,6 til 3,8 GHz.

Dette er parret op med 64 GB Corsair Vengeance LED DDR4 RAM på 3200 MHz.

Styresystemet er installeret på en 256 GB Samsung 950 Pro M.2 NVMe SSD, og suppleret af to 120 GB SATA SSD'er til igangværende projekter.

På grafikkort fronten finder vi et EVGA GTX 1070Ti For The Win Ultra Silent som sidder i maskinen, og det hele er samlet i et Corsair Obsidian 500D kabinet.

Basalt set vores videoredigeringssystem inden ombygningen, hvilket i og for sig er et fornuftigt system. Dog er der plads til forbedring, og den nye hardware som skal i systemet burde give et godt skub i ydelsen under generel brug.

I rene rå renderingstider, regner vi ikke nødvendigvis med at hive kæmpe forbedringer. Dog forventer vi en klar forbedring i generelt brug med de nye komponenter.

Hvis vi skal kigge på den nye hardware, der skal i systemet, så bliver det et AMD Threadripper baseret system. CPU'en som det hele skal bygges op omkring, er en Threadripper 2950X. Denne kommer med massive 16 kerner og 32 tråde samt en max boost hastighed på en enkelt kerne på op til 4,4 GHz. Så på den front er der altså en klar forbedring i forhold til den aldrende i7-6800K fra Intel.

Bundkortet holder samme tråd som i det nuværende system, da det bliver et ASUS ROG Zenith Extreme. Det et af topkortene i ASUS’ X399 serie, og giver en række opdateringer, som bliver lækre at have med. Der er masser af hurtige USB tilslutninger til de eksterne drev, som vi bruger en del. Samtidig er der også mulighed for frontmonteret USB 3.1 Gen 2 Type C.

Oven i det er der gode muligheder for tilslutning af super hurtige interne M.2 NVMe SSD'er, både på selve bundkortet, men også via DIMM.2 muligheden, som bundkortet bringer med sig.

Dette er noget vi vil benytte os af, når jeg opgraderer systemet. Til styresystemet flytter vi Samsung 950 Pro SSD'en med over. Den interne status på disken er stadig god, så den kan fint fungere i den rolle noget tid endnu før den skal skiftes ud.

Den bliver suppleret af to af Corsairs MP510 M.2 NVMe SSDer på 960 GB, så der kommer til at være bunker af plads til i gangværende projekter.

Til opbevaring af relativt nye projekter, som der stadig ønskes let adgang til, kommer der en 8 TB Western Digital RED SATA harddisk i systemet. Så på lagersiden får vi en massiv opgradering i det nye system.

I første omgang inddrages Corsair Vengeance LED RAM kittet fra det gamle system, for at teste hvordan de klarer sig sammen med Threadripper. Hvis det ikke ender med at fungere optimalt, kan det godt være der på sigt kommer et sæt G.skill Flare X RAM i systemet i stedet for, som ihvertfald virker fint med Ryzen og ikke mindst Threadripper.

Grafikkortet får også et godt skub op, da det bliver opgraderet til et ASUS ROG GTX 1080Ti Poseidon, som monteres i det nye system. Det har muligheden for både luft og vandkøling, men i første omgang bliver det hele altså luftkølet.

Køleren der kommer til at tage sig af CPU'en, er en Cooler Master Wraith Ripper køler, som er lavet i samarbejde med AMD til netop Threadripper CPU'erne. Det er en massiv lufkøler, med et rigtig lækkert look, som vi ser frem til at prøve af i dette build.

For at slå en krølle på Cooler Master, så bliver hele systemet samlet i et Cooler Master Mastercase H500M kabinet, som med to 200 mm blæsere i fronten, kan forsyne både CPU og grafikkortet med masser af frisk luft - og forhåbentlig uden at larme alt for meget.

Følg hele byggeprocessen i vores build vlog på vores YouTube kanal.

Springet fra 6 kerner og 12 tråde, op til 16 kerner og 32 tråde, kan bestemt mærkes! Vi har nu over 10 TB lagerplads, hvor af lige knap 2,2 TB er lynhurtig M.2 NVMe, 240 GB er SATA SSD'er og til sidst 8 TB mekanisk SATA lager. Så forhåbentlig går der længe før begrænsninger på lagerfroten dukker op.

Det nye AMD Threadripper Workstation Build er selvfølgelig også testet lidt for at se, hvad der rent faktisk kan klemmes ud af performance.

Inden det gamle system blev skilt fra hinanden, kørte vi systemet igennem den nye Cinebench R20 benchmark, og her fik systemet en score på 2380 point. Det nye Threadripper system kan, ikke overraskende gøre det bedre, og leverer en score på intet mindre end 6766 point, så en klar og tydelig forbedring.

For at have noget at sammenligne med fra den virkelige verden, lavede vi også en test med Adobe Premiere Pro, som vi bruger til at redigere videoer. Vi eksporterede anmeldelsen af MSI GTX 1660Ti kortet i Premieres YouTube 4K preset, og det tog samlet set 23 minutter og 30 sekunder.

På Threadripper systemet var det resultat reduceret til blot 15 minutter rent, så altså en forbedring på mere end 36%. Det er faktisk en del mere end hvad vi forventede.

Allerede ved stock indstillingerne på det nye system, var der en del at hente, men her stopper festen ikke. Vi har nemlig inddraget en omgang overclocking til Threadripper, og forsøgt at klemme lidt mere ud af systemet - både med tuning af RAM og overclocking af CPUen.

Her landede vi på et stabilt overclock på 3,8 GHz på alle kerner ved 1,225V og en RAM hastighed på 2800 MHz. Der kan godt klemmes mere ud af systemet, men fordi det er et system der er ret kritisk i arbejdsregi, valgte vi et ret konservativt overclock for at sikre maksimal stabilitet.

De nye indstillinger sparkede en score i Cinebench R20 af sig på 7268 så ingen tvivl om at det har rykket ved ydelsen, og gjort denne endnu bedre.

Eksporteringen af mit GTX 1660Ti videoprojekt, kom med de overclockede indstillinger ned på lige under 13 minutter, så ikke et kæmpe spring her, men stadig en forbedring på næsten 14% alene ved overclockningen af systemet.

I forhold til det gamle system, er det en forbedring tæt på 45%, og det er vi meget tilfredsse med!

Systemet havde en maksimal temperatur på 69 grader under full load i form af spikes på de forskellige kerner, men gennemsnitligt load temperatur på 59 grader. Så Wraith Ripper Køleren fra Cooler Master gør det super godt, og er mere end fin til at holde vores Threadripper 2950X CPU kølig, selv under belastning.

Det har været en opgradering der har været det hele værd!

Der er kommet bunker af ekstra ydelse i systemet, som uden tvivl bliver et lækkert system at bruge til fremtidige projekter.

Husk at følge vores YouTube kanal, hvor der kommer mange flere hardware og tech videoer!