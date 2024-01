Super kompakt gaming med EM780

Skal dit gaming setup fylde mindst muligt så kan det være der er helt nye muligheder med EM780 systemet. Det er en håndholdt mini-PC med AMD Ryzen 7 7840U processor og 32 GB RAM. Perfekt til gaming på farten.

19 jan. 2024 kl. 08:39 Af Maria DEL:

EM780 er en mini PC som bogstaveligtalt kan være i din lomme med en volumen på kun 1/4 L. Den er drevet af AMD Ryzen 7 7840U processoren, som er udstyret med otte Zen 4 kerner og en RDNA 3 Radeon 780M integreret grafik enhed. Det placerer EM780 på niveau med håndholdte spil-PC'er som ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go, eller Ayaneo 2.





EM780 har 32 GB af LPDDR5-6400 RAM og op til 1 TB af PCIe 4.0 SSD-lager. Det understøtter også dual-USB4 porte, HDMI, TF-kort slot og tre USB 3.2 porte. EM780 har aktiv køling for både processoren og M.2 lager, hvilket sikrer optimal ydelse og stabilitet. EM780 er i øjeblikket tilgængelig for forudbestilling i udvalgte markeder, herunder Europa, Japan, Kina og USA.

Prisen varierer afhængigt af regionen og lagermuligheden, men den ligger på mellem $1,000 og $1,100 ifølge de tidlige dokumenter.

Den AMD Ryzen 7 7840U processor, der driver denne mini-PC, er kendt for sin fornuftig ydelse og energieffektivitet. Den har otte Zen 4 kerner, der giver en hurtig og gnidningsløs oplevelse, uanset om du spiller, streamer, surfer på nettet eller arbejder på kontorprogrammer. Med hensyn til grafisk ydelse kommer EM780 med en RDNA 3 Radeon 780M integreret grafik enhed. Denne GPU er i stand til at håndtere de relativt krævende spiltitler og grafisk intensiv software for en integreret løsning.

Den kan også understøtte højkvalitets videoafspilning og streaming, hvilket gør den til et ideelt valg for både gamere og medieforbrugere. EM780 kommer med en fornuftig mængde hukommelse og lager. Den har 32 GB LPDDR5-6400 RAM, hvilket sikrer hurtig og effektiv datahåndtering. Derudover kommer den med op til 1 TB PCIe 4.0 SSD-lager, hvilket giver masser af plads til at gemme spil, apps, dokumenter og andre filer. Dette er især gavnligt for brugere, der har brug for at gemme store mængder data.

En anden bemærkelsesværdig funktion ved EM780 er dens alsidige forbindelsesmuligheder. Den har flere porte, herunder dual-USB4 porte, HDMI, TF-kort slot og tre USB 3.2 porte. Dette gør det nemt at tilslutte forskellige enheder, såsom skærme, tastaturer, mus, eksterne harddiske, USB-sticks og meget mere.