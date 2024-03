Beelink SER6: Ny kraftig Mini PC

Beelink SER6 er nu tilgængelig i en ny modelvariant. En kompakt PC med gode funktioner, baseret på en AMD APU.

4 mar. 2024 kl. 09:46 Af Maria DEL:

Modellen bliver nu lanceret på markedet i en ny variant, selvom der ikke er nogen større ændringer i forhold til de allerede tilgængelige varianter. Den nye SER6 er en meget kraftfuld mini-PC baseret på en AMD APU. Specifikt er AMD Ryzen 9 6900HX installeret, med processoren der opnår en maksimal clockfrekvens på 4,9 GHz og forbruger maksimalt 54 watt.

Et dedikeret grafikkort bruges ikke, så kunderne skal klare sig med det integrerede AMD Radeon 680M. Beelink SER6 måler 126 x 126 millimeter og er 44,6 millimeter høj, hvilket gør det let at gemme bag en skærm, for eksempel. Der er to slots til op til 64 GB DDR5 RAM med hastigheder på 4800 MHz til rådighed.

En SSD er forhåndsinstalleret, hvilket svarer til M.2 2280-formatet og er tilsluttet via PCIe. En anden højtydende M.2 2280 SSD kan også installeres. En Ethernet-port er om bord, som understøtter en maksimal dataoverførselshastighed på 2,5 GBit/s.

Mini-PC'en leveres også med WiFi 6 og Bluetooth 5.2, hvilket muliggør trådløs forbindelse og brugen af Bluetooth-inputenheder eller headsets, for eksempel. HDMI 2.1, DisplayPort og en USB-C-port kan bruges til tilslutning af skærme, hvor Type C-porten også understøtter USB PD. Der er også jack-forbindelser i 3,5 mm-format samt USB 3.2 og USB 2.0.