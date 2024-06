AMD Ryzen AM4 Gaming i 2024

Selv om AMD er skiftet til AM5, som den nyeste platform til deres Ryzen CPU'er, så er der stadig liv i AM4. AM4 kan samtidigt være en solid platform til gaming for rigtigt mange og så er der tilmed ofte lidt at spare i forhold til automatisk at springe på den nyeste platform.

4 jun. 2024 kl. 15:01 Af Kenneth Johansen DEL:

Selv om det nu er ved at være et godt stykke tid siden at AMD lancerede AM5 platformen, som blev præsenteret på CES i 2022 med Ryzen 7000 serien.

På trods af det så er der stadig et fornuftigt udbud af hardware til den ældre AM4 platform. Hvis man kaster sig ud i det, er brugtmarkedet også noget større for AM4, hvilket jo er meget naturligt når den har flere år på bagen.

På trods af alderen og meldinger fra AMD om det modsatte, så er de faktisk ikke helt færdige med AM4 platformen endnu. På Computex i år er der fx netop blevet annonceret nye AM4 baserede CPU’er.

Med det i mente, så er AMD AM4 gaming bestemt ikke død endnu og i dag kaster jeg mig over et lille projekt for at vise, hvad vi kan få ud af et gaming system baseret på AMD AM4 platformen.

For at gøre det lidt mere spicy, så bliver det også et mITX system, så det bliver et system perfekt til gameren med lidt mindre plads eller måske med et ønske om at kunne have sit system med under armen.





Hardware

Hvis vi skal se på den hardware, som skal bruges til systemet, så er valget af CPU faldet på en AMD Ryzen 7 3700X CPU. Den kommer med 8 kerner og 16 tråde med en max boost clock på 4,4 GHz.

Den lander også med en fornuftig TDP på 65W, hvilket burde være til at kontrollere i vores mITX system.

Til RAM bruger jeg 16GB 3200 MHz G.Skill Flare X DDR4 RAM. Til et system primært rettet mod gaming er 16GB RAM fint, selv om 32 GB dog have været lækkert.

CPU og RAM samles i et Gigabyte AORUS B550i Pro AX bundkort. Her får vi et godt udvalg af features, uden at ende med at betale for en masse high end features, som ikke er aktuelle i et mITX gaming system.

Vi får muligheden for to M.2 pladser, begge to med PCIe 4.0 x4 understøttelse. Det kommer sammen med gode USB tilslutninger, WiFi 6 og 2,5GbE LAN.

Lager i systemet klares af en 2TB KIOXIA Exceria Plus G3 M.2 SSD. Det burde give os mere end rigelig plads til både Windows 11 og et fornuftigt bibliotek af spil. Hvis der bliver brug for mere, er der heldigvis endnu en M.2 plads på vores AORUS bundkort.

Sidste interne komponent bliver grafikkortet i systemet som også er fra Gigabyte i form af deres Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC 16G kort. Det er fornuftigt ydende og har en størrelse som ikke bliver et problem for vores mITX formfaktor.

Sidst men ikke mindst skal systemet også have et hjem og det bliver i et Cooler Master MasterBox NR200P Max. Det er en dejlig let løsning for et mITX system da det er en samlet løsning med både strømforsyning og køling allerede på plads.

I MasterBox NR200P Max får vi en Cooler Master V850 FX Gold strømforsyning og en 280mm AIO køler med til kabinettet. Begge dele er installeret og specielt tilpasset de trange kår kabinettet, hvilket betyder at vi ikke skal rode med lange kabler og slanger.

Med alle delene på plads er det på tide at samle systemet og få Windows og spil på plads så vi kan se hvordan det hele yder.





Samling af systemet

Samling af systemet gik uden de store problemer, på trods af at mITX formfaktoren ellers ofte kan være lidt mere besværlig at have med at gøre.

Jeg foretrækker altid at samle og teste bundkort, CPU, RAM og lager uden for kabinettet. På den måde er det noget lettere at fejlsøge, hvis der skulle være problemer undervejs.

Så jeg installerede alle komponenterne uden for kabinettet og installerede i samme omgang Windows 11 og testede alt virkede som det skulle. I den forbindelse brugte jeg bare en almindelig stock AMD CPU køler.

Alt gik som smurt, og jeg var klar til at installere et testet og fuldt funktionelt system i kabinettet.

På trods af den lille formfaktor var processen med at få hardwaren på plads i MasterBox NR200P Max ret lige til. At både strømforsyning og AIO løsning var præinstalleret hjælper naturligvis meget i den proces. Samtidigt er det også en stor bonus, at kabler osv er specielt tilpasset til de trange vilkår i kabinettet.

Alt det betød, at jeg hurtigt havde alle dele på plads og kunne gøre klar til at teste systemet i sin endelige form.





Test

Selv om formålet med dagens projekt ikke som sådan er at benchmarke hardwaren så ville jeg da alligevel lige smide et par tests ind for at vise hvilken ydelse jeg fik ud af systemet.

Jeg parrede systemet med en Ultra Wide monitor med en opløsning på 3440x1440 da det lander som et godt match til en god gaming oplevelse med den inkluderede hardware.

I en load test hvor jeg lod systemet køre en Heaven Benchmark på loop i en halv time endte jeg med en gennemsnitlig temperatur på 67 grader på CPU’en mens Grafikkortet toppede med et gennemsnit på kun 63 grader. Så begge dele er bestemt i den helt acceptable ende, hvilket var lækkert at se.

I forhold til gaming ydelse, så testede jeg et par af de spil som vi normalt tester i vores grafikkort anmeldelser.

For Cyberpunk 2077 på High preset landede systemet med gennemsnitlige FPS resultater på 46 FPS og en 1% low på 40 FPS uden brug af upscaling.

Ved hjælp af AMD Fidelity FX upscaling landede resultaterne dog på noget mere solide 76 FPS i gennemsnit med 1% low resultater på 59 FPS uden at de havde nogen nævneværdig indflydelse på spillets visuelle præsentation.

Næste spil i testen var Outriders og her klarede systemet på Ultra preset gennemsnitlige FPS resultater på lige over 60 FPS med 1% resultater på 45. Så lige til den pressede side for et shooter spil. Det er dog stadig ret habilt hvis vi tager opløsningen på skærmen og preset indstillingerne i betragtning.

Tilpasning af indstillingerne eller resolution scaling gav mig dog ret let resultater på omkring 70-8+ FPS i gennemsnit, uden at den visuelle kvalitet led et stort tab.

Samlet set synes jeg at jeg fik super fine resultater for det lille system når man tager hardwaren i betragtning. Systemet har aldrig været tiltænkt som et high-end system, hvilket naturligvis også afspejles i prisen på den hardware som er i systemet.

På trods af det så er det dog i den grad et kompetent system, som har kraft nok til at give en super solid gaming oplevelse, selv når det er parret med en Ultra Wide gaming skærm. Springer man ned til en Full HD High Refresh monitor, så vil det være et endnu bedre match, hvis man primært er spiller FPS spil.

Som en god bonus så er der fortsat også gode muligheder for moderne opgraderinger på en AM4 platform. Det er specielt nu hvor vi netop har fået to nye CPU'er fra AMD på AM4 platformen, annonceret ved dette års Computex.