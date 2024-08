Nyt design på Mac Pro og Mac Studio næste år

Apple planlægger i følge rygter at opgradere hele deres Mac-serie næste år med forbedrede chips og muligvis samme design til MacBook-modeller.

9 aug. 2024 kl. 10:19 Af Maria DEL:

Apple har store planer for sin Mac-serie, og selvom virksomheden har lanceret sin basis M4-chip med udgivelsen af OLED iPad Pro, har vi endnu ikke set ydeevneniveauerne for M4 Pro og M4 Max-chipsene. Det forventes nu, at virksomheden vil opgradere hele sin Mac-serie næste år med opgraderede chips og muligvis samme design til MacBook-modellerne. I dag har en fremtrædende analytiker delt detaljer om, hvornår brugere kan forvente at se Mac Pro og Mac Studio med M4-chip.

Apple vil lancere Mac Pro og Mac Studio med M4-chips næste år med store ydeevneforbedringer

Apple debuterede M4-chippen med OLED iPad Pro, hvilket kom som en overraskelse for mange, og da chippen er baseret på TSMC's 3nm-proces, er ydeevneforbedringerne betydelige, men tæt på M3, som også er bygget på samme node. Apple udgav ikke en ny Mac ved sin WWDC, hvilket er bemærkelsesværdigt, da virksomheden i nogen tid har tilbudt opgraderet hardware om sommeren.

Mark Gurman fra Bloomberg rapporterer, at virksomheden vil opgradere sine Macs senere på året med M4 Pro og M4 Max-chips, og vi kan spekulere i, at analytikeren taler om 14-tommer og 16-tommer MacBook Pro-modellerne. Dog forventes det, at virksomheden vil lancere M4-varianten af Mac Pro og Mac Studio næste år, sandsynligvis ved en forårs- eller sommerbegivenhed.

Den opdaterede mini er en af flere nye Macs, der kommer i løbet af de næste flere måneder. Virksomheden forbereder versioner af iMac-desktoppen og MacBook Pro med chips fra M4-serien, også så tidligt som i år. Der er MacBook Airs under udvikling til foråret, og Mac Pro og Mac Studio-modeller er planlagt til midten af næste år.

Det ser ud til at blive et travlt år for Apple, da virksomheden sigter mod at opdatere hele sin Mac-serie inden for en kortere tidsramme. Mark Gurman hævder, at M4 MacBook Air vil blive opdateret med en M4-chip i foråret næste år, og hvis tidligere tendenser holder stik, vil virksomheden vente med at opgradere Mac Pro og Mac Studio til et senere tidspunkt. Dette betyder, at Mac Pro og Mac Studio med M4-chips kunne debutere i sommeren 2025.

Tidsrammen er i overensstemmelse med virksomhedens WWDC-begivenhed, som forventes at finde sted i juni, hvor virksomheden vil annoncere iOS 19 og yderligere opdateringer til sine produkter. Måske kunne vi se dedikerede Apple Intelligence-funktioner til enhederne, da virksomheden i øjeblikket har fokuseret kraftigt på sine AI-indsatser for sine mobile enheder, hvilket har efterladt Mac-serien lidt bagud.

Vi forventer også, at Mac Studio og Mac Pro vil blive redesignet, da enhederne har haft det samme design i lang tid. Det blev nævnt i rapporten, at Apple vil redesigne Mac mini for at transformere den til en kompakt maskine med kraftfuld hardware. Dette kunne opnås takket være den nye M4-chip og dens lave strømforbrug med forbedrede ydeevneforbedringer i forhold til de nuværende chips.