AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-12-13 13:35

Synology DS620 Slim - Stor ydelse i en lille pakke

Synology har sendt deres DS620 Slim NAS forbi til test. Den er rettet imod dem der ønsker en enhed i lille format, men stadig med kraftig hardware og masser af muligheder.





Selv om der efterhånden er et bredt udvalg af Cloud løsninger til backup og lagring af ens data på markedet, er der stadig fordele ved at have tingene lageret lokal. Specielt hvis man arbejder med film og billeder, hvor de store filer trods alt kan fylde mere end man har lyst til, at skulle flytte frem og tilbage via internettet og sit cloud lager.





Dagens test af Synology Diskstation DS620 Slim NAS, er fokuseret på en løsning til dem, der af den ene eller anden grund, gerne vil have mulighed for lokalt lager, men som også samtidigt gerne vil have en NAS enhed, som ikke fylder alverden.

Synology Diskstation DS620 Slim er en lille NAS enhed, som giver mulighed for lokalt lager, men tilmed en lille formfaktor, som de fleste burde kunne finde plads til på kontoret eller i hjemmet.

Det er dog ikke udelukkende en simpel netværksforbundet harddisk, for med DS620 Slim får man hardware, der kan bruges til at huse en masse andre muligheder for virtuelle maskiner, lokale servere af forskellig art og meget meget mere.





Synology Diskstation DS620 Slim specifikationer:

DS620 Slim fra Synology er en 6.bay NAS enhed i miniformat, da den anvender 2.5” lagerenheder i stedet for de større 3.5” diske, som er det typiske format i de fleste NAS enheder.

Synology Diskstation DS620 Slim er udstyret med en Intel Celeron J3355 Dual Core CPU, med en base clock på 2.0GHz og en boost clock op til 2,5 GHz. Dettet er parret sammen med 2 GB DDR3L RAM, men med mulighed for at opgradere med yderligere 4 GB, så man kan få en samlet mængde på 6 GB RAM. Det kan gøres for omkring 650 kroner, hvis ønsket skulle opstå.

Synology Diskstation DS620 Slim har plads til i alt seks lagerenheder, og med en samlet lagerkapacitet op til 30 TB, hvis man bruger 6x5TB diske. Der kan bruges både mekaniske harddiske eller SSD'er.

En anden mulighed er også at bruge fire eller fem mekaniske harddiske, og anvende den resterende plads til en eller to SSD'er, der så kan fungere som cache-lager.

Der er mulighed for at opsætte DS620 Slim i en række forskellige raid typer:

Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 og RAID 10.





Synology Diskstation DS620 Slim og design:

DS620 Slim er en lille lækker NAS, og måler kun 121x151x175mm, og kommer ind med en vægt på kun 1,4 kg uden harddiske eller SSD'er installeret.

Enheden er udformet i sort tekstureret plastisk, og virker, trods sin lille størrelse, solid og godt bygget. I fronten på Synology Diskstation DS620 Slim er der hurtig adgang til de seks lagerpladser, som er hot-swap, og let kan tages ud via en fjeder-mekanisme. Der er en lille lås på hver af pladserne, og der følger to nøgler med i kassen. Det er dog en feature som nok mere er beregnet til at undgå, at man ved en fejl fjerner et drev end som reel sikkerhed. Man kan nemlig let dreje låsen med en saks eller lignende, hvis man vil nappe et drev og ikke har nøglen ved hånden.

På fronten er der ud over adgang til lagerenheder, langs toppen en power knap og fire status lys.

På bagsiden af DS620 Slim finder vi to Gigabit LAN porte, der kan kombineres i Link Aggregation for forbedret netværkshastighed, hvis man har muligheden for det. Der følger to LAN kabler med i kassen på hver en meter.

DS620 Slim er udstyres med to USB 3.0 porte til tilslutning af eksternt udstyr. Ellers er der strømstikket til den eksterne 65W strømadapter, en Kensington lås og den 80mm blæser, der sørger for frisk luft til drevene.





Synology Diskstation DS620 Slim installation:

En del af installationen på Synology Diskstation DS620 Slim, er nem og ligetil med hensyn til hvilken konfiguration af lagermedier man vil bruge, da det kan have indflydelse på hvordan man sætter systemet op.

DS620 Slim har som sagt plads til op til seks 2,5” enheder, og det kan så både være SSD'er eller mekanisk harddiske.

I mit test setup her har vi fire Western Digital Red 1TB mekaniske harddiske, sammen med to Kingston 128GB KC400 SSD’er. Det giver mulighed for at opsætte et primært lager af de fire harddiske og et SSD cache med de to SSD’er.

Den fysiske installation et let med de udtagelige harddisk-slæder, som er at finde i DS620 Slim. Det kan dog ikke gøres helt uden værktøj, og harddiske og SSD’er skal skrues fast i den ene side af slæden.

Herefter er det bare at montere alle sine lagermedier, tilslutte DS620 Slim til LAN og strømstik og starte enheden op.

I forbindelse med opsætningen kan man enten hente producentens DS Finder App på sin smartphone, eller gå ind på find.synology.com via en PC, som er tilsluttet det samme netværk som DS620.

Den søger herefter netværket igennem, og hvis alt virker, dukker den nye enhed op, og man kan gå videre med opsætningen af NAS'en og softwaren, som er Synology DiskStation Manager.

Der er en trin for trin guide til hele processen, og man bliver undervejs bedt om, at navngive sin nye server og oprette et login samt kode, som man bruger til at logge på senere.





Synology Diskstation DS620 Slim software:

Softwaren i DS620 Slim kommer i form af Synology DiskStation Manager (DSM), som kan tilgås via et Webinterface på samme måde som under opsætningen. Det kan gøres lokalt, eller det kan sættes op, så man kan tilgå tingene udefra, hvor man har adgang til internettet og en browser.

Synology har også Apps til både iOS og Android, der gør det muligt via disse, at tilgå og kontrollere visse dele af DS620, når først den er sat op.

DSM er sat meget genkendeligt op, så det mest af alt minder om skrivebordet fra Windows. De fleste muligheder er drevet via hovedmenuen, som kan findes i øverste venstre hjørne. Herfra har man adgang til indstillinger og de forskellige apps, som man kan have på sin DS620 Slim.

Det er også muligt at hente flere apps, baseret på hvad man skal bruge sin NAS til, og man kan trække dem man bruger mest ud på skrivebordet, så de er let tilgængelige.

Hardwaren i DS620 Slim betyder, at der er ret gode og brede muligheder for, hvad man kan bruge den til. Der er understøttelse for 4K transcoding, så der er rig mulighed for en kraftig lille medieserver, og via Surveillance Station appen ,er det muligt at bruge DS620 Slim, som en server til op til 25 IP kameraer.

Synology har også inkluderet deres Virtual Machine Manager, som gør det muligt at køre virtuelle maskiner baseret på for eksempel Windows eller Linux, og det udvider naturligvis mulighederne en del.

Det kan dog godt betale sig at opgradere sine RAM i maskineriet til de maksimale seks GB, hvis det er noget man sigter efter, da den slags hurtigt sluger RAM.

Via Package Center er det muligt at hente et væld af forskellige apps til brug sammen med DSM. Der muligheder for alt fra fra den populære Plex Media Server til sikkerhed og backup muligheder, og lokaler serverløsninger for mail og meget andet.

DSM er let og intuitivt, og det burde føles bekendt for de fleste som er vant til at bruge Windows.

Der er gode muligheder for nybegynderen, mens der samtidigt er stærke tilvalg til den mere avancerede bruger.





Synology Diskstation DS620 Slim test:

Første gang man lander i DSM skal man opsætte sine installerede lagerenheder, da det trin ikke er en del af den indledende opsætning.

Det sker gennem Lagerstyrings menuen i hovedmenuen. Her skal man først opsætte en lagerpulje, som betyder at man kan tage et enkelt eller flere af de installerede lagermedier og samle dem. Det er i dette trin man opsætter sin RAID konfiguration. Hvilken der passer bedst, er lidt op til ens behov både i forhold til diskstørrelsen og eventuel. sikkerhed.

Jeg valgte i mit test-setup, at opsætte systemet i RAID10 for at få en god balance mellem sikkerhed og hastighed. Det kræver dog, at man har mindst fire drev at kunne bruge, da RAID10 opsætter to identiske enheder der spejles.

Det betyder at jeg i mit test-setup er beskyttet, hvis en af mine diske skulle stå af. Skulle det ske, kan dataen genskabes via de resterende tre diske.

De betyder dog også, at jeg kun kan udnytte halvdelen af den samlede lagerplads, hvilket betyder at jeg ender med lige under 2TB samlet lagerplads.

Hvis jeg skulle have fuld udbytte af alle fire mekaniske harddiske i systemet, ville det kræve, at de blev opsat i RAID0, så alle diske kunne kombineres til en samlet enhed med fuld udnyttelse af de 4TB plads. Det ville dog også betyder, at hvis bare en af de inkluderede harddiske fejlede, ville jeg miste alt data. Så det ville altså ikke være en god indgangsvinkel, hvis det er vigtig data man gemmer, og noget som man vil have noget sikkerhed for.

Mulighederne i Synologys DSM system er store, og man kan opsætte tingene mere eller mindre som man vil. Så hvis jeg i mit tilfælde have lyst til at lave fire separate diskenheder på hver 1TB, var det også en mulighed, eller en enhed på 2TB opsat i RAID0 og en anden enhed på 1TB opsat i RAID1.

Tingene er let tilgængelige via Lagerstyrings mulighederne i DSM, og tingene kan ændres løbende som man vil. Man skal dog huske på, at hvis man ændrer den grundlæggende måde de forskellige drev er sat op, så skal man have taget backup af eventuel. data man - inden man går igang. .

SSD Cache:

I mit test-setup konfigurerede jeg også en SSD Cache, med de to inkluderede Kingston SSD’er vi havde fået med til test.

En SSD cache kan være med til at forbedre den generelle ydelse, man kan få ud af sit setup, da de hurtigere SSD’er, kan være med til at nedbringe den latency, der uundgåeligt er forbundet med en mekanisk harddisk.

En SSD cache opsætning kan være et godt mellemtrin mellem en NAS opsat udelukkende med mekaniske harddiske, som er langsommere, og en udelukkende med SSD’er, som hurtigt bliver dyrere pr. GB.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, i hvilke scenarier, at en SSD cache kan være nyttigt, for det er bestemt ikke i alle situationer, at det gør en forskel.

Hvis det primære formål med din NAS er som et backup lager, som du fra tid til anden flytter større eller mindre mængder data til fra andre enheder, så vil der ikke være noget at vinde ved at opsætte en SSD cache. På samme måde er der heller ikke meget formål ved det, hvis den skal bruges som medieserver til at streame musik eller video. Hvis man vil have forbedrede hastigheder, er der ikke andet at gøre end at benytte SSD’er til det hele.

Der hvor en SSD cache kommer til sin ret, er hvis du kører programmer på din NAS, som løbende skriver og læser data. Det kunne fx være en mailserver, databaser eller andre ting, som som løbende tilgår data. Der er et hav af den slags muligheder på DS620 Slim via de mange apps, som der er mulighed for at installere.

I de tilfælde går SSD cachen ind og flytter de mest benyttede databider over på det hurtigere SSD lager, så man derfra kan nedsætte sin generelle latancy.

SSD cache kommer dig altså til gode ved opgaver med mange random read/write opgaver, og altså ikke ved større fortløbende dataoverførsler.





Hastighed:

Overførselshastigheder til og fra en NAS enhed er naturligvis bundet meget op på andre faktorer, som kan fungere som flaskehals. Den generelle hastighed på netværket som enheden er forbundet til, er naturligvis den primære faktor, men også hastigheden af den installerede harddisk eller SSD, kan have indflydelse, både i NAS enheden og de andre enheder, der skal sende eller modtage filerne.

LAN portene på DS620 Slim er 1Gbps porte, og det vil sige, at hastigheden her ligger op maksimalt omkring 125 MB/s, med mindre man anvender Link Aggregation muligheden, hvilket jeg ikke har gjort under min test.

I mine forsøg med overførsel af større mappe med filer, opnåede jeg gode stabile overførselshastigheder omkring 111 MB/s, hvilket må forventes at være noget nær det maksimale vi kan forvente med mekaniske harddiske på et 1GbE netværk. Så den front klarede DS620 Slim sig godt.

Det havde dog været lækkert at se, hvis Synology havde implementeret en 10 GbE løsning på en enhed som denne, hvor det ville være nærliggende at installere SSD’er.

Hvis man valgte at installerede udelukkende SSD’er i sin DS620 Slim, ville netværket ende med at være en flaskehals - selv hvis man brugte Link Aggregation muligheden.





Backup:

Det som rigtigt mange anvender deres NAS til er som backup enhed for forskellig data, som billeder, dokumenter eller meget andet. Så man er sikker på at have tingene mere end et sted, hvis man skulle miste sin laptop eller en harddisk i sit lokale system skulle dø på et tidspunkt.

Med DS620 Slim er der også gode muligheder for den slags. Det kan gøres automatisk med forskellige tredjeparts programmer, eller via Synologys eget Drive Client, der kan sættes op til enten kontinuerligt at overvåge bestemte mapper, eller tage backup på bestemte planlagte tidspunkter.

En af de rigtig lækre ting er, at der ud over backup funktionalitet fra din PC til DS620 Slim, også er mulighed for et ekstra lag, da du kan opsætte din DS620 Slim til at tage backup af udvalgte mapper til både en anden ekstern enhed. Hvis du har en NAS på en anden lokalitet, kan den sættes som mål, eller man kan sætte det op, så du kan tage backup til en cloud tjeneste som fx. Google Drive.

Det sker via Synologys Cloud Sync app i DSM. I mit test-setup har jeg bundet den sammen med min Google Drive konto, men der er mulighed for at bruge et bredt udvalg af andre tjenester.

Det er let og hurtigt at sætte op, og kan konfigureres, så det er enten en eller tovejs-opdateringer. Jeg har sat det op som en tovejs-backup på en bestemt mappe. Det vil sige, at hvis jeg tilføjer nye filer i mappen på DS620 Slim, så bliver de automatisk uploadet til mappen på Google Drive. Det samme sker den anden vej, hvis jeg tilføjer filerne direkte i min Google Drive mappe, ligegyldigt hvor jeg tilføjer dem fra.

Mulighederne og brugervenligheden var helt i top under mine forsøg med backup via DS620 Slim, og den kan altså fungere som et rigtigt godt fundament for god sikkerhed omkring vigtige filer, når først det er sat op.

Medie Streaming:

Den letteste måde at bruge medie streaming på DS620 Slim er via Plex, som hurtigt kan sættes op. Herfra kører det hele igennem softwaren og kan bruges via andre enheder som understøtter det. Det er både din Smartphone, PC eller, som jeg har herhjemme, min Nvidia Shield som er tilsluttet TV og anlæg i stuen.

Hardwaren i DS620 Slim har mere end rigelig kraft til tygge sig igennem alt, hvad jeg kunne grave frem til den.





Lyd:

En faktor som uden tvivl spiller en rolle for mange, der har planer om at have en NAS enhed stående tændt, måske døgnet rundt, er lyden. Bruger man mekaniske harddiske, er det naturligvis ikke til at komme uden om, at der vil være noget støj forbundet med drift af en NAS enhed.

DS620 Slim er bestemt ikke lydløs, og kan høres hvis man er i nærheden af den. Det er dog på et fornuftigt niveau, og holdes til en let summen. Støjen har jeg målt til omkring 38-39 db i en afstand af 40 cm fra fronten.

Blæseren på bagsiden har jeg ikke kunne høre på noget tidspunkt over de installerede harddiske.

Hvis man ønsker en stort set lydløs enhed, kan man naturligvis befolke den udelukkende med SSD’er.





Pris:

Jeg har på nuværende tidspunkt kunne finde DS620 Slim online med en pris lige omkring 4000 kroner, og her skal man huske på, at det er uden lagermedier. Dem skal man selv skal ud og købe ved siden af. Hvis man skulle sætte den op, som vi har gjort i vores test her, så ville det løbe op i omkring 2800 kroner yderligere, så altså en samlet pris på lige under 7000 kroner.

Det er ikke en billig investering, men holder man det op imod hvad man får for pengene, så lander den meget fornuftigt. 6-bay NAS enheder i fuld størrelse til 3,5” drev ender hurtigt med at koste mere. Fordelen der er så, at man typisk kan spare lidt, da en 3,5” harddisk typisk er billigere for hver GB man skal have sammenlignet med en 2,5” version.





Konklusion:

Synology DS620 Slim er en super stærk NAS enhed, som tilmed kommer i en lille og kompakt størrelse.

Med plads til seks pladser til 2,5” lagerenheder, og muligheden for at dedikere to af dem til SSD cache, er der gode muligheder for dem, der har brug for en lille og kompakt NAS enhed.

Ulempen er at man er mere begrænset på kapaciteten med det lille format, da 2,5” drev hvad enten det er mekaniske harddiske eller SSD’er, kun fås i begrænsede størrelser sammenlignet med de fuldfede 3,5” harddiske, som også typisk er billigere.

Så det er altså noget man skal indregne inden man køber sig en DS620 Slim, for man vil være begrænset på kapaciteten, hvis man har store mængder data.

Hvis det ikke er noget der skaber problemer for en, så er der dog utroligt gode muligheder med DS620 Slim. På trods af den lille størrelse er den udstyret med kraftig hardware, og Synologys DSM styresystem er robust, let tilgængeligt og med et meget bredt udvalg af apps, der betyder at man kan utroligt meget med DS620 Slim.

Jeg har kun haft mulighed for at kradse lidt i overfladen under min test, så har ikke kunne komme omkring alle kroge.

Synology DS620 Slim skaber dog et rigtigt solidt fundament for alle, der har behov for en NAS enhed og som måske gerne vil have den i en lille størrelse. Muligheden for Dual LAN i Link Aggregation, og SSD’er giver også muligheder for dem, som har behov for netværksforbundet lager med høj hastighed.

En ting jeg dog godt ville have set var en 10 GbE løsning, så man ikke var begrænset af netværkshastigheden, hvis man valgte at gå med en en ren SSD løsning.

Det er en fornøjelse at opsætte og arbejde med DSM styresystemet, og den lille fysiske størrelse betyder, at den let kan gemmes af vejen i et skab eller på en hylde.

Prisen ligger, for nogen måske, i den tunge ende når man også indregner køb af lagermedier til enheden. I forhold til den hardware og de muligheder som man får i en lille pakke med DS620 Slim er prisen passende.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Product Award, for et produkt der er let tilgængeligt for nybegynderen, men stadig med et hav af features og muligheder for selv den avancerede og krævende bruger.





Godt:

Stærk hardware

Rigtig god software

Lille og pæn enhed





Skidt:

Ingen 10 GbE