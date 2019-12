AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-10 14:57:23

Intel Core i7-9700K review lækket

Redaktionen hos El Chapuzas Informatico har forud for programsat lancering lagt Intel Core i7-9700K review online med teksten: Review: Intel Core i7-9700K (Exclusiva)

Dermed kunne det tyde på El Chapuzas Informatico har haft fingerne i en engineering sample for vi andre har mulighed for at teste Intels nye processor generation af.



Er er tale om en Intel Core i7-9700K processor, og det benyttede bundkort er ikke offentliggjort. Et kig på overclocking af Intel Core i7-9700K processor, sender underne tanker, da det tyder på de ”kun” kunne magte et overclock på 5.0 GHz @ 1.4V.



Image credit: El Chapuzas Informatico



