Intel føjer seks nye CPU’er til deres 9th-gen serie, de fleste uden iGPU

Intel har netop annonceret seks nye processorer vil tilføjes til deres nuværende 9th generation processor serie. De seks nye modeller breder sig mellem Core i3, i5, i7, og i9, og inkluderer også Intels F-series chips med integreret grafik deaktiveret.



De første rygter om Intels “F” variant, så forsiden på udenlandske medier for et par måneder siden. Intels “F” serie kommer med UHD Graphics deaktiveret. En deaktiveret iGPU, omtales ofte som en ”dark silicon”, en del af processoren, som kan hjælpe med at sprede varmen og forbedre termisk ydeevne.



Core i9-9900KF, Core i7-9700KF, og Core i5-9600KF minder om en standard non-F version bortset fra manglende integreret grafik. Ud over dette, er forskelle basalt set bare de ikke understøtter Intels Intel's Transactional Synchronization Extensions (TSX-NI).



Blandt de modellerne i familieforøgelsen er the Core i3-9350KF, som ifølge Intel kan overclockes. Core i3-9350KF mangler dog hyperthreading og grafik.



En seks-kernet Core i5-9400F, som låses på multiplier og Core i5-9400—samme chip men med Gen9 Intel HD 630.



The only official price Intel has revealed so far is for the $182 Core i5-9400F. You can check out previously reported prices from international retailers here, where we posit that the top-end Core i9-9900KF will sell for around $549 in the US.



Intel fortæller:



“the first of the new 9th Gen Intel Core desktop processors are expected to be available starting this month with more rolling out through the second quarter of this year.”

De eneste officielle priser Intel har omtalt, er $182 for Core i5-9400F.



Billeder & Kilde

Intel, Anandtech