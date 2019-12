AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-26 11:22:33

Wonder Woman 2 vil udspille sig i 1980’erne

Gal Gadot skal i den nye Wonder Woman-film forsøge at redde menneskeheden fra den kolde krigs grumme ansigt i 1980'erne.

Den første Wonder Woman-film udspillede sig som bekendt i tiden omkring første verdenskrig. I efterfølgeren er plottet rykket 70 år frem i tiden.

Wonder Woman 2 kommer med andre ord til at udspille sig i 1980’erne. Det har filmens instruktør Patty Jenkins bekræftet under Cinemacon i Las Vegas.

Nyheden bekræfter sidste års rygter. De sagde, at filmen ville have fokus på de sidste år af den kolde krig, hvor Wonder Woman ville få til opgave at afværge truslen fra Sovjetunionen.

Gal Gadot har igen fået rollen som Wonder Woman. Hun kommer blandt andet til at stå over for Kristen Wiig, som har fået skurkerollen Cheetah.

Wonder Woman 2 får biografpremiere den 1. november 2019. Der er dermed stadig halvandet år til, at det går løs.