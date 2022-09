Arlo Wireless Video Doorbell: Test

Vi får hele tiden mulighed for at udvide vores hjem med Internet of Things. Nye smarte enheder som gør vores hjem smartere, bedre eller sikrere. Både når vi er hjemme, men specielt når vi ikke er hjemme. I dag skal vi kigge på noget så sexet som en dørklokke. Men når nu vi er nørder, så har denne dørklokke selvfølgelig mulighed for at koble sig til din smartphone og giver dig muligheden for at se hvem der står på den anden side. Det er blevet tid til at tage et kig på Arlo Wireless Video Doorbell.

Arlo er et firma som har til opgave at gøre dit hjem mere smart og sikkert. Det er blandt andet i alverdens kamera opsætninger, hvor Arlo kan gøre dit hjem smartere. I dag skal vi dog ikke kigge på deres kamera, men en dørklokke med forbindelse til dit Wi-Fi og indbygget kamera.

Features Arlo Wireless Video Doorbell

Wi-Fi forbindelse

113g

4.7 cm x 3.53 cm x 14.3 cm (B x D x H)

Intelligent Alexa og Google Assistant

2-vejs lyd

UV og vejr resistent

Maksimum opløsning 1436x1536, 1:1 ratio

Indbygget genopladeligt batteri

HD Video og med night vision

Rundt om Arlo Wireless Video Doorbell

Æsken som Arlo Wireless Video Doorbell kommer i, er simpel i design. Der er et billede af selve produktet i højre side og en liste over funktioner i venstre side. Vi får også information omkring det er den trådløse udgave, vi har HD video, bevægelses sensor, video kald og meget mere.

Når vi vender kassen rundt, er der et billede af hvordan Arlo viser deres billede i forhold til en hvilken som helst anden dørklokke med kamera bliver vist. Udover det får vi også mere dybdegående information omkring de forskellige funktioner som dørklokken kommer med.

Jeg har fået tømt kassen og lagt alt indholdet op. I æsken finder vi selvfølgelig selve Arlo enheden, vi har et batteri og et monterings beslag. Udover det, medfølger der et USB oplader kabel, ekstra ledning og skruer til montering. Til sidst har vi også manualer til at monterer og opsætte Arlo Video Doorbell og en lille nøgle, som vi vender tilbage til.

Tager vi først et kig på selve Arlo Video Doorbell enheden. Øverst har vi kameraet, hvor vi nederste har tryk knappen og teksten Arlo. Modellen vi har fået har en hvid kant, hvor det også er muligt at få en enhed som er helt sort.

Med denne udgave har vi mulighed for at gøre brug af batteriet. Dette er specielt praktisk, hvis du ikke har en dørklokke monteret på forhånd og derfor ikke har ledninger trukket ind. Det gør dog også at du til tider skal have enheden ud for at oplade den. Monteringsbeslaget, skal bruges hvis du ønsker at skabe montere selve kameraet skævt ved døren, for at få et bedre billede.

Til sidst har vi som sagt skruer og ledninger. Det betyder også at vi ikke behøver at skulle købe noget ekstra for at få monteret kameraet, i teorien. Det vender jeg tilbage til senere, når vi skal have monteret kameraet.

Software

Inden vi skal have monteret kameraet, skal vi først have hentet Arlo’s APP og gjort kameraet klar.

Som det første skal vi have oprettet en bruger. Arlo er meget brugervenlig og forklare hele vejen hvad du skal gøre som det næsten.

Her kommer den lille nøgle til sin rette, da den skal bruges til at adskille den i forvejen monteret monteringsplade. Som gør at vi kan komme ind til hvor batteriet skal monteres.









Testen – Brugen og komfort

Jeg har nu haft mulighed for at bruge Arlo i noget tid. Jeg vil derfor prøve at beskrive mine oplevelser med Arlo den trådløse dørklokke, som giver dig video til hoveddøren.

Først og fremmest, når du opretter kameraet til din profil, bliver du også tvunget til at lave et abonnement. Det koster omkring 20 kroner om måneden, så det er ikke fordi det er dyrt. Jeg er dog ikke fan af at jeg ikke selv kan vælge.

Det gør dine optagelser bliver gemt i skyen (Ingen ved hvor i dette tilfælde). En af de andre ting som gør at Arlo mener du løbende skal betale til dem (selvom du i forvejen har brugt penge på deres produkt) er for at have bedre videokvalitet. Frem for HD Kvalitet bliver optagelsen gemt i 2K opløsning.

Denne løsning kan selvfølgelig også være god for nogen, men jeg undrer mig dog over at du som bruger ikke har valget mellem at opsætte din egen NAS til at gemme filerne på, fremfor at du skal gøre brug af deres cloud service.

Når der bliver ringet på dørklokken, går der et opkald til din telefon, som du har mulighed for at tage. Dog er der en forsinkelse fra der bliver trykket til at du modtager opkaldet, så i de fleste tilfælde nåede jeg at være ved døren før opkaldet kom til min telefon.

Ideen er dog ikke helt skidt alligevel. Jeg har også prøvet at få gæster selvom jeg var ude af huset. I dette tilfælde havde jeg mulighed for at fortælle personen jeg var på vej hjem igen. Det giver dig også muligheden for at posten ikke kan påstå de har været der uden du ved det i fremtiden. Medmindre de selvfølgelig vælger ikke at ringe på døren.

Pris

Konklusion

Det er selvfølgelig blevet tid til at slutte testen af. Først og fremmest er Arlo Wireless Video Doorbell en sjov feature at tilføje til sit hjem, for at gøre det mere smart. Det er dog ikke en enhed jeg vil vælge for at have overvågning over mig hjem, men kun værende et supplement. Det er selvfølgelig muligt at sætte kameraet til at optage ved bevægelse (Hvis du betaler for det), men jeg har dog ikke en forventning om at en indbrudstyv vælger hoveddøren når han skal ind i huset.

Hele opsætning og installering var meget nem, og du bliver guidet igennem fra start til slut. Det er derfor en opgave som kan klares uden du behøver at have en håndværker forbi, så længe du er lidt fingernem. Under opsætning bliver du også informeret omkring at strømmen skal slås fra, hvilket er en lille ting, som måske ikke alle ville huske af sig selv.

Hvis man vælger at betale det abonnement som Arlo gerne vil have du gør, får du selvfølgelig også mange nyttige features med. Blandt andet at du kan gå tilbage i optagelserne og se hvem som har ringet på, eller hvem din dør har registreret.

Selve designet er pænt, hvis du selvfølgelig er til en dørklokke som har kamera integreret og knappen lyser op når folk kommer tæt på den.

Personligt kan jeg også godt se det nyttige omkring at din telefon får et opkald, når der trykkes på dørklokken. Men jeg er dog ikke imponeret over den forsinkelse som der er før du får opkaldet, og til at tilslutte dig til kameraet. Dette oplevede jeg var underordnet om jeg var i hjemmet og var på samme netværk, eller var et andet sted og brugte mobildata.

Til sidst mangler jeg også muligheden for at kunne gemme mine optagelser lokalt, frem for at det skal op i en sky hos Arlo. I dette tilfælde tror jeg mange privatpersoner og virksomheder vil dele samme holdning, og det kan være en hæmsko for Arlo at de ikke giver denne mulighed. Det er muligt at opsige abonnementet efter oprettelse, du vil dog miste nogle funktioner, blandt andet dine optagelser.

Pros

Nem at installere

Brugervenlig software

Understøtter Wifi

Kan se historik

Flot design

Mulighed for at bruge eksisterende kabel eller batteri

Opkald på din telefon

Cons