AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-09-27 09:00

Google Nest Hub - Tre måneder senere

Tilbage i maj lancerede Google deres Nest Hub, som tilføjede en skærm til deres Smart Home-serie. Vi kigger på den nu efter tre måneders brug og ser om den giver mening.





Dengang tog jeg et indledningsvist kig på Google Nest Hub, men lovede at vende tilbage med den endelige dom efter lidt længere tids brug. Det var dels fordi jeg fik den tidligt og det var tydeligt, at der stadig var lidt forskellige problemer med den danske software, som jeg synes skulle have lidt tid til at falde på plads.

Det var dog også fordi, at en ting som Nest Hub fra Google tager lidt tid at indkøre i sin hverdag på en naturlig måde. Det kan altså tage lidt tid før man finder ud af, om den reelt er en smart tilføjelse til hjemmet, eller om det bare er en gimmick, der er sjov i starten. Nu er der gået lidt over tre måneder, hvor jeg har haft Google Nest Hub stående i køkkenet og tiden er kommet til at se tilbage på dette nye Smart Home display.

Et vigtigt udgangspunkt for at få noget værdi ud af en ting som Google Nest Hub er selvfølgelig, at man kan se en idé i Smart Home-tilgangen. Hvis ikke man køber ind på idéen om et smart hjem, hvor man kan kontrollere forskellige enheder i hjemmet centralt med stemmen, eller via en enhed som Nest Hub, så er man allerede kørt lidt forkert.

Hvis man ikke har planer om at indføre ting som netværksforbundet lys, som foreksembel. Philips Hue eller IKEA's Trådfri eller andre lignende ting, så er det begrænset hvad man får ud af en enhed som Google Nest Hub. Så simpelt kan det siges.

Selv hvis man er på vognen med Smart Home-løsninger og måske allerede har en eller flere Googles Home-højtalere i hjemmet, så melder spørgsmålet sig for de fleste. “Hvad kan Nest Hub, som jeg ikke allerede kan på min mobil eller Google Home-højtaler?”

Det spørgsmål har jeg set dukke op igen og igen, når jeg færdes på Smart Home grupper på Facebook, eller taler med andre brugere af Google Home-højtalerne. Google Nest Hub kan alle de samme ting som Google Home-højtalerne kan, men har et par ekstra tricks oppe i ærmet.

Den største forskel mellem Nest Hub og de andre Google Home enheder er naturligvis skærmen. På Nest Hub er det en 7” touch-skærm, som giver os mulighed for at interagere med Nest Hub på en mere umiddelbar måde end man kan med Google Home-højtalerne, som kun kan bruges via stemmekommandoer. Når man bruger stemmekommandoerne får man en visuel præsentation på skærmen, ud over det normale audio-svar, som Google kommer med. Det kunne fx være vejrudsigten eller svar på Google-søgninger.

Skærmen giver dog også mulighed for at se og betjene de enheder, man har sat op i sit hjem via Google Home appen, hvis ikke man vil bruge stemmekommandoer til at navigere i enhederne.

Hvis man har kameraer sat op i sit Smart Home, eller fx en Nest video-dørklokke, så er der også den ekstra bonus, at man kan hive feedet fra dem op på sin Nest Hub-enhed.

Hvad man ender med at bruge skærmen på sSe iin Nest Hub til, kommer i en eller anden grad til at afhænge af, hvor i huset man placerer den. Hvis man vælger soveværelset, så kan den fungere som et avanceret ur, der minder om fortidens clockradioer. Man kan selv vælge om skærmen skal vise et ur, eller om man vil have den til at vise billeder. Det kan enten være ens egne billeder, som hentes via Google Photos, eller det kan være forskellige typer fra Google, lidt som man kender det fra pauseskærmene på deres Chromecast-enheder.

Lysstyrken kan indstille sig automatisk efter omgivelserne, så i takt med det bliver mørkere dæmpes skærmen, så den ikke holder en vågen, hvis den er placeret ved sengen. Taget i betragtning, hvor lidt tid jeg bruger i soveværelset, så synes jeg dog ikke at det er stedet, hvor den kommer mest til sin ret. Jeg synes det er lidt for meget, at give lige under 1.000 kr. for et vækkeur trods alt.

Personligt har jeg dog haft min Nest Hub stående i køkkenet. Her synes jeg den har flest funktioner, som er nyttige at have og det er helt klart her at den er mest nyttig som jeg ser det. Alene det, at den står der og viser et slideshow af udvalgte billeder af venner, familie, kæledyr og ferieoplevelser er hyggeligt at have kørende i baggrunden, når jeg laver mad eller bare opholder mig i køkkenet.

Når den står placeret i køkkenet er det også meget nærliggende at bruge den til, via stemmen, hurtigt at tilføje ting til indkøbslisten, hvis man opdager der mangler æg eller mælk. Det bliver selvfølgelig hurtigt opdateret på tværs af enheder, så det dukker op på listen på ens smartphone øjeblikket efter, så man kan se hele listen når man står nede i supermarkedet.

I forhold til praktiske ting er den dog også nyttig når der skal laves mad. Det kan være helt basale ting, som timere når der koges æg eller pasta, men også andre ting som hurtige konverteringer af mål eller vægt, hvis man fx står med en amerikansk opskrift på muffins.

Der er også en indbygget funktion, hvor man let og hurtigt kan søge opskrifter frem, hvis man har brug for lidt hjælp til den slags. Her hiver Nest Hub fra nettet baseret på din søgning, og man kan herefter få den til gennemgå både ingredienser og trin i opskriften én for én, alt sammen styret via stemmen så man har hænderne fri til maden. Efterhånden som man løbende finder opskrifter man kan lide kan man tilføje den til en “kogebog” på Nest Hub, så der er let adgang til dem næste gang man skal bruge dem.

Hvis man har helt styr på maden selv, og bare har brug lidt underholdning mens man skræller kartoflerne, så fungerer Nest Hub naturligvis som højtaler til musik, helt som de øvrige Google Home-højtalere. Lyden er ikke overvældende, og kan beskrives som en mellemting mellem Google Home og Google Home Mini. Til mit lille københavner-køkken har lyden dog været passende. Alternativt kan man sende lyden videre til andre højttalere via Bluetooth, hvis man vil have mere.

Skærmen giver selvfølgelig også mulighed for at se video, hvilket er blevet brugt meget her i huset. Du kan bede den finde indhold direkte fra YouTube via en stemmesøgning eller man kan caste indhold fra DR, Viaplay og andre tjenester til den fra sin telefon, helt som hvis det havde været en Chromecast-enhed. Der er endnu ikke mulighed for Netflix på Nest Hub, hvilket skyldes, ifølge Google selv, at Netflix stadig ser den nye platform an, inden de beslutter om de vil springe med på vognen.

Så er man med på Smart Home-vognen og benytter man sig allerede af mulighederne for stemmekontrol via Google Home, så er Google Nest Hub en god tilføjelse til dem der synes det er sjovt at lege med den slags.

I testperioden har den været en god og praktisk tilføjelse i køkkenet. Jeg benytter den stort set hver dag i en eller anden sammenhæng. Muligheden for at høre musik eller se YouTube eller nyheder, mens man laver mad er også blevet en fast del af rutinen i køkkenet. Det, kombineret med de mere praktisk orienterede features, som opskrifter, indkøbsliste og adgang til hurtige konvertering og timere i køkkenet, gør Google Nest Hub til en tilføjelse, som jeg synes er værd at tage med.

Prisen for Google Nest Hub ligger p.t. på 999 kr., som måske er lidt til den dyre side efter nogens smag, men jeg synes den rammer meget godt hvis man udnytter de muligheder der er. Det er uden tvivl et produkt der er i “nice to have”-kategorien.

Der var indledningsvis lidt børnesygdomme forbundet med Nest Hub på dansk, men de er blevet ryddet fint af vejen efter løbende opdateringer. Det er lang tid siden jeg er løbet på nogen deciderede problemer. Når det er sagt så er der stadig en del mangler ved Google Home på dansk, som netop er bundet op på sproget. Der er en række forskellige funktioner, som simpelthen ikke findes på dansk endnu.

Det er fx rutiner, som jeg også var inde på i mit indledende kig på Google Home. Jeg ville gerne sige, at der var godt nyt på den front, men der er stadig ingen melding fra Google om en tidshorisont for hvornår vi kan forvente det ændre sig. Der udvikles løbende på tingene fra det danske Google-hold, og de gange jeg har spurgt dem forsikrer de om at det ER på vej, men vil som sagt ikke sige noget om hvornår.

Så man får altså stadig ikke den fulde pakke på dansk, endnu, desværre. Hvis man er villig til at skifte sproget til engelsk, og så ellers også tale engelsk til sine enheder, så kan man dog få adgang til de manglende funktioner.

Selv om jeg generelt har været glad for at have Google Nest Hub på besøg, så er det dog også mangler, som dem, der ender med at trække lidt ned. Vi har, her mere end tre måneder inde i levetiden for Nest Hub, stadig ikke den fulde funktionalitet. Personligt har jeg dog stadig fået meget glæde ud af Nest Hub, men om de begrænsninger, der er, betyder noget for andre, vil nok afhænge meget af, hvor meget af en power-user man er.

Google Nest Hub er et produkt til dem, der er lidt mere nørdede end gennemsnittet med deres Smart Home. Vi lander med en samlet karakter på 7 for Google Nest. Der er nogen rigtig gode anvendelsesmuligheder, som bare mest henvender sig til dem som allerede er lidt nørdede med deres Smart Home-setups. Desværre så er det nok også de samme folk, der ligesom mig, mangler ting som rutiner som stadig ikke findes på dansk.

Men hvis du kunne forestille dig at bruge nogle af de funktioner i foreksembel køkkenet, som jeg har været inde på, så synes jeg at Google Nest Hub har sin berettigelse og kan bestemt være en nyttig tilføjelse til hjemme. Men hvis ikke det er tilfældet så er 999 kroner. nok en anelse dyrt for en digital fotoramme med indbygget Google Assistent.

Godt:

Skærmen er klar og responsiv og tilpasser automatisk lysstyrken efter omgivelserne

Få præsenteret flere informationer på skærmen

Mulighed for et fysisk interface til styring af tilsluttede Smart Home-enheder

Skidt:

Der mangler stadig funktionalitet på dansk.