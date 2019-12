AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-18 22:48:17

LG lancerer ny smartphone i juni

Lanceringen af LG G7 har længe været det helt store samtalepunkt i og omkring LG. Nu lader den sydkoreanske virksomhed dog til at have flyttet fokus.

Lanceringen af LG G7 har længe været det helt store samtalepunkt i og omkring LG. Nu lader den sydkoreanske virksomhed dog til at have flyttet fokus.

LG G7 kommer ikke til at blive lanceret under MWC 2018 i Barcelona. I stedet menes LG nu at være på vej med en helt ny smartphone.

Den nye smartphone går angiveligt under kodenavnet Judy. Den forventes at blive lanceret engang i juni.

Der er endnu ikke det store at hente med hensyn til informationer om den nye smartphone. Den menes dog - ligesom LG G7 – at have fået rollen som efterfølger til LG G6.

Den menes derudover at ankomme med et Full Vision Display, en Qualcomm Snapdragon 845-processer, samt 4GB RAM og 64GB opbevaringsplads.

Det vides ikke, hvad prisen bliver. Et godt bud er dog mere end 600 dollars, hvilket svarer til 3.585 kroner.