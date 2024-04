Apple annoncerer event 7. maj

Apple afholder event 7. maj med forventet lancering af nye iPad Pro og iPad Air. Dette sker på trods af faldende iPad-salg.

24 apr. 2024 kl. 08:27 Af Maria DEL:

Apple vil afholde et arrangement den 7. maj, meddelte virksomheden tirsdag, blandt rygter om, at de vil lancere de længe ventede opdaterede versioner af iPad Pro og iPad Air næste måned. De afslørede ikke flere detaljer om arrangementet, der vil begynde kl. 7 a.m. PT (kl. 14 GMT).

Bloomberg News rapporterede i marts, at Apples udenlandske leverandører havde øget produktionen af de nye iPads, og at en lancering var planlagt til starten af maj. De nye modeller ville være Apples første opdatering til den produktlinje siden 2018.

Det potentielle lancering kommer på et tidspunkt, hvor iPad salget er faldende. Salget faldt med 25% til $7.02 milliarder i første kvartal, mens salget af iPhone, deres mest populære produkt, også har været faldende.

Tablet markedet er under pres, da økonomisk usikkerhed hersker, og forbrugere skærer ned på ikke-væsentlige udgifter. Men Apple forventer at bekæmpe den faldende efterspørgsel med nye produkter. Apples iPad salg bidrog kun med 5.9% til virksomhedens samlede nettoomsætning på $119.58 milliarder i første kvartal, der sluttede den 30. december.

Apple har også planlagt deres Worldwide Developers Conference fra den 10. til den 14. juni.