Skal du opgradere til den nye iPhone SE (2020)?

Efter fire lange år har Apple endelig frigivet anden generation af iPhone SE. Til kun 399 dollar (3.699 kroner), byder iPhone SE på iPhone 11's interne hardware i en iPhone 8's krop og har iPhone XRs kamera. Alt lyder fristende, men er det noget for dig?

18 apr. 2020 kl. 17:31 Af Uber DEL:





En iPhone 11 (Pro) i en iPhone 8 krop

Apple har gjort et imponerende stykke arbejde med at fylde komponenterne fra en $ 999 iPhone 11 Pro i en iPhone 8 krop og levere resultaterne for kun $ 399.

De officielle danske priser lyder på:

- SE 64 GB koster 3.699,-

- SE 128 GB koster 4.199,-

- SE 256 GB koster 5.099,-

Inden vi går videre, så lad os se på alle de nye funktioner og fordele ved anden generation af iPhone SE:

Source: Apple



- En pris lydende på 3.699 kroner: Selv med alle opgraderinger lykkedes det Apple at holde omkostningerne nede på det samme som den originale iPhone SE. Den nye version er tilgængelig i sort, hvid eller Product RED.

- A13 Bionic chip: iPhone SE (2020) har den nyeste A13 Bionic-system-on-chip, som er Apples hurtigste på nuværende tidspunkt.

- 12 MP standard kamera: Apple hævder, at dette er det mest avancerede single-piece-kamera-system på en iPhone, og dette er også at finde på bagsiden af SE.

- Portrait mode/Portrættilstand: Selv med føromtalte single-kamera-system, kan du stadig tage billeder i Portrait mode fra både front- og kamera på bagsiden. Da der ikke er et teleobjektiv, udfører A13 Bionics Neural Engine depth mapping på iPhone SE i 2020 klæder. Dette betyder dog, at det kun fungerer på mennesker, ikke kæledyr eller genstande.

- 4,7 tommers retina display: Da dette i det væsentlige er iPhone 8 hardware, får du en 4,7 tommers retina-HD-skærm med en 1.334x750 pixel opløsning ved 326 PPI. Displayet understøtter også True Tone og P3 farvespektret.

- Touch ID: Der er ingen Face ID-sensor, men du får den hurtige og pålidelige anden generation af Touch ID sensoren.

- Haptic Touch: Apple har fjernet 3D Touch fra alle nye iPhones til fordel for Haptic feedback, og SE er ingen undtagelse.

- Trådløs opladning: Dette er et plus for en telefon anno 2020. Takket være bageste glasplade, kan du trådløst oplade den nye SE på enhver Qi-ladestation.

- Dual SIM: SE inkluderer også eSIM support. Dette betyder, at du kan tilføje ekstra SIM-kort til din iPhone og bruge den til opkald, beskeder og data.

- 64 til 256 GB: Apple er endelig stoppet med at drosle lagringsstørrelsen ned. Du får fornuftige 64 GB selv på entry-level versionen af iPhone SE. 128 GB versionen koster 4.199 kroner, mens 256 GB-versionen kommer med en pris på 5.099 kr.

- IP67: Den nye SE er vandafvisende i op til en meter i 30 minutter.

Al denne hardware leveres i den samme skal som iPhone 8 med de samme store kanter øverst og nederst på skærmen.

Source: Apple





Skal du opgradere?

Taget de fornuftige specs i fokus, bliver du måske være fristet til at købe den nye iPhone SE. Hvis du bruger en iPhone, der er ældre end en iPhone 8 og ønsker en forholdsvis billig opgradering, vil et køb være fornuftig.

Hvis du imidlertid har en nyere iPhone X eller XR, anbefaler vi at du dropper iPhone SE 2020. Mens du får en lidt hurtigere processor, ville du miste en bedre skærm, det nyere design og Face ID.

Savner du iPhone 8's mindre formfaktor og touch-ID, kunne du med fordel kunne overveje at hoppe på den nye SE.

Af andre grunde til, at du måske ønsker at opgradere fra en ældre telefon kunne nævnes:

Forbedret ydelse

Takket være A13 Bionic-chippen, er CPU'en i den nye SE 2,4 gange hurtigere end den gamle SE. Grafikken er også op til fire gange hurtigere.

Det opgraderede kamera

Mens den nye iPhone SE kun har et enkelt kamera, er det en temmelig god en. 12 MP-sensoren leveres med en ƒ / 1,8-blænde. Det er den samme sensor, der findes i iPhone XR og XS. Parret med Neural Engine og den nye Image Signal Processor i A13 Bionic-chip er det dog endnu bedre.

Dette betyder, at du kan tage gode billeder og portrætter på den nye SE. Kameraet understøtter også 4K videooptagelse ved 24, 30 eller 60 FPS med optisk billedstabilisering. Hvis du opgraderer fra en iPhone 6, vil dette være en stor forbedring.

Fysisk mindre

Desværre har anden generation af iPhone SE ikke det samme ikoniske design som den fire tommer første generation af modellen. Den er dog stadig ikke i nærheden af størrelsen på iPhone 11 eller Android-telefoner, som OnePlus 8 eller Samsung S20.

Hvis iPhone 11 er for stor for dig, skal du kigge i retning af SE. Den har det samme fodaftryk som iPhone 8 – og covers til iPhone 8 passer til den nye SE.

Den originale iPhone SE blev frigivet med iOS 9 tilbage i 2016, og den modtager stadig de seneste iOS 13-opdateringer i 2020. Anden generationens SE skulle få iOS-opdateringer indtil 2024, så SE vil få de næste fire store opdateringer af iOS.

Hvis du køber iPhone SE, behøver du ikke at bekymre dig om fremtidige opdateringer et par år frem i tiden (i det mindste indtil den næste version af SE frigives).





Prisen

Vi nævnte tidligere den bedste grund til at opgradere ovenfor, men det gentager sig her. For 3.699,- får du en ny moderne iPhone med den nyeste hurtige hardware og et fantastisk kamera. Du skal dog leve uden Face ID eller en kant-til-kant-skærm, men du bibeholder adgangen til Apple-økosystemet.

Dette betyder adgang til iMessage, en enorm samling af gode apps, spil og ikke mindst iCloud. Hvis du skifter fra en gammel Android-telefon, er iPhone SE også et oplagt valg.