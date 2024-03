Qualcomm præsenterer Snapdragon-chip 18. marts

Qualcomm annoncerer en begivenhed den 18. marts i Kina for at introducere deres næste flagship Snapdragon-chip. Forvent Snapdragon 8s Gen 3 og 7+ Gen 3 chips.

11 mar. 2024 kl. 09:09 Af Maria DEL:

Qualcomm har annonceret en begivenhed den 18. marts i Kina, hvor de vil introducere deres flagskibs Snapdragon chip. Denne nye chip, kendt som Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635) SoC, forventes at anvende en lignende arkitektur som Snapdragon 8 Gen 3 og omfatte en Cortex-X4 kerne.

Denne chip vil få wet boost til ydeevnen med en konfiguration, der inkluderer 1 x 3.01GHz Cortex-X4 + 4 x 2.61GHz Cortex-A720 + 3 x 1.84GHz Cortex-A520 CPU. Den vil også have en ny Adreno 735 GPU.

Derudover forventes det, at Qualcomm også vil introducere Snapdragon 7+ Gen 3 (SM7675) på begivenheden. Denne chip vil have en lignende arkitektur som Snapdragon 8s Gen 3, men med forskellige clockfrekvenser - 1 x 2.9GHz Cortex-X4 + 4 x 2.61GHz Cortex-A720 + 3 x 1.9GHz Cortex-A520 CPU og Adreno 732 GPU.

Baseret på tidligere rygter, forventes realme GT Neo6 at bruge Snapdragon 8s Gen 3 SoC, og Neo 6 SE siges at have Snapdragon 7+ Gen 3 (SM7675) SoC. Der er også rygter om Redmi Note 13 Turbo, kommende iQOO Neo9 serie telefon, og vivo Pad 3 med Snapdragon 8s Gen 3.

For nylig har en Xiaomi-telefon med modelnummeret 24053PY09C fået certificering fra TENAA. Dette siges at være Civi 4, der drives af Snapdragon 8s Gen 3. OnePlus Ace 3V (Nord 4/5), der for nylig er dukket op, siges at have Snapdragon 7+ Gen 3 SoC. Vi får den fulde liste, når chipperne bliver introduceret næste uge."