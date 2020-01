AUTHOR :

Apex Legends mobilversion under udvikling

EA har i denne uge bekræftet, at en mobilversion af deres populære Apex Legends Battle Royale spil snart vil blive lanceret til mobile enheder.

Bekræftelsen blev foretaget under Electronics Arts earnings call, hvor selskabet talte til investorer om det foregående kvartal samt fremtidige planer for udviklingen af Apex Legends.



Under præsentationen bekræftede EA endnu engang, at over 50 millioner brugere downloadede spillet, det samme antal, der blev rapporteret tilbage i marts 2019. Indikator for, at væksten kan aftage, selvom 30% af det tal er vores nye brugere.



Udvalgte driftshøjdepunkter og metrics fra earnings call:



All financial measures are presented on a GAAP basis.

– Net cash from operating activities was $599 million for the quarter and $1.547 billion for the trailing twelve months.

– EA repurchased 3.2 million shares for $301 million during the quarter and 11.0 million shares for $1.192 billion during the trailing twelve months.



For flere detaljer om ovenstående tal, kan findes HER



EA