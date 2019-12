AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-05 09:32:10

Apex Legends runder 50 millioner spillere efter en måned

Vækstkurven for Apex Legends er fladet en smule ud sammenlignet med tempoet i sin første uge, men det vokser stadig markant.

Vækstkurven for Apex Legends er fladet en smule ud sammenlignet med tempoet i sin første uge, men det vokser stadig markant. Respawn og EA har bekræftet, at spillet nu har mere end 50 millioner spillere over hele verden efter lidt over en måned siden udgivelsen.

De har ikke afsløret antallet af samtidige spillere endnu, men den første weekend peakede med 2 millioner brugere på samme tid.



Ganske som forventet med nye spil, har Apex Legends også haft dets hyr med uoverensstemmelser, crashes, hitbox med videre, men som med alle andre nye spiludgivelser, er det kun forventeligt.

Respawn mangler også frigivelse af season pass og mere indhold i form af nye våben og skins, inden vi får alvor kan danne os et overblik.

Fortnite havde over 200 millioner spillere i efteråret, men det har også taget tid at komme dertil, og hertil har Fortnite en mobil version at trække på mod Apex Legends, der på nuværende tidspunkt kun trækker fra PS4, Xbox One og Windows computere.



Men hvorvidt Respawn holder momentet må tiden vise.



Apex behøver ikke nødvendigvis at nå Fortnites popularitet for at forblive succesfuldt?

Billede & Kilde

Engadget