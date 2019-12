AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-03 11:03:15

Battlefield 1 Apocalypse komplette expansion gratis indtil 7 august 2018

En lækker pakke at få serveret til weekenden fra EA. Producenten har annonceret hele deres Battlefield 1 Apocalypse kontent tilgængelig gratis for alle Battlefield 1 ejerne frem til 7 august 2018. Har du ikke tidligere stiftet bekendtskab med spillet, har EA vedlagt en trailerne, der tager dig med en tur gennem det du har i vente.



“With no end in sight, enter a living hell and participate in the most brutal battles of the cataclysmic Great War”



Det nye Battlefield 5 first-person shooter spil, er udviklet af EA DICE og publiceret af Electronic Arts, og får officiel release 19 oktober 2018 til PC, PlayStation 4 og Xbox One, og tager over hvor Battlefield 1 slipper, hvor historien tager udgangspunkt i anden verdenskrig.



“Battlefield V will focus extensively on party-based features and mechanics, scarcity of resources, and removing “abstractions” from game mechanics to increase realism. There will be an expanded focus on player customisation through the new Company system, where players will be able to create multiple characters with various cosmetic and weapon options. Cosmetic items, and currency used to purchase others, will be earned by completing in-game objectives”