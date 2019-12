AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-10 13:46:02

Battlefield 5 har battle-royale mode på menukortet

Det lå vel lidt i kortene forud for officiel bekræftelse. Allerede tilbage i april kom de første hints til en kommende Battlefield 5 battle-royale feature, og nu har Electronic Arts altså bekræftet rygterne.

Det lå vel lidt i kortene forud for officiel bekræftelse. Allerede tilbage i april kom de første hints til en kommende Battlefield 5 battle-royale feature, og nu har Electronic Arts altså bekræftet rygterne.



Electronic Arts skriver:



This battle-royale mode for Battlefield 5 will be reimagined with the core pillars of destruction, team play, and vehicles. This willl be unlike anything players have played before, and it will reveal more details about it later this year



Battlefield V frigiver 19 oktober 2018.