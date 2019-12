AUTHOR :

Battlefield V Live annonceret til 23 maj 2018

Det er slut med at gætte: Battlefield V Live annonceret til 23 maj 2018, og dermed en snarlig afsløring af nye detaljer om det kommende Battlefield V game.

Helt præcist 23 maj 2018 1 PM PT, 4pm ET eller 10PM CET alt efter hvor man befinder sig den 23 maj. EA vil her frigive en ny Battlefield V trailer, som viser hvad vi har i vente, hvad angår storyline, lokationer, karakterer m.v.

Battlefield V Reveal afholdes af Trevor Noah 23 via Battlefields YouTube kanal eller via Battlefield.com. Hertil livestreames det via Twitch og Mixer.com.

“Prepare for May 23. Battlefield will never be the same.”