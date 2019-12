AUTHOR :

Bethesda offentliggører en ny The Evil Within 2 trailer

Vi nærmer os med raske skridt releasedagen for Evil Within 2, og nu har Bethesda forud for den officielle lancering, fredag d. 13, lanceret et ny trailer, som løfter sløret lidt for den kommende gorefest.



Det nye The Evil Within 2, samler op, hvor først release sluttede, blev Sebastian Castellanos fjernet fra hans opgaver hos politiet efter flere belastende episoder.



Videoen gør bestemt ikke ventetiden mindre pinefuld!

The Evil Within 2 lanceres fredag den 13 oktober til Xbox One, PlayStation 4 og PC.