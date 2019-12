AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-07 23:11:55

Bethesda på vej med nyt spil

Bethesda har for vane at lave gode spil. Forhåbentlig fortsætter den kutyme, når de senere på året forventes at præsentere et nyt spil.

Bethesda er et navn, som de fleste forbinder med fantastiske spil, heriblandt Fallout, Doom og Wolfenstein.

Hvis du er fan af Bethesdas spil, så vil det uden tvivl glæde dig at høre, at virksomheden har et nyt på vej.

Nyheden er blevet bekræftet af Bethesdas vicepræsident for marketing or PR president, Pete Hines.

- Vi har gang i masser af ting for tiden. I den forbindelse har vi endda et nyt spil på vej i år, som vi ikke tidligere har fortalt nogen om, siger Hines til Tek Syndicate.

Spændende bliver det at se, hvad det er for et spil, som Bethesda er i færd med at arbejde på. Jeres gæt er så godt som vores, men vi skal selvfølgelig nok holde øje med udviklingen.

