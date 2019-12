AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-11 11:20:56

DOOM Eternal annonceret af Bethesda under E3 2018

Foruden annonceringen af det kommende nye kapitel i Elder Scrolls og det overraskende udspil i form af Starfield, har Bethesda andet med i godteposen under E3 2018.

Bethesda har annonceret det nye DOOM Eternal, som dermed bliver næste skud i deres DOOM franchise og efterfølgeren til deres prisvindende og bedst sælgende DOOM 2016 spil.



“Developed by id Software, DOOM Eternal will deliver the ultimate combination of speed and power, along with the next leap in push-forward, first-person combat”



Vi har på nuværende tidspunkt ikke fået informationer frigivet om release dato.



Nedenstående DOOM Eternal trailer, løfter lidt af sløret for hvad der er i vente.



“As the DOOM Slayer, you’ll return to take your vengeance against the forces of Hell. Set to an all-new pulse-pounding soundtrack composed by Mick Gordon, you’ll fight across dimensions as you slay new and classic demons with powerful new weapons and abilities”