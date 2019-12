AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-20 12:56:05

De hollandske spilmyndigheder slår hårdt ned på loot boxes

Loot boxes var i 2017 i mediernes og brugernes søgelys, og sidste halvdel af 2017 smid i den grad loot boxes i modvind. Nu har de hollandske spilmyndigheder haft deres egen fokus på netop loot boxes.

Loot boxes var i 2017 i mediernes og brugernes søgelys, og sidste halvdel af 2017 smed i den grad loot boxes i modvind. Nu har de hollandske spilmyndigheder haft deres egen fokus på netop loot boxes.

Ti spil har været under luppen – dog uden navne på spillene har været nævnt, og det forlyder mindst 4/10 spil overtræder landets Better Gaming Act.



“Elements in them that can also be found in the gambling world”



Marja Appelman, director of the Gaming Authority forklarer;



“They are designed as gambling games are designed, with the feeling that you have almost won. There are all sorts of sound effects and visual effects when you open such a loot box, so you have a tendency to play through and through. I call on all game companies not to make loot boxes accessible to children anymore and to remove addictive elements”



De impliceret spilproducenter, har fået en frist på otte uger til at rette loot box implementeringen for at holde sig indenfor reglerne om Better Gaming Act.

Sker dette ikke, vil der uden tvivl blive gjort tiltag i form af bøder eller bandlysning af spillet i Holland.

I kan læse mere HER