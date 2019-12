AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-24 12:02:02

Fortnite Fortnitemares 2018 tilføjer zombies til battle royale og Halloween

For første gang har holdet bag Epic Games og Fortnite forklaret de vil tilføje zombies eller nærmere sagt “Cube Monsters” til battle royale i fejring af dette års Halloween 2018.

For første gang har holdet bag Epic Games og Fortnite forklaret de vil tilføje zombies eller nærmere sagt “Cube Monsters” til battle royale i fejring af dette års Halloween 2018.

Tilføjelse af zombies til Fortnite Fortnitemares 2018, bliver de første nonhuman fjender du mødes af, og vil dukke frem fra Cube Fragments på banen.



”As with previous Halloween events the rocket launchers will now shoot pumpkins and new skins are available”



Tjek nedenstående annonceringstrailer for Fortnitemares 2018 eventet.



Tom Phillips, nyhedsredaktør hos Eurogamer fortæller:



“Defeating Cube Monsters will provide you with loot and shields, It’s the latest development with Kevin, Fortnite’s ever-present purple cube, which has now blown up Loot/Leaky Lake’s island. (RIP) Other changes arriving today include a limited-time crossbow weapon, the ability to redeploy gliders, plus new challenges and mini-games in the creative Playground mode.”



Image credit & Kilde:

Eurogamer