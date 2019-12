AUTHOR :

Fra 14 november kan du spille StarCraft 2 gratis

Informationerne kommer via Ubergizmo, og sidste BlizzCon conference, hvor det blev annonceret, at StarCraft 2 bliver gratis at spille fra og med 14 november.

Den gratis version af StarCraft 2 giver adgang til Wings of Liberty single-player campaign og alle co-op commander op gennem level 5.



Oveni hatten bliver StarCraft 2’s online ranked competitive multiplayer også gratis.



Blizzard skriver:



“StarCraft 2’s online ranked competitive multiplayer will be available for free and players will be able to access units from all three StarCraft 2 releases.

You will need to unlock multiplayer mode first by gaining 10 “First Wins of the Day” in unranked games or against the computer. This is to preserve the quality and integrity of the ranked experience according to Blizzard. Earlier this year, the company released the original StarCraft game for free as well, so now fans can enjoy both without paying”.



Ifølge Blizzard, vil folk der allerede ejer Wings of Liberty få anden udvidelsespakke til spillet, Heart of the Swarm, gratis.