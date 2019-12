AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-16 10:34:53

GPD Win 2 håndholdt gaming PC kan forudbestilles

2018 vil uden tvivl bringe nye håndholdte konsoller med sig, og flere blev fremvist på CES 2018 som indbefatter konsollen i denne nyhed. Ganske som navnet afslører, GPD Win 2, er dette andet release fra producenten

2018 vil uden tvivl bringe nye håndholdte konsoller med sig, og flere blev fremvist på CES 2018 som indbefatter konsollen i denne nyhed. Ganske som navnet afslører, GPD Win 2, er dette andet release fra producenten, og GPD Win 2 er en konsol i lommeformat, og designet med en 6 tommer skærm, 720p, og udstyret med Intel Core M3-7Y30 Kaby Lake processor, 8GB RAM, samt en 128GB SSD.

GPD Win 2, er installeret med Windows 10, og som bliver et gadekryds mellem en laptop og en Nintendo DS med dens fysiske knapper installeret ovenover et QWERTY tastatur.



Planen fra producentens side er at starte leverancen af Win 2 omkring maj 2018, og derfor er det allerede muligt at forudbestille konsollen via en crowdfunding kampagne hos Indieogogo til en pris på $649.



Fra deres første konsol, har GPD Win 2 fået en række opgraderinger, om også afspejles i prisen. GPD Win 1 sælges knap $400 under GPD Win 2, så forventningen om en opgradering er på sin plads.

Vil du se spil afviklet på Win 2, så har YouTube kanalen Phawx fremvist en række videoer, som giver indblik i konceptet.



GPD Win 2 fylder sølle 6.4″ x 3.9″ x 1″ og vejer omkring 500 gram.



Du kan læse mere HER