Generation Zero

Udviklerne bag Just Cause franchisen og Mad Max kommer ud med deres fortolkning af et survival spil imod maskiner. Vi er klar til at komme med vores vurdering af det nye Generation Zero Open-World action spil.

I 2019 er survival genren ikke fremmed for den almindelige gamer. Vi har set spil som DayZ, Rust, Ark: Survival Evolved og Conan Exiled poppe frem og give deres fortolkning af genren. Men udviklerne bag survival spillet TheHunter, mente de kunne tage genren i en anden retning.

Hvis du vil høre mere om hvad Avalanche Studios har skabt så skal du fortsætte med at læse.



Det tekniske:



Inden vi starter er der som altid nogle tekniske ting vi hurtigt kigger på, som skal sikre at du kan spille spillet uden problemer.



Release: 26.marts 2019

Udvikler: Avalanche Studios

Udgiver: Avalanche Studios

Engine: Apex Engine

Platform: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Action, Survival, Adventure

Spiltype: Online Multiplayer/Co-op, Singleplayer

MINIMUM:

Kræver en 64-bit processor og operativsystem

Styresystem: 64bit OS - Windows 7 with Service Pack 1

Processor: Intel i5 Quad Core

Hukommelse: 8 GB RAM

Grafik: nVidia GTX 660 / ATI HD7870 - 2GB VRAM / Intel® Iris™ Pro Graphics 580

Diskplads: 35 GB tilgængelig plads



ANBEFALET:

Kræver en 64-bit processor og operativsystem

Styresystem: 64bit OS - Windows 10

Processor: Intel i7 Quad Core

Hukommelse: 16 GB RAM

Grafik: nVidia GTX 960 / R9 280 - 4GB VRAM

Diskplads: 35 GB tilgængelig plads



Historie:



Spillet starter med en kort forklaring på hvor vi er i verdenen og hvorfor vi er der. Vi er i Sverige i midten af 80’erne hvor landet har oprustet sine militære områder efter at have været handelsmænd med både tyskerne og de allierede styrker i anden verdenskrig. Du er sammen med nogle kammerater ude på en båd nogle dage helt afskærmet fra omverdenen. Pludselig bliver båden sprunget i luften og man formår at svømme i land nær et hus.





Grafik:



Grafikken i spillet er flot. Lad der være ingen tvivl om det. De har virkelig prøvet og formå at bevare essensen af 80’er stilen i Skandinavien. Indretningen af husene, husene i sig selv, ja selv de små kirker og kirkegårde er holdt tro til det skandinaviske. Og det er virkelig dejligt at se, at man tager sig tiden til at researche hvad man skal lave i stedet for at ”bare” lave noget ud fra hvordan man tror det ser ud.





Gameplay:



Inden du starter spillet skal du have lavet dig en karakter. Karakteren bliver lavet ud fra nogle presets, da det er mere hvad du har på, og ikke hvordan du ser ud der betyder noget. Du vil igennem spillet finde tøj som du kan give din karakter. Nogle giver dig en fordel (bullet resistance, gas resistance, noise reduction), imens andre bare er der for at du kan udtrykke din egen personlige 80’er stil.





Som nævnt tidligere starter du som spiller i en vandkant tæt på et hus. Controls har en okay følelse i sig og virker rimelig solide, men motion blur er meget voldsom. Dine keybindings er låst og du kan derfor ikke ændre dem (hvilke gør det til et helvede hvis man er vant til at crouch på C og ikke CTRL).



Udviklerne har gjort det nemt for folk at finde loot. Og meget af det. Foruden ting som er spredt hist og her, så har du også POI (point of interest) hvor der er specifikt loot man kan tracke. Det er alt fra normalt loot og våben, til collectibles og ekstra missioner.





Loot er også et emne der er vigtigt i survival spil som dette. Loot heri er mangfoldigt. Man kommer ikke til at mangle ammunition til de første våben du finder og bandager, medkits og andet utility er ikke noget du kommer til at mangler. Man finder faktisk så meget at man nok bliver nødt til at administrere sin plads til før man normalt havde tænkt sig det. Loot er nemlig individuelt og ingen får det samme loot i samme taske. Hvilket gør at en kan få lyddæmper og sigte, imens en anden får bandager og kanyler.





De har også lagt et simpelt level system ind, så du har mulighed for at gøre din person bedre som spillet udvikler sig. Måske du kunne have lyst til at kunne dirke låse? Hvad med at være mere præcis når du skyder? Eller måske bare kunne tage sprinten fra mulige fjender? Man vælger selv og er faktisk kun begrænset af skill træets retning.





Man kommer rundt i verdenen ved at løbe, som i de fleste survival spil. Man løber relativt hurtigt i forhold til hvor stort verdenen faktisk er. Når man har rejst længe nok kan man finde nogle bunkere, hvor man skal starte nogle generatorer op igen. Når det er gjort så har man åbnet op for fast travel, og mulighed for at rejse tilbage til steder man allerede har været. Det gør det lidt nemmere at backtracke hvis man har glemt noget og hver gang man starter en session op, da man altid starter i vandkanten nær huset i starten af spillet.





Der er forskellige fjender i spillet. Flere forskellige maskiner, som hver har deres funktion. Der er de små ”Ticks” som findes i bygninger og bunkere, som springer på en for at give skade. Så er der ”hunters” som er semi store robotter med sværd og stort artilleri, som jagter en ned for alt i verdenen. Og man kan ikke slippe af med dem. Alle fjender har dog såkaldte weakpoints så man nemmere kan tage dem ned. De ligger forskelligt for hver type robot, men hvis man rammer det, så skal der ikke mange skud til at lægge den ned.





Konklusion:



Alt i alt var jeg ikke synderligt imponeret over spillet. Det har nogle gode ting kørende for sig, men verdenen virker for tom. Det er alt for meget løb hvor der intet spændende sker. Selv med en makker med mig i spillet, så blev døde stemningen til trods for implementerede emotes og andre skøre ting vi kunne finde på. Når vi mødte fjender så var der ingen grund til at bruge nogle af de redskaber vi havde samlet sammen da vi kunne skyder os nemt igennem alt på nær Hunters. Deres AI virkede men det var stor pause imellem deres bevægelser. Enten så skød de eller også så løb de tættere på dig. Så at slå fjender ihjel var intet problem på noget tidspunkt.





En ting udviklerne skal have ros for, det var hvor flydende spillet var. I løbet af den tid vi spillede oplevede vi ingen banebrydende bugs som var med til at ødelægge oplevelsen. Vi havde en enkelt Quest midtvejs der buggede, men ikke noget der stoppede vores fremskridt.

Jeg føler ikke dette spil er det værd i sit nuværende stadie. Spil som SCUM, DayZ og Rust bringer meget mere og meget forskelligt til bordet, hvor Generation Zero stadig virker som et ufærdigt produkt.



Pros:

Anderledes fjender

En flot visuel verden

Næsten bug fri ud af launch



Cons:

Kedelig verden

Sløset gunplay

For simpel AI til fjenderne

For lidt indhold