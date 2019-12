AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-23 09:43:17

Her er de første Far Cry 5 trailers

Hypen om det kommende Far Cry 5, er allerede stukket af, og indtil fredag, hvor Ubisoft lukker op for godteposen omkring gameplay trailers, så må vi nøjes med helt nye trailers, som viser os rundt på stederne, hvor spillet er optaget.

Ubisoft har allerede bekræftet de arbejder på et nyt Far Cry, og denne gang skulle spillet tage udgangspunkt i America. Nu er der til gengæld poppet Far Cry 5 teasers op, sagt med et gran salt. Der er faktisk tale om live-action videoer, som viser lokationen, hvor spillet foregår, hvor vi blandt andet bliver præsenteret for Hope County.

Dermed handler det denne gang ikke om teasers fra spillet, som man ellers kunne have håbet på. Gameplay trailers skulle blive frigivet på fredag 3pm CEST, hvor vi skulle få indblik i selve Far Cry 5 spillet, og hvad vi har i vente.

Der er stadig ingen officielle releasedatoer på Far Cry 5, men rygterne omtaler 31 marts 2018, som værende tidspunktet for release af Far Cry 5.