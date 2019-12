AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-20 11:57:09

Indbydende 22 minutters gameplay fra Overkill’s The Walking Dead

Er du til zombie-spil, så vil du finde glæde af den nye trailer fra Polygon, som viser 22 minutters gameplay fra Overkill’s The Walking Dead. Der er taget udgangspunkt i E3 2018 demoen fra Overkill’s The Walking Dead, som er et first-person shooter spil sat til release 6 november 2018.



Overkill’s The Walking Dead er helt konkret et co-op first-person shooter med elementer af action, role-playing, survival horror og stealth tema, som tager spillerne med ind i det populære The Walking Dead univers, hvor du som overlevende skal forsvarer dig i en post-apocalyptic verden, som hærges af kødædende zombier.





Overkill’s The Walking Dead frigives til PlayStation 4, Windows PC samt Xbox One.