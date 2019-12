AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-07 10:43:57

Jobåbning hos Blizzard antyder nyt Diablo kunne være på vej

Der skal bare en flig af rygter til før mediehevede tager over. Hvorvidt der er tale om noget faktuelt eller det bare er løse rygter, er stadig for tidligt at gisne om.

Der skal bare en flig af rygter til før mediehevede tager over. Hvorvidt der er tale om noget faktuelt eller det bare er løse rygter, er stadig for tidligt at gisne om. Udover indtræden af en ”ny” Necromancer karakter, er der ikke kommet meget nyt under solen i deres Diablo franchise, men det kunne meget vel være på vej til at blive ændret.

Blizzard har ikke officielt annonceret noget på nuværende tidspunkt, men pt. søger de den rette profil, som skal varetage en ”dungeon artist” stilling.

“We’re working on a new, unannounced Diablo project. Are you a skilled Dungeon Artist? Come work with us, and together we will build something exceptional”

Det er ikke noget velbevaret hemmelighed Blizzard ikke er hurtige på aftrækkeren, når det handler om at udvikle nye spil, men tager kvalitet ikke tid?

Der har flere gange været rygter ude omkring et kommende Diablo release, og flere gange er 2020 blevet nævnt. BlizzCon banker på i slutningen af 2018, og her kunne vi håbe på nye informationer.