AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-24 11:23:46

PlayStation 5 er minimum tre år væk

Hvis du har brugt det sidste stykke tid på at overveje, om du skulle smide din PlayStation 4 ud for at gøre plads til PlayStation 5, så er der ikke længere grund til dette - i hvert fald ikke i de næste tre år.

PlayStation 5 er nemlig minimum tre år væk fra at blive udgivet. Sådan lyder det fra John Kodera, der fungerer som CEO for Sony Interactive Entertainment.

- Vi vil bruge de næste tre år på at forberede det næste skridt, på at krybe ned, så vi kan hoppe endnu højere i fremtiden, siger Kodera ifølge The Wall Street Journal.

Alt peger på, at det er PlayStation 5, som er det næste skridt for Sony. Kodera har tidligere sagt, at PlayStation 4 er begyndt at nærme sig enden på sin livscyklus.

Det er stadig for tidligt at spekulerer i, hvilke nye features PlayStation 5 ankommer med. Hertil må vi blot væbne os med tålmodighed.

PlayStation 4 ankom tilbage i 2013. Den har siden da fået en opdateret version, som går under navnet PlayStation 4 Pro.