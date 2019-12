AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-02 08:57:47

Red Dead Redemption 2 lanceres officielt 26 oktober 2018

Endnu en gang får tålmodigheden et smæk af den nihalet pisk pga. af endnu en forsinkelse i lanceringen af Red Dead Redemption 2. Dog kan vi så glæde os over, at der endelig er kommet en officielt release dato på Red Dead Redemption 2 spillet.

Dermed kan nedtællingen mod 26 oktober gå i gang, og så må vi indtil videre tage til takke med den officielle undskyldning fra Rockstar. Som i samme omgang forklarede spillet krævede en ekstra finpudsning inden final release af det længeventet Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2, bygges på et vanvittig smukt western baseret action-adventure, og følger op på historien om Arthur Morgan, et medlem af Dutch van der Linde banden.

Sammen med annonceringen af release datoen, har Rockstar også frigivet en række screenshots af deres kommende computerspil. Dermed får vi et glimt af hvad vi har i vente.

Den første lancering af Red Dead Redemption, så dagens lys i maj 2010, og frigivet til PlayStation 3 og Xbox 360.

Dead Redemption 2 frigives til Xbox One og PlayStation 4 Pro og løse rygter om et release til PC efterfølgende er på manges læber.