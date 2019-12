AUTHOR :

Resident Evil 2 launch trailer frigivet

Resident Evil 2 remake er på trapperne, og de første test af Resident Evil 2 remake er så småt ved at indfinde sig.

Resident Evil 2 remake er uden tvivl en af de mest ventede spiltitler i første kvartal 2019, og nu har Capcom frigivet launch traileren til Resident Evil 2 remake.

Kilde: Capcom



Traileren til spilKlet viser også, hvor langt spillet er kommet siden første spil i serien så dagens lys.

Resident Evil 2 remake er basalt set en remastering af det originale spil, og til trods, gør den nye grafik det til et helt nyt spil. Alt fremstår crisp, og shiny, og noget vi glæder os meget til at få testet af på egen hånd.



Capcom fortæller:



“The genre-defining masterpiece Resident Evil 2 returns, completely rebuilt from the ground up for a deeper narrative experience. Using Capcom’s proprietary RE Engine, Resident Evil 2 offers a fresh take on the classic survival horror saga with breathtakingly realistic visuals, heart-pounding immersive audio, a new over-the-shoulder camera, and modernized controls on top of gameplay modes from the original game.”



De første anmeldelser af Resident Evil 2 remake, er overvejende positive, som ikke gør ventetiden nemmere at håndtere.



Resident Evil 2 remake lanceres officielt fra 25 februar 2019, og frigives til PS4, Xbox One og PC.

