PUBLISHED : 2018-09-20 08:30:51

Sega Mega Drive Mini udsat til 2019

Vi skrev i går nyheden om Sony PlayStation Classic lanceringen, og nu er der kommet flere spændende nyheder fra Sega i samme konsol-boldgade.

Producenten har programlagt lanceringen af deres Mega Drive Mini til 2019. Der bliver dog tale om en mindre forsinkelse, da Sega officielt havde planlagt Mega Drive Mini til 2018.

Annonceringen kommer via deres Twitter profil med en forklaring om, at ventetiden også skal udnyttes til at tage et kig på designet og dertilhørende hardware. Alt efter din placering rent geografisk, vil Mega Drive Mini komme i forskellige varianter. Bosiddende i USA, vil få præsenteret en Sega Genesis, og europæiske lande får Sega Mega Drive på hylderne.

Hvad endnu er uvist, er hvilke spil Sega Mega Drive/ Sega Genesis udstyres med – ud over det er pre-loaded konsol spil.

Til glæde for konsol-fans med hang til PlayStation og ønske om 8- til 32-bit glory days, så kommer PlayStation Classic i butikkerne fra 3 december 2018.

