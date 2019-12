AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-27 19:23:20

South Park-spil ankommer til PS4 og Xbox One

South Park: The Stik of Truth vil for fremtiden kunne nydes på en række forskellige konsoller - heriblandt PS4 og Xbox One.

South Park: The Stik of Truth blev til at starte med kun gjort tilgængelig til PS3, Xbox 360 og PC. Nu har man valgt at udvide med to konsoller mere.

Det drejer sig om PS4 og Xbox One. Så hvis du er en af dem, der har nydt spillet indtil nu, kan du godt begynde at glæde dig til også at få en god oplevelse på PS4 og Xbox One.

Spillet ankommer til de to konsoller d. 13. februar. De vil blive prissat til at koste omkring 30 dollars.

Er du derfor en af dem, der endnu ikke har lagt nogen planer for valentinsdag, så ville det være oplagt at bruge dagen på at blive forenet med det uforlignelige South Park-univers.

Det vides endnu ikke, om spillet også på et senere tidspunkt ankommer til Nintendo Switch, men der synes at være gode muligheder for det.