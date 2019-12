AUTHOR : Lasse kristensen

PUBLISHED : 2018-11-30 13:01:00

Spyro Reignited Trilogy

Vores alles favorit drage er tilbage, og der er selvfølgelig tale om Spyro, i den nyudgivne Spyro Reignited Trilogy, der er en remastered version af den originale trilogi, som vækker så mange varme minder fra barndommen.

Vi har set frem til at få kløerne i Ubisoft remaster af Spyro the dragon trilogien, der i fordums tid udkom til PlayStation 1, og er et af undertegnedes store favoritter på denne platform. Jeg har glædet mig lige siden Spyro blev annonceret, til igen at stifte bekendtskab med Spyro og hele banden igen, da det står for undertegnede, som essensen af hvad et 3d platform spil er. Og Ubisoft og Spyro skuffer os bestemt ikke, som I kan læse mere om senere i testen.

Som noget nyt, udkommer Spyro til både PlayStation, Xbox og PC, hvorfor det nu ikke mere kun er forbeholdt PlayStation folket. Og det er en god ting, da Spyro er et spil der bestemt er et bekendtskab værd, og et must have, for børn eller barnlige sjæle. Spyro kan et eller andet, der på en og samme tid gør, at det både visuelt, men også historiemæssigt og gameplay-mæssigt er et medrivende spil.

Specifikationer:

Udgiver: Activision

Udvikler: Toys for Bob

Udgivelsesdato: 13 november 2018

Testet på: PlayStation 4 Pro

Platforme: PlayStation 4, Xbox One, PC

Spyro er med rette en af de store ikoner fra fordums tid. Spillet var på så mange måder helt fantastisk, da det blev udgivet for første gang i 1998. Det havde fantastisk grafik, godt gameplay, og var et af de første gode eksempler på en helt gennemført 3d platformsoplevelse. 20 år senere står vi her, og jeg har svært ved at få armene ned igen. Spyro Reignited er ikke et perfekt spil, men det er et spil der lever perfekt op til mine forventninger, baseret på de barndomsminder jeg har fra de klassiske spil på PlayStation 1, og senere på min trofaste følgesvend, PlayStation Vita’en. Selvom det er 20 år siden Spyro havde sin storhedstid, har han på ingen måde forladt os. Spyro har efterfølgende været at finde i flere spil, og har været en del af blandt andet Skylanders serien, samt at finde på GameBoy med flere titler.

Spyro kan med rette sammenlignes Crash Bandicoot, som også blev vakt til live for nylig, med gode anmeldelser og uendeligt mange timers sjov til følge. Jeg er vokset op med begge karakterer og trilogier på PlayStation 1, og for mig personligt, er både Spyro the dragon og Crash Bandicoot to ikoniske karakterer, som jeg stiller meget høje forventninger til, og glæder mig til at introducere til næste generation. De kan noget begge to, og specielt Spyro er interessant, da han blandt andet kommer med Dansk tale til det yngre publikum.

Spyro Reignited en en remastered version af den originale trilogi, som er tro mod de originale spil, men leverer oplevelsen med skarp grafik, rigtig god lyd, og en oplevelse man kan nikke genkendende til, hvis man har spillet den originale trilogi.

Udvikleren af den Spyro Reignited hedder Toys for Bob, og de har løftet opgaven til UG. Hvor Spyro før var grafisk udfordret på PlayStation 1 platformen, udfolder han i år 2018 sig, og man kan med rette sige, at grafikken nu følger trop med gameplayet og historien i spillet. Alle tre spil i Reignited trilogy står i skarp kontrast til tidligere udgivelser om Spyro, men på en god måde. Visuelt er universet blevet til et legeland for os som spillere, hvor træer, blomster, vand og alle omgivelser er en del af det der er kælet for.

Grafik og lyd:

Toys for Bob har været tro mod Spyro, men på samme tid givet ham en grafisk overhaling i Unreal Engine, så han er tidssvarende i 2018. Kort sagt, så ser spillet rigtig godt ud, og Spyro ser bedre ud end nogensinde før.

Og det er ikke kun Spyro der er arbejdet på. Tyrene, hønerne, blomsterne og alle venner og fjender, samt banerne er 110% gennemarbejdet og gør det til en fornøjelse at være med på sidelinjen i Spyros eventyr. Banerne man spiller i er identisk med banerne i den originale trilogi, men med et stort visuelt løft. Der er tale om en meget catoonificeret verden, og som såden er den måske også lettere at designe rent grafisk. Men spillet mellem farverne, Spyros ild, og fornemmelsen af hastighed når Spyro stormer afsted med hovedet i jorden og hornene fremme er stadigvæk til stede. Spyro står skarp, men der er også gjort meget omkring Spyro for at skabe en verden man tror på. Lyset og detaljegraden i trænerne, græsset og karakteranimationerne er spot on.

Lyden er et andet punkt som Toys for Bob overrasker, for de har ikke bare indkaldt den originale stemmer til Spyro for at genindspille det hele, de har også taget genindspillet underlægningsmusikken og tilført mere dybde og karakter til den velkendte lyd. Dragerne som Spyro redder træder mere i karakter, både på grund af det visuelle, men også på grund af lyden.

Gameplay:

Spyro styrer bedre end nogensinde på de analoge sticks, det være sig om han løber, charger, hopper, svæver, kører på skateboard eller flyver. Og så er der i virkeligheden ikke sket så meget på den front siden originalerne alligevel, men brugen af de to analoge sticks er et klart løft i forhold til originalerne, man styrede på den originale PS1 controller.

Ser vi på opbygningen af spillet og de udfordringer man møder, har Toys for Bob igen været tro mod originalerne, hvor det handler om at samle gems i de forskellige levels, som stadigvæk 20 år senere er geniale, og uden problemer kan udfordre en garvet gamer. Intet er forandret, og med firkant begynder Spyro et hovedløst angreb med hornene forrest, og han styrer lidt som en lastbil. Tung og drejer langsomt. Med cirkel spyr Spyro ild, og X er selvfølgelig til jump og glide.

De tre spil der er tale om, er Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! og Spyro Year of the Dragon, og det er tydeligt at se og mærke den progression der også var i de tre originaler for 20 år siden. Det ser man ligeledes id ag, hvor spillene udvikler og forbedres, fra første til tredje spil i serien.

Spillet kan genneføres inden for 20 timer samlet, men går du efter 100% completion, skal du arbejde meget mere for det. Hemmelighederne i banerne, og nogle gems er simpelthen gemt så godt af vejen, at man let kan blive frustreret over det, da man har været igennem hele banen op til flere gange.

Spyro er et ægte platformsspil, og det kan man se og mærke både i styringen, men også i designet af banerne, hvor der ofte er behov for præcise hop, for at svæve hen til en platform der lige akkurat ikke er uden for rækkevidde, for at finde et hemmeligt sted i en bane. Det er lavet supergodt, og gør at det er tilpas svært og frustrerende til, at man bliver ved igen og igen, til man får timet sit hop korrekt.

Spyro er et remaster, men i den grad også en påmindelse om min egen barndom, og jeg synes også at de tre spil tjener som en lille reminder på, at platformgenren ikke er død. Jeg har personligt fundet stor glæde ved at vende tilbage til et single player platformspil med fokus på udforskning og en generisk, men god historie. Det er et spil hvor hele familien kan være med på sidelinjen, og en af forcerne er helt klart hvor let det er at gå til og styre Spyro.

Som noget extra, er der i pausemenuen tilføjet skill points, som kan bruges til at låse op for tegninger og ideer, der ligger til grund for Spyro spillene. Det giver også os som spillere lidt mere grund til at gå efter de svære gemte steder i banerne, og have fokus på andet end “bare” at charge gennem de tre spil. Det store minus ved denne trilogy, er load tiderne. De er håbløse, og man venter lang tid på at loade spillet, men også på at loade ind i banerne fra portaler. Jeg testede det mod den originale trilogi jeg har installeret på en PlayStation Vita, og den loader over dobbelt så hurtigt. Og nok også mere end det. Det er håbløst, men dog er det i sidste ende ventetiden værd. Har du spillet den originale trilogy, så er Spyro en tilbagevenden til rødderne af platformsgenren, og har du aldrig haft muligheden for at spille det, kan vi klart anbefale det.

Spyro Reignited Trilogy er fantastisk og eventyrligt på den helt rigtige måde, men mest af alt fordi den tager os som spillere med ud på et godt gammeldags eventyr, hvor man ikke er i tvivl om hvem der er de gode, og hvem der er de onde. Og så gør det ikke noget spillet har været så hypet, for det har været ventetiden værd, efter undertegnedes mening.

Pris:

På PriceRunner.dk kan vi finde Spyro Reignited Trilogy til en pris der går helt ned til 290,00.- DKK inklusive fragt. Det er en super skarp pris på en af de mest ikoniske spilserier fra PlayStation 1 æraen.

Konklusion:

Toys for Bob hylder ikke kun fortiden for mange af os, men deres remaster af Spyro serien. De forbedrer på de små ubetydelige ting der kunne skrues på i originalerne, men formår på samme tid at være tro mod disse. Der er lidt mere hopla i Spyro, og grafikken er da også skruet op på et helt andet niveau, end det vi så for 20 år siden, men det er kun godt.

Spyro har fået nyt liv, med flot ny grafik, og underlægningsmusik der har lidt mere fylde en originalerne, og en genindspilning af stemmerne. Men man kan stadig nikke genkendende til det hele, også selvom figurerne i Reignited trilogien har fået mere sjæl, i form af både stemmer, men også udseende, talemønstre og opførsel.

Spillet er let at spille, og let at mestre, men tro mod originalen, er der en masse hemmeligheder, hvor man er nødt til at hoppe fra det perfekte sted for at kunne svæve den rigtige længde, som gør at man kan blive ved med at gå efter den sidste pokkers hemmelighed i de baner man spiller i. Styringen føles solid, og kameraet fungerer bedre og mindre kluntet end i originalerne.

Spyro the Dragon og Crash Bandicoot er det tætteste man kommer på 3d-platformspil lige nu, og ligeledes den animerede tegneseriestil i computerspil. Det er et spil for hele familien, og er du en ung mand i en ældre mands krop, kan du sagtens spille Spyro Reignited Trilogy med dine børn, og være en del af hvordan de oplever Spyro for første gang. Det holder hele vejen i banken!

Alle tre titler i spillet står tidens test, og består den næsten til UG. Der er et enkelt lille “men”, som desværre er så stor en frustration for undertegnede. Loadingtiderne på PlayStation 4 er vanvittigt lange. De er meget længere end de burde være, og jeg har taget mig selv i et par gange, at finde mobilen frem for at læse nyheder, mens jeg ventede på at loade næste verden i spillet. Det må bare ikke ske. Dernæst er der længden af spillene, som “kun” sniger sig op på omkring 20-25 timer totalt. Det er en okay spillelængde, specielt prisen taget i betragtning, men der kunne sagtens have været endnu mere at komme efter. Forhåbentligt får Spyro Reignited Trilogy så stor succes, at vi kommer til at opleve en eller flere efterfølgere til serien, på de nuværende platforme. Det ville jeg ikke være spor ked af at blive udsat for.

Vi runder dagens test af med et 9-tal, samt en Safe Buy award. Der er mange rigtigt gode timers spil i Spyro Reignited Trilogy spillet!

Pros:

Tro mod originalerne

Lyd

Grafik

Pris

Underholdningsværdi

Cons:

Horrible loadingtider

Tager “kun” 20-25 timer at gennemføre