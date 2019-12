AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-09 13:52:41

Thanos gør sin Fortnite-entré

Et fedt nyt game-mode har fundet vej til Fortnite. Det bare må og skal prøves!

Thanos er superskurken i den nyeste Marvel-film Avengers: Infinity War, som lige nu kører på fuldt tryk i biograferne. Du behøves dog ikke at tage i biografen for at opleve Thanos på nært hold. Det kan du nemlig også gøre ved at spille Fortnite.

Fortnite har netop fået et nyt, men tidsbegrænset game-mode i Battle Royale, som har fået sin inspiration fra Marvel-universet.

Dette nye game-mode er ikke så meget anderledes fra det normale. Man skal igen kæmpe mod 99 andre modstandere, men der vil denne gang være mulighed for at finde og iføre sig The Infinity Gauntlet.

Gør man dette, så forvandles man med det samme til Thanos. Man mister muligheden for at bygge og bruge våben, men får til gengæld den enorme styrke, som Thanos besidder.

The infinity Gauntlet-mode kan spilles gratis på alle de platforme, som Fortnite er tilgængelig til, hvilket inkluderer PC, Mac, Xbox, PlayStation 4 og iOS.