PUBLISHED : 2019-05-21 07:33:58

Twitch streamers tjener over 300.000 pr. time for at spille de nyeste spil

Kan du lide at spille computerspil, og frister et job, der potentielt kan kaste mere end 300.000 kroner af sig pr. time?

Så skal du måske overveje at blive Twitch streamer. En ny rapport afslører, hvordan de populæreste streamers platformen bliver betalt massive summer af virksomhederne for at spille og reklamere for deres nyeste titler.



Ifølge Wall Street Journal ser spilproducenterne værdien af streaming, når det kommer til at fremme budskabet af nyligt udgivne spil. Dem, hvis Twitch kanaler tiltrækker mere end 15.000 samtidige seere, kan tjene mellem $ 25.000 og $ 35.000 pr. time, fortæller Reed Duchscher, præsident for Night Media Inc. et firma, der repræsenterer nogle af verdens førende influencers.



De mest populære streamers, som f.eks. Ninja og DrLupo, kan tjene op imod $ 50.000 pr. time.

I marts 2019 bliv en artikel frigivet, hvor historien gik på, Tyler Blevins, bedre kendt som Ninja, blev betalt $ 1 million af EA for at spille og promovere Apex Legends på dagen for lanceringen.

Blevins indkasserede næsten 10 millioner dollars sidste år, og har ved flere lejligheder omtalt han tjener over 500.000 dollars på en "god måned".



Uhyrlige summer for den mening mand, men det er tydeligt spilproducenterne er villige til at gå langt, når de søger at sikre deres spil får mest mulig eksponering. Apex Legends, for eksempel, peakede med over 50 millioner spillere i sin første måned efter udgivelse.



En anden grund virksomhederne vende sig til streamers for at fremme spil er fordi mange seere føler de kan stole på streameren frem for skriftlige anmeldelser af spil.



“They see us as more trustworthy than a name they don’t recognize that wrote a review. They can see our faces. It’s live interaction" fortæller DrLupo, som også blev betalt for at streame Apex Legends.



Med størrelsen af publikummet, vil spil streaming fortsat være en integreret del af de store release kampagner fremover. Ubisoft har allerede bekræftet, at de kigger i samme retning til den kommende Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint lancering, samt at Take-Two Interactive vil betale streamers for at spille Borderlands 3.

