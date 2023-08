Call of Duty: Modern Warfare III til efteråret

Activision har netop annonceret. at vi kan se frem til Call of Duty: Modern Warfare III som lander den 10 november i år.

8 aug. 2023 kl. 08:58 Af Kenneth Johansen DEL:

Sammen med annonceringen om lanceringen den 10 november, fik vi også den første teaser trailer til det kommende Call of Duty: Modern Warfare III spil.

Det er ikke overraskende meget tyndt med detaljer her i første omgang. Hvis vi kender Activision og den marketings maskine, der som regel følger med et nyt Call of Duty spil, så kommer vi nok snart til at se mere.

Ting som vi dog nok godt kan regne med, at vi kommer til at se både Single og Multiplayer i det kommende spil. Det er også meget sandsynligt, at spillet er bygget på samme game engine som bruges i Modern Warfare II.

Indtil vi får mere information om Call of Duty: Modern Warfare III, kan I læse vores anmeldelse af Modern Warfare II lige her.