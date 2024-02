Call of Duty: Warzone Mobile lander d. 21. marts

Call of Duty fans kan se frem til at kunne have spillet med alle steder nu hvor Call of Duty: Warzone Mobile lander d. 21. marts. Som en god bonus følger dine fremskridt med på tværs af platforme.

I løbet af det sidste år har Call of Duty®: Warzone Mobile været i limited release, hvor vi har samlet feedback, rettet fejl og kontinuerligt optimeret spillet for at gøre det til et af de bedste spil nogensinde ved dets verdensomspændende lancering. Denne tid sammen med vores Limited Release-spillere har vist sig uvurderlig med dusinvis af større opdateringer, tusindvis af rettede fejl og tilføjelse af nyt indhold og funktioner.

Nu er tiden kommet, og vi er spændte på at annoncere, at denne verdensklasse, free-to-play Call of Duty-titel vil være tilgængelig over hele verden den 21. marts 2024, både på iOS og Android. To store kort er tilgængelige ved lanceringen; udrust dig til den populære Verdansk og Rebirth Island eller besøg en række Multiplayer-kort - som Shipment og Shoot House - og tilstande, og spil, som du vil, med dyb kontrol og tilgængelighedsmuligheder, plus fælles progression, hvor du kan level op våben, XP og mere med Call of Duty: Modern Warfare® III og Call of Duty: Warzone, der forener spillere fra hele Call of Duty-franchisen på en ny måde for første gang.

På Call of Duty Next delte vi, at 45 millioner spillere havde forhåndsregistreret, og at vi ville frigive Battle Royale-kortet Rebirth Island ved verdensomspændende lancering. Vi kan nu dele, at takket være al støtte fra fans over hele verden har vi overskredet 50 millioner forhåndsregistreringer! For dem der endnu ikke har gjort det, vil spillere der forhåndsregistrerer sig til Call of Duty: Warzone Mobile låse følgende belønninger op til brug ved verdensomspændende lancering:

The Ghost “Condemned” Operator Skin

The M4 “Archfiend” og X12 “Prince of Hell” Weapon Blueprints

The “Foes Flame” Vinyl

The “Dark Familiar” Emblem

Deltag og registrer dig gratis nu ved at gå til callofduty.com/warzonemobile. Derudover, for mere info om forhåndsregistreringsbelønninger. Læs videre for yderligere intel om Call of Duty: Warzone Mobiles funktioner, tilstande og kort, og forvent mere nyheder og opdateringer i de kommende uger.

Bekræftet: Level Up Across Console, PC

Level op dine våben og XP uanset hvor du er. Call of Duty: Warzone Mobile understøtter fælles progression med konsol- og PC-versionerne af Call of Duty: Warzone og Modern Warfare III. Log bare ind med din Activision ID, og det meste indhold erhvervet i Modern Warfare III og Call of Duty: Warzone overføres sømløst og forbliver kontinuerligt tilgængeligt mellem dine spil.

Fælles funktioner på tværs af platforme inkluderer:

Player Level: Player XP optjent på Call of Duty: Warzone Mobile overføres sømløst til Call of Duty: Warzone og Modern Warfare III og vice versa, så din Player Level (og Prestige) forbliver den samme uanset platform.

Weapon Level: At level op våben for at tjene nye Camos og Attachments er en central del af Call of Duty-oplevelsen. Med fælles våbenlevel progression kan du fortsætte med at male Weapon XP både hjemme og på farten.

Battle Pass Progression: Call of Duty: Warzone Mobile tilbyder fælles Battle Pass fremgang med Modern Warfare III og Call of Duty: Warzone på både konsol og PC. Dette giver dig mulighed for at maksimere din spilletid for at bevæge dig gennem tiers på flere måder og med mere effektivitet end nogensinde før. Adgang til din Battle Pass låser op på tværs af platforme, inklusive Operator Skins, Weapon Blueprints, Calling Cards, Emblems, Weapon Charms og mere.

Indhold fra BlackCell Battle Pass tilbudet vil også være tilgængeligt i Call of Duty: Warzone Mobile.

Store Bundles: De Bundles, du køber og allerede ejer på Call of Duty: Warzone og Modern Warfare III, med undtagelse af et lille antal eksklusive Bundles, vil være tilgængelige til brug i Call of Duty: Warzone Mobile og vice versa. Kig efter 'Connected' mærket på Bundles i Call of Duty: Warzone Mobile in-game Store for at bekræfte tværgående kompatibilitet med inventar i Modern Warfare III og Call of Duty: Warzone.





