Første Red Dead Redemption 2 til PC opdatering ude

Små to dage efter lanceringen af Red Dead Redemption 2 til PC, er første opdatering klar til spillet. Den første opdatering til Red Dead Redemption 2 PC versionen retter blandt andet crashes og problemer med Rockstar launcher.





Allerede samme dag Red Dead Redemption 2 til PC blev frigivet, dukkede stakken af problemer op til overfladen. Det ser ud til, at RDR2 har haft lidt opstartsproblemer på PC porteringen, og i går frigav Rockstar den første pc-opdatering til sin seneste open-world titel. Ifølge patch notes, retter denne patch problemerne brugerne oplever med crash under opstart.

Rockstar Games Launcher returnerede fejlen “The Rockstar Games Launcher failed to initialize” i opstartfasen af spillet

Derudover løser patchen til RDR 2 et Rockstar Games Launcher preload decryption problem, der får RDR2 til at fryse.

Desuden løses problemet med at skulle deaktivere antivirusprogrammer for at få spillet til at starte.

Vi anbefaler kraftigt at genstarte Rockstar Launcher, hvis denne opdatering ikke dukker op. Nedenfor kan du også finde den komplette ændringslog til denne pc-opdatering til Red Dead Redemption 2 til PC.





Red Dead Redemption 2 November 5th PC Update Release Notes

- Fixed an issue that resulted in the Rockstar Games Launcher returning the error “The Rockstar Games Launcher failed to initialize” on startup.

- Fixed an issue that resulted in the Rockstar Games Launcher preload decryption getting stuck and not completing.

- Fixed an issue that resulted in the Rockstar Games Launcher returning the error “The Rockstar Games Launcher exited unexpectedly” when launching Red Dead Redemption 2.

- Fixed an issue that resulted in crashes when starting the Rockstar Games Launcher from the Epic Games Launcher.

- Fixed an issue that resulted in the Rockstar Games Launcher returning the error “Unable to launch game, please verify your game data” when launching Red Dead Redemption 2 from the Epic Games Launcher.

